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منى فاروق بالمايوه مع محمد السبكي .. شاهد الصورة التي حذفتها “بطلة المقاطع الإباحية”!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
منى فاروق ومحمد السبكي watanserb.com
منى فاروق ومحمد السبكي
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وطن – أثارت الفنانة منى فاروق ضجةً كبيرةً، بعدما نشرت صورةً جمعتها بالمنتج محمد السبكي، ظهرت فيها بمايوه.

وظهرت منى فاروق في الصورة التي نشرتها على حسابها في انستغرام مرتدية مايوه من قطعة واحدة ولفت خصرها بشال وقد لف السبكي ذراعه حول وسطها.

وأمطر معلّقون من الجمهور الصورة بتعليقاتٍ حادة، وانتقدوا ملابس الفنانة التي اعتبروها فاضحة، ما اضطرها لحذف الصورة .

منى فاروق مع المنتج محمد السبكي
منى فاروق مع المنتج محمد السبكي

ويبدو أن منى فاروق أرادت الإعلان عن تعاونها مع المنتج محمد السبكي وعودتها إلى السينما مرة أخرى في فيلم من إنتاجه.

منى فاروق تحصل على الإقامة الذهبية في دبي 

وأعلنت منى فاروق من دبي قبل أيام، عن حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات.

ووجهت “فاروق” الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ووقالت بحسب ما رصدت (وطن):”كل الشكر لحكومة الإمارات وحكومة دبي لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية من فئة المبدعين والموهوبين.”

وتابعت منى:”بجد أنا مبسوطة أوي أوي إني خدت الإقامة الذهبية النهاردة حالا من المكان الحلو ده.. وبقى معايا على باسبوري الجولدن الاقامة الذهبية.”

وأضافت الفنانة المصرية التي باتت تتصدر التريند من آن لآخر بشكل دائم:”وفخورة جدا جدا بالإقامة دي ناس كتير جدا بتتمناها وبيسعوا لأخذها.”

كما عبرت “منى” عن سعادتها البالغة لحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، بعد 4 سنوات من إقامتها في البلاد. مؤكدة أنها فخوة جدا بهذا الأمر، حسب وصفها.

بينما عبرت الفنانة المصرية عن فخرها بكونها ممثلة مصرية حصلت على الإقامة الذهبية.

وأضافت:”كل الشكر للإمارات كل الشكر لسمو الشيخ. والشكر لكل مواطن إماراتي ساعد إني اخد الاقامة.”

وتابعت موضحة:”لأن كل الأماكن اللي انا روحتها عملت فيها فحص طبي عملت بصمة. عملت حجات كتير طبعا كل الموجودين والقائمين عل هذا الإماراتتين الناس المحترمة اللي احتضتني.”

واختتمت الفنانة المصرية:”كل الشكر لدولتي مصر أم الدنيا. وأنا فخورة طبعا إني انا مصرية وفخورة بدولتي وإني مصرية بمثل مصر في الإمارات وأخذت الإقامة الذهبية.”

 

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A post shared by Mona Farouk (@mona_farouk_official)

والفنانة المصرية منى فاروق، ظلت مثارا للجدل لعدة شهور العام الماضي، بعد تسريب مقاطع فاضحة وإباحية لها رفقة الفنانة شيماء الحاج، مع المخرج الشهير خالد يوسف.

المصدررصد وطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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