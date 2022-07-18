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مخيم الهول الأخطر في العالم.. تفاصيل العثور على جثة امرأة في حفرة صرف صحي

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مخيم الهول الأخطر في العالم watanserb.com
مخيم الهول الأخطر في العالم
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وطن- في المخيم الذي يوصف بأنه الأخطر في العالم، عثر على جثمان امرأة في حفرة صرف صحي بمخيم الهول، حسبما أفادت قوى الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقالت وكالة “هاوار” الكردية السورية، إن قوى الأمن الداخلي عثرت على جثة امرأة مقتولة، وملقاة في حفرة فنية مخصصة للصرف الصحي في القطاع الخامس المخصص لقاطني المخيم السوريين.

وارتفع بذلك عدد من قتلوا منذ بداية العام الجاري إلى 29 بين رجال ونساء.

ولم يتسنَ حتى الآن التعرف بعد على هوية المرأة، نظرا لانتفاخ الجثة.

ومخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم، لما يضمه من عائلات تنظيم “داعش” الأكثر تطرفا، بين سوريين وعراقيين وأجانب، لاسيما الذين وصلوا المخيم في فبراير عام 2019، ممن خرجوا واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال حملة “عاصفة الجزيرة” على آخر معاقل داعش في بلدة الباغوز.

وكان المخيم قد شهد في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، العثور على جثة رجل مقتول نحراً في القطاع الثالث.

وعثرت قوى الأمن الداخلي في الـ 28 من يونيو الماضي، على جثة رجل قتل رميًّا بالرصاص في القطاع السادس المخصص للسوريين، وعلى جثة امرأة سورية من محافظة حمص السورية مقطوعة الرأس في القطاع السادس نفسه بتاريخ الـ 25 من الشهر نفسه.

وشهد القطاع ذاته في الـ 23 من الشهر نفسه، إصابة امرأة سورية بطلقات نارية في الرأس.

وفي 22 يونيو، عثرت قوى الأمن الداخلي على جثة امرأة مقتولة، في ملعب كرة القدم ضمن القطاع الثالث المخصص للعراقيين.

ويضم مخيم الهول المؤلف من 9 قطاعات، وفق سجلات إدارة المخيم، 56 ألفا و97 شخصا، بينهم 29 ألفا، و152 شخصا، يحملون الجنسية العراقية؛ بين شباب ورجال ونساء وأطفال ضمن 7 آلاف و791 أسرة.

ويصل عدد السوريين منهم إلى 18 ألفا و863 شخصا بين شباب ورجال ونساء وأطفال، ضمن 4 آلاف 998 أسرة.

فيما يصل تعداد نساء وأطفال “داعش” الأجانب إلى 8 آلاف و109 أشخاص، ضمن 2416 أسرة، ينحدرون من 54 جنسية أجنبية، ويقطنون قطاعا منعزلا يعرف “بقطاع المهاجرات”.

مفاجأة عما يحدث لنساء محتجزات بمخيم تابع لهيئة تحرير الشام في إدلب

المصدروكالة "هاوار" الكردية ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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