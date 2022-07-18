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نجمة إيرانية تتحوّل إلى رجل بعمر الـ”52 عاماً” (شاهد كيف كانت قبل وكيف أصبحت)

أثارت صدمة متابعيها ..

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
النجمة الإيرانية شهرة صالحي لرستاني watanserb.com
النجمة الإيرانية شهرة صالحي لرستاني
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وطن – حوّلت النجمة الإيرانية شهرة صالحي لرستاني، جنسها إلى رجل حيث تبلغ من العمر (56 عاماً)، وهو الامر الذي أثار مفاجاة كبيرة لدى جمهورها.

النجمة الإيرانية شهرة صالحي لرستاني
النجمة الإيرانية شهرة صالحي لرستاني

نجمة إيرانية تتحوّل إلى رجل

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعيّ، صوراً للنجمة الإيرانية قبل وبعد عملية التحول الجنسي التي اجرتها.

شهرة صالحي لرستاني
شهرة صالحي لرستاني

وفقاً لما أورده موقع “فوشيا” فقد نشرت لرستاني تسجيلا صوتيا تكشف فيه تغيّر هوتها الجنسية، لافتةً إلى اّنها لم تعد امرأة من الناحية القانونية والشرعية، بعد تصحيح جنسها من امرأة إلى رجل.

كما تستعد لتغيير اسمها قانونيا من شهرة إلى “مازيار”، فهي ما تزال في شهادة الميلاد مسجلة باسمها الأصلي.

كما أبدت لرستاني رغبتها في مواصلة مهنتها كممثلة، لكن بهويتها الرجولية، فمن المؤكد أن قرارها المفاجئ سيؤثر على مستقبلها المهني، لاسيما أن السلطات الإيرانية زادت من صرامة قوانين إصدار تراخيص إنتاج وعرض الأفلام.

وفي السياق ذاته، أكدت الفنانة أنها ستتناول القضايا القانونية للمتصححين جنسيا خلال الفترة المقبلة، بناء على ما أسمته “شريعة الإسلام والفقه الواضحة”.

المصدرفوشيا - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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