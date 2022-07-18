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نجل راغب علامة يرد على اتهامه بأنه “مثلي الجنس” بصورة عارية مع والده! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
watanserb.com
لؤي نجل راغب علامة
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وطن – فيما يبدو أنّه رد على الإنتقادات الأخيرة التي طالتهن وإشارة كثيرين إلى أنّ -مثلي الجنس-، نشر لؤي نجل الفنان اللبناني راغب علامة، صورة تجمعه بوالده خلال قضاء إجازتهما في اليونان.

ونشر لؤي نجل راغب علامة صورة تجمعه بوالده، وهما عاريين ويمدان لسانهما وكأنهما يردان على كل الانتقادات التي طالت لؤي في الفترة الأخيرة بعد اختياره دخول مجال عرض الأزياء وظهوره في عروض عالمية بملابس اعتبرها البعض “غريبة”.

وكان “لؤي” ابن الفنان اللبناني راغب علامة فاجأ الجميع بإطلالته واستايل ملابسه الغريبة في عرض أزياء برادا لربيع وصيف 2023، الذي أقيم مؤخرًا في ميلان.

لؤي نجل راغب علامة
لؤي نجل راغب علامة

ونشر على حسابه في موقع “انستغرام” عدداً من الصور بدا في إحداها وهو يرتدي بدلة فضفاضة من القماش اللامع زهرية اللون، ويحمل حقيبة كروس نسائية على خصره وقد انتعل حذاء رياضياً ضخماً باللون الأبيض ، ووضع نظارات شمسية ذات إطار أبيض وعدسات سوداء مما اعتبرها البعض أزياء لا تليق به وبتاريخ والده.

وأثار هذا الحضور من الابن الأصغر للفنان اللبناني موجة من السخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ذهب البعض الى اتهامه بانه “مثلي الجنس” .

المصدرانستغرام - رصد وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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