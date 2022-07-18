نجل راغب علامة يرد على اتهامه بأنه “مثلي الجنس” بصورة عارية مع والده! (شاهد)

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وطن – فيما يبدو أنّه رد على الإنتقادات الأخيرة التي طالتهن وإشارة كثيرين إلى أنّ -مثلي الجنس-، نشر لؤي نجل الفنان اللبناني راغب علامة، صورة تجمعه بوالده خلال قضاء إجازتهما في اليونان.

ونشر لؤي نجل راغب علامة صورة تجمعه بوالده، وهما عاريين ويمدان لسانهما وكأنهما يردان على كل الانتقادات التي طالت لؤي في الفترة الأخيرة بعد اختياره دخول مجال عرض الأزياء وظهوره في عروض عالمية بملابس اعتبرها البعض “غريبة”.

وكان “لؤي” ابن الفنان اللبناني راغب علامة فاجأ الجميع بإطلالته واستايل ملابسه الغريبة في عرض أزياء برادا لربيع وصيف 2023، الذي أقيم مؤخرًا في ميلان.

ونشر على حسابه في موقع “انستغرام” عدداً من الصور بدا في إحداها وهو يرتدي بدلة فضفاضة من القماش اللامع زهرية اللون، ويحمل حقيبة كروس نسائية على خصره وقد انتعل حذاء رياضياً ضخماً باللون الأبيض ، ووضع نظارات شمسية ذات إطار أبيض وعدسات سوداء مما اعتبرها البعض أزياء لا تليق به وبتاريخ والده.

وأثار هذا الحضور من الابن الأصغر للفنان اللبناني موجة من السخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ذهب البعض الى اتهامه بانه “مثلي الجنس” .