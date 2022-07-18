نظارة أردوغان الباهظة تثير جدلا في تركيا.. أحدهم حاول شراءها فكانت الصدمة

- Advertisement -

وطن – أثيرت حالة من الجدل في تركيا، بسبب النظارة “غالية الثمن” التي ارتداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وظهر أردوغان مؤخرا خلال الاحتفال بالذكرى السادسة لأحداث انقلاب منتصف يوليو 2016، بنظارة شمسية مميزة.

#أردوغان يظهر خلال الإحتفال بالذكرى السادسة لأحداث انقلاب يوليو 2016 وهو يرتدي نظارة شمسية باهظة الثمن بحسب ما أوردته صحيفة #زمان التركية بعدها اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي في #تركيا تتداول الخبر !!#سكربت60 pic.twitter.com/vxH5hREjnm — ALHUSSAM الحسام (@ALHUSSAM_H) July 18, 2022

وقال عضو حزب الجيد، إبراهيم أوزقان، إنه أعجب كثيرا بالنظارة التي كان يرتديها الرئيس أردوغان في الاحتفالية، لذلك بحث عنها، ليكتشف أن قيمتها 54 ألفا و519 ليرة تركية.

ونقلت صحيفة زمان التركية المعارضة عن الناشطة داملا أقصوي، قولها – متحدثة عن نظارة أردوغان: “يمكنه شراء نظارتين فقط براتبه، كم أن وضعه مثير للشفقة”.

فيما نقلت الصحيفة عن نشطاء آخرين قولهم إن هذه النظارة هي التي لا تظهر الحقائق له، بل تظهر له العالم الوردي الذي يتحدث عنه، وأنها لا تُظهر الفقراء.

نظارة أردوغان من ماركة “كارتييه“، ورغم أن تركيا تصنع العديد نظارات الشمس، إلا أن أردوغان يستخدم أنواعا مستوردة، لا يقل سعر أي منها عن ألفي يورو.

ومؤخرا، تم الكشف عن سعر نعل ماركة Prada ارتداه أردوغان خلال زيارته للعمرة بـ 10 آلاف و750 ليرة تركية.

كما أن حقائب أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي دائما ما تشغل الرأي العام كل فترة، بسبب أسعارها الباهظة.

انخفاض الليرة التركية

البزخ التركي أثار انتقادات حادة في تركيا، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من أزمات حادة، حيث انخفضت الليرة التركية خلال تعاملات يوليو الجاري في حدود 5% نزولًا من مستويات 16.6933 ليرة دولار بنهاية يونيو الماضي إلى المستويات الحالية قرب 17.5028 ليرة دولار والتي تعد الأدنى منذ ديسمبر 2021 حينما نزلت أدنى سعر على الإطلاق.

وانخفضت الليرة التركية خلال يونيو الماضي من مستويات 16.3748 ليرة / دولار إلى مستويات 16.9713 ليرة دولار بتراجع في حدود 3.2% بينما نزلت خلال شهر يونيو الماضي قرب مستويات 17.5 ليرة دولار قبل قرار فرض قيود على قروض الشركات.

ومنذ بداية العام، انخفضت الليرة التركية من مستويات 13.3161 ليرة دولار إلى المستويات الحالية عند 16.9713 ليرة دولار بتراجع بلغت نسبته حوالي 28%.

وفي ديسمبر 2021، سقطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق حينما تم إعلان بيانات التضخم التي وصلت أعلى مستوياتها في 20 عام حينما تجاوزت 36%، وسجلت الليرة يوم 20 ديسمبر مستويات 18.3674 ليرة دولار.