هاتف رياض محرز يثير سخرية متابعيه واللاعب يرد عليهم (صور)

وطن- سخر متابعي النجم الجزائري الدولي رياض محرز 31 عاماً، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة له وهو متوجه مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثارت صورة محرز الأخيرة سخرية متابعيه عبر حسابه على موقع (تويتر)، بعد انتباههم إلى هاتفه المكسور. كما وهو ما عبورا على ذلك بسخرية من خلال تعليقهم على صورته المنشورة.

لكن الجزائري محرز تفاعل مع متابعيه على حسابه، بعد نشر تلك الصورة، بنشر صورة هاتفه المكسور. معلقاً عليها: ” نعم أعرف”، مرفق بعدد من الرموز الضحك في تعليقه.

Off to 🇺🇸✈️ pic.twitter.com/AtxIB1rQYt

كما وعلق أحد المتابعين على صورة محرز، قائلاً: ” تمتلك المال لشراء هاتف جديد”، ليرد عليه اللاعب بطريقة ساخرة، “كنت أنتظر التجديد”.

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، قد أعلن عن تجديد عقد الجزائري رياض محرز لمدة 3 مواسم قادمة. أي حتى صيف 2025، بعد طلب من المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

Was waiting for the new contract 👀😂 https://t.co/lqfwg9mHdL

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 16, 2022