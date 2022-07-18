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حياتنا

متى يجب استبدال أسلاك التمديد الكهربائية؟ معظم الناس لا يعرفون

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
أسلاك التمديد الكهربائي watanserb.com
أسلاك التمديد الكهربائي
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وطن-في الوقت الحاضر، تضاعف استخدام أسلاك التمديد الكهربائي المنزل، لأن جميع مآخذ التوصيل أو المؤرض الخاصة بك مستخدمة.

ومع ذلك، يجب ألا يغيب عن البال أن استعمال شرائح الطاقة هذه ليس أبدي. الكثير من الناس يرتكبون خطأ الاحتفاظ بها لفترة أطول بكثير من المتوقع، و إذا لم تقم باستبدالها بعد فترة، فمن المحتمل جدًا أن تتلف أجهزتك وتسبب لك الكثير من الضرر.

فيما يلي كشفت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية عن عدد المرات التي يجب عليك فيها تغيير مشابك الطاقة وأسلاك التمديد.

متى يجب تغيير القوابس وأسلاك التمديد؟

وفق ترجمة “وطن“، ليس لمقابس وأسلاك التمديد الكهربائي تاريخ انتهاء صلاحية محدد، لذلك، لا يفكر الكثير من الناس أبدًا في تغييرها. باستثناء، بالطبع، عندما تكون غير صالحة حقًا للعمل أو عندما تنتقل إلى مكان جديد وتضيع هذه الأجزاء في الأثناء. ولكن، كقاعدة عامة، يمكن للعديد من الأشخاص الاحتفاظ بمقاطع الطاقة هذه لسنوات دون التفكير في استبدالها. وهذا خطأ خطير!

صورة مرعبة تُظهر ما يمكن أن يحدث إذا تركت هاتفك يشحن على السرير أثناء النوم 

لا تنخفض فعاليتها بمرور الوقت فحسب، بل يمكن أن تؤثر أيضًا على أداء أجهزتك أو الأسوأ من ذلك، يمكن أن تكون ضارة بصحتك وحتى تسبب لك الكوارث المنزلية. وإذا كنت لا تستطيع تذكر وقت شرائها، فقد حان الوقت لتجديدها.

الخطأ الذي يرتكبه كثير من الناس

تضاعف استخدام أسلاك التمديد الكهربائي
تضاعف استخدام أسلاك التمديد الكهربائي

هل سبق لك أن لاحظت وجود علامات احتراق حول المقبس أو بدأت أجهزتك المتصلة في التذبذب، وتوقفت عن العمل؟ لذا، نعم، هذه هي الدلائل الواضحة على أن هذه الأسلاك فسدت. بل إن تغييرها أصبح أمرا ملحا: فكلما طالت المدة، زادت المشكلة سوءًا. هذا قد يضر بأجهزتك وكإجراء أمان ولتخفيف أي خطر محتمل، لا تنتظر أكثر من ذلك لشراء البديل.

تحذير: لا تستخف بالأشياء، لأن المقابس بعيدة كل البعد عن كونها ضارة، بل إنها يمكن أن تسبب حرائق في المنزل. لذلك من الضروري التفكير في تغييرها كل عام  أو حتى بعد عامين إذا كانت ذات جودة عالية بالفعل. ثم أخيرًا، إنها مسألة منطقية؛ لماذا تحتفظ بالمقابس أو أسلاك التمديد التي لم تعد تعمل بشكل صحيح؟

بمجرد أن تكون لديك أي شكوك، لا تحاول إصلاحها. من الأفضل التخلص منها على الفور!

6 نصائح لتوفير الكهرباء في المنزل

هناك عدة نصائح لتوفير المال وخفض فواتير الكهرباء.

فيما يلي أهم الأشياء التي يجب مراعاتها:

1. إطفاء الأنوار غير الضرورية

لتوفير فواتيرك في نهاية العام، قم بإطفاء الأنوار في الغرف التي لا تستخدمها أو عندما يكون الضوء الطبيعي كافيًا. الأفضل من ذلك، اشتري مصابيح LED.

2. افصل الإلكترونيات غير المستخدمة

يمكن أن تمثل الطاقة الاحتياطية 10٪ من متوسط ​​استهلاك الكهرباء السنوي للأسرة. أيضًا، من خلال فصل الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة، ستحقق وفورات كبيرة في فواتيرك.

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3. إدارة منظمات الحرارة

إذا كان لديك حرارة كهربائية، قم بخفض منظم الحرارة بدرجتين لتوفير 5٪ من فاتورة التدفئة. بتقليله بمقدار خمس درجات، يمكنك حتى توفير 10٪.

4. اغسل الملابس بماء بارد

يكفي تعديل عادات معينة لتغيير الوضع. على سبيل المثال، إذا بدأت في غسل ملابسك بالماء البارد بدلاً من الماء الساخن، ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، فستوفر المزيد من الطاقة وستتأثر فاتورتك إيجابيا!

توفير الطاقة الكهربائية
توفير الطاقة الكهربائية

5. استخدم الميكروويف أو المحمصة الكهربائية

هل تعلم أن الميكروويف يستغرق 15 دقيقة لأداء نفس الوظيفة الذي يقوم بها الفرن خلال ساعة؟  لتقليل التكاليف، فكر في استخدام الميكروويف لطهي وجباتك 4 مرات في الأسبوع على الأقل بدلاً من الفرن.

6. قم بإيقاف تشغيل الإعداد الساخن الجاف لغسالة الأطباق

قد لا يعرف الكثيرون هذا، إن إعداد التجفيف في غسالة الأطباق يمكن أن يزيد من المبلغ الموجود على فاتورة الاستهلاك، لذلك من الأفضل إيقاف تشغيله، على الأقل حاول استعماله على أساس حمولة واحدة من الأطباق يوميًا. ستشعر بالفعل باختلاف واضح في الفاتورة!

المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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