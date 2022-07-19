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الهدهد

“أردوغان” الأكثر شعبية بين العرب.. ما ترتيب “ابن زايد” و”ابن سلمان”؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أردوغان watanserb.com
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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وطن – تصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائمة أكثر الزعماء الإقليميين شعبية بين المواطنين العرب، متفوقا على الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شبكة “الباروميتر العربي” لصالح هيئة الإذاعة البريطانية “BCC“، فقد تربع “أردوغان” على الأكثر شعبية بين المواطنين العرب بنسبة 55% من الآراء المستطلعة.

وبحسب الاستطلاع فإن هذا يعني استقرار التأييد له منذ الاستطلاع السابق الذي اجري عام 2018.

9 دول عربية بالإضافة للأراضي الفلسطينية شملهم الاستطلاع

وشمل الاستطلاع 9 دول عربية هي: العراق، لبنان، الأردن، مصر، السودان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس، بالإضافة للأراضي الفلسطينية المحتلة.

محمد بن زايد ثانيا

وأظهر الاستطلاع بأن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قد احتل المركز الثاني في قائمة الزعماء الإقليميين الأكثر شعبية بنسبة 52%.

محمد بن سلمان يحتل المرتبة الثالثة

وتلاه بحسب الاستطلاع، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبة 46%، ليحتل المركز الثالث في قائمة الزعماء الإقليميين الأكثر شعبية لدى المواطنين العرب.

ارتباط الأداء الاقتصادي بالديمقراطية لدى الشعوب العربية

وكشف الاستطلاع بان أكثر من 50% ممن شملهم الاستطلاع يؤمنون بأن الأداء الاقتصادي ضعيف في ظل الأنظمة الديمقراطية بعد 11 عاما مما يعرف بثورات الربيع العربي.

ولفت الاستطلاع إلى أن العراق هو الأكثر تشكيكا في فوائد الأنظمة الديمقراطية.

خيبة امل كبيرة من الديمقراطية

وأظهر الاستطلاع أن خيبة الامل في هذه البلدان العربية في الديمقراطية ترتبط ارتباطا وثيقا بعجز الكثيرين عن تأمين أمنهم الغذائي.

الشعوب الأكثر عجزا في تأمين الغذاء

وكشف الاستطلاع بأن أكثر من 50% ممن شملهم الاستطلاع يؤكدون بأن طعامهم نفذ ولم يمتلكوا المال لشراء المزيد.

وتصدر المصريون -بحسب الاستطلاع- قائمة الشعوب العربية التي نفذت أموالهم بنسبة 68%، ثم الموريتانيون بنسبة 65%، ويليهم السودانيون بنسبة 63%.

المصدرBBC
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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