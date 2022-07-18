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رياضة

هاتف رياض محرز يثير سخرية متابعيه واللاعب يرد عليهم (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
هاتف محرز يثير سخرية متابعه على مواقع التواصل الاجتماعي watanserb.com
هاتف محرز يثير سخرية متابعه على مواقع التواصل الاجتماعي
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وطن- سخر متابعي النجم الجزائري الدولي رياض محرز 31 عاماً، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة له وهو متوجه مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثارت صورة محرز الأخيرة سخرية متابعيه عبر حسابه على موقع (تويتر)، بعد انتباههم إلى هاتفه المكسور. كما وهو ما عبورا على ذلك بسخرية من خلال تعليقهم على صورته المنشورة.

هاتف رياض محرز

لكن الجزائري محرز تفاعل مع متابعيه على حسابه، بعد نشر تلك الصورة، بنشر صورة هاتفه المكسور. معلقاً عليها: ” نعم أعرف”، مرفق بعدد من الرموز الضحك في تعليقه.

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كما وعلق أحد المتابعين على صورة محرز، قائلاً: ” تمتلك المال لشراء هاتف جديد”، ليرد عليه اللاعب بطريقة ساخرة، “كنت أنتظر التجديد”.

راتب محرز مع مانشستر سيتي

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، قد أعلن عن تجديد عقد الجزائري رياض محرز لمدة 3 مواسم قادمة. أي حتى صيف 2025، بعد طلب من المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

كما ويتقاضى نجم مانشستر سيتي محرز راتب 7.3 مليون يورو سنوياً. مع الفريق السماوي الأزرق وفق عقده القديم، فيما لم يكشف بعد قيمة راتبه بعد تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

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وحصد محرز منذ قدومه إلى نادي مانشستر سيتي عام 2018، قادماً من صفوف ليستر سيتي، حيث توجه معه ب8 ألقاب محلية، كان من أبرزها 3 ألقاب بالدوري الإنجليزي، كما ومثلها كأس الرابطة الإنجليزية. وكأس الاتحاد والدرع الإنجليزي مرة واحدة.

لكن الجزائري محرز فشل حتى الآن في التتويج بدوري أبطال أوروبا، حيث خرج الموسم الماضي من دور النصف النهائي، لكنه اكتفي في موسم 2020 -2021 في اعتدلاء الوصافة بعد خسارة اللقب أمام تشيلسي في المباراة النهائية.

يشار إلى أن رياض محرز قد رزق بطفلته الأولى من زوجته عارضة الأزياء البريطانية الشقراء تايلور وارد ، حيث أطلق عليها اسم ميلا. كما ويمتلك اللاعب طفلتين من زوجته السابقة ريتا جوهال المطلقة طفلتين.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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