“أردوغان” الأكثر شعبية بين العرب.. ما ترتيب “ابن زايد” و”ابن سلمان”؟!

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وطن – تصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائمة أكثر الزعماء الإقليميين شعبية بين المواطنين العرب، متفوقا على الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شبكة “الباروميتر العربي” لصالح هيئة الإذاعة البريطانية “BCC“، فقد تربع “أردوغان” على الأكثر شعبية بين المواطنين العرب بنسبة 55% من الآراء المستطلعة.

وبحسب الاستطلاع فإن هذا يعني استقرار التأييد له منذ الاستطلاع السابق الذي اجري عام 2018.

9 دول عربية بالإضافة للأراضي الفلسطينية شملهم الاستطلاع

وشمل الاستطلاع 9 دول عربية هي: العراق، لبنان، الأردن، مصر، السودان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس، بالإضافة للأراضي الفلسطينية المحتلة.

محمد بن زايد ثانيا

وأظهر الاستطلاع بأن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قد احتل المركز الثاني في قائمة الزعماء الإقليميين الأكثر شعبية بنسبة 52%.

محمد بن سلمان يحتل المرتبة الثالثة

وتلاه بحسب الاستطلاع، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبة 46%، ليحتل المركز الثالث في قائمة الزعماء الإقليميين الأكثر شعبية لدى المواطنين العرب.

حسب استطلاع العالم العربي، الذي نفذه الباروميتر العربي لصالح @BBCArabic، هكذا جاء ترتيب تأييد القادة الإقليميين من طرف المواطنين #العرب👇

رجب طيب #أردوغان %55#محمد_بن_زايد %52#محمد_بن_سلمان %46 نتائج أكثر في هذا الفيديو:https://t.co/w6GRsreBPt#BBCArabicSurvey pic.twitter.com/G8ZVjd19r8 — الباروميتر العربي /Arab Barometer (@ArabBarometer) July 18, 2022

ارتباط الأداء الاقتصادي بالديمقراطية لدى الشعوب العربية

وكشف الاستطلاع بان أكثر من 50% ممن شملهم الاستطلاع يؤمنون بأن الأداء الاقتصادي ضعيف في ظل الأنظمة الديمقراطية بعد 11 عاما مما يعرف بثورات الربيع العربي.

ولفت الاستطلاع إلى أن العراق هو الأكثر تشكيكا في فوائد الأنظمة الديمقراطية.

خيبة امل كبيرة من الديمقراطية

وأظهر الاستطلاع أن خيبة الامل في هذه البلدان العربية في الديمقراطية ترتبط ارتباطا وثيقا بعجز الكثيرين عن تأمين أمنهم الغذائي.

الشعوب الأكثر عجزا في تأمين الغذاء

وكشف الاستطلاع بأن أكثر من 50% ممن شملهم الاستطلاع يؤكدون بأن طعامهم نفذ ولم يمتلكوا المال لشراء المزيد.

وتصدر المصريون -بحسب الاستطلاع- قائمة الشعوب العربية التي نفذت أموالهم بنسبة 68%، ثم الموريتانيون بنسبة 65%، ويليهم السودانيون بنسبة 63%.