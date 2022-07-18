هاتف رياض محرز يثير سخرية متابعيه واللاعب يرد عليهم (صور)

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وطن- سخر متابعي النجم الجزائري الدولي رياض محرز 31 عاماً، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة له وهو متوجه مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثارت صورة محرز الأخيرة سخرية متابعيه عبر حسابه على موقع (تويتر)، بعد انتباههم إلى هاتفه المكسور. كما وهو ما عبورا على ذلك بسخرية من خلال تعليقهم على صورته المنشورة.

هاتف رياض محرز

لكن الجزائري محرز تفاعل مع متابعيه على حسابه، بعد نشر تلك الصورة، بنشر صورة هاتفه المكسور. معلقاً عليها: ” نعم أعرف”، مرفق بعدد من الرموز الضحك في تعليقه.

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كما وعلق أحد المتابعين على صورة محرز، قائلاً: ” تمتلك المال لشراء هاتف جديد”، ليرد عليه اللاعب بطريقة ساخرة، “كنت أنتظر التجديد”.

راتب محرز مع مانشستر سيتي

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، قد أعلن عن تجديد عقد الجزائري رياض محرز لمدة 3 مواسم قادمة. أي حتى صيف 2025، بعد طلب من المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

Was waiting for the new contract 👀😂 https://t.co/lqfwg9mHdL — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 16, 2022

كما ويتقاضى نجم مانشستر سيتي محرز راتب 7.3 مليون يورو سنوياً. مع الفريق السماوي الأزرق وفق عقده القديم، فيما لم يكشف بعد قيمة راتبه بعد تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

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وحصد محرز منذ قدومه إلى نادي مانشستر سيتي عام 2018، قادماً من صفوف ليستر سيتي، حيث توجه معه ب8 ألقاب محلية، كان من أبرزها 3 ألقاب بالدوري الإنجليزي، كما ومثلها كأس الرابطة الإنجليزية. وكأس الاتحاد والدرع الإنجليزي مرة واحدة.

لكن الجزائري محرز فشل حتى الآن في التتويج بدوري أبطال أوروبا، حيث خرج الموسم الماضي من دور النصف النهائي، لكنه اكتفي في موسم 2020 -2021 في اعتدلاء الوصافة بعد خسارة اللقب أمام تشيلسي في المباراة النهائية.

يشار إلى أن رياض محرز قد رزق بطفلته الأولى من زوجته عارضة الأزياء البريطانية الشقراء تايلور وارد ، حيث أطلق عليها اسم ميلا. كما ويمتلك اللاعب طفلتين من زوجته السابقة ريتا جوهال المطلقة طفلتين.

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