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لن تحذف الرسائل المرسلة على تطبيق واتساب بعد الآن

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
لا تحذف رسائل الواتساب watanserb.com
لا تحذف رسائل الواتساب
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وطن-لا ينفك تطبيق واتساب عن تقديم أفضل ميزاته، ومن بينها ميزة تتيح لك حذف رسالة من هاتفك الذكي ورسالة الشخص الذي استلمها في ذات الوقت. وبالتالي، يتساءل الكثيرون عن سبب عدم استخدام هذه الميزة بعد الآن.

فيما يلي اكتشف لماذا يجب عليك تجنب هذه العادة!

انتبه .. علامات تدل على أن شخصََا ما يقرأ رسائلك الخاصة على واتساب

من بين الميزات التي يقدمها لنا واتساب حذف الرسائل. لكن هل تعلم أنه من الأفضل عدم استخدامها؟

من بين الميزات التي يقدمها لنا واتساب حذف الرسائل. لكن هل تعلم أنه من الأفضل عدم استخدامها
من بين الميزات التي يقدمها لنا واتساب حذف الرسائل. لكن هل تعلم أنه من الأفضل عدم استخدامها

بحسب مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، في عام 2017، أتاح تطبيق واتساب خيار حذف الرسائل المُرسلة، ولكن لم يُسمح بإلغاء الإرسال إلا في غضون خمس دقائق. لقد كانت عملية إطالة الوقت تدريجية، بحيث أصبح هامش الوقت  الذي يمتلكه الشخص الآن أطول بكثير من الهامش الأولي. وعادة ما تترك هذه العملية آثارا في المناقشات، ولذلك هناك سبب لعدم حذف الرسائل مطلقًا.

من منا لم يندم على إرسال رسالة بعد بضع ثوان؟ سواء كان ذلك بسبب خطأ إملائي أو إرسال رسالة إلى الشخص الخطأ، تتيح لك هذه الوظيفة إلغاء الإرسال ولكن عليك غالبًا أن تضع في اعتبارك أن هذه الميزة لها عواقبها. أحدها أنها تترك أثراً دائماً في المحادثة.

وفق ترجمة “وطن”، فإن وظيفة حذف رسائل الواتساب للمحادثات الفردية والجماعية، متوفرة منذ منتصف عام 2017، ويمكن إجراؤها في أي وقت مع الرسائل المختلفة.

كيف ألغي رسالة مرسلة؟

لمنع عملية لقطة الشاشة: هل سيضيف تطبيق واتساب علامة زرقاء ثالثة؟

إذا كنت قد ندمت على إرسال رسالة إلى شخص ما، لأي سبب من الأسباب، فيما يلي شرح مفصّل للخطوات التي يجب عليك اتخاذها لحذف رسالة مرسلة:

  • اضغط على الرسالة التي تم إرسالها إلى جهة اتصال معينة لا تريد أن يقرأها.
  • سيظهر رمز يشبه سلة المهملات أعلى الشريط.
  • انقر فوق الرسالة (الرسائل) التي تريد إلغاءها.
  • ستظهر شاشة تعرض السؤال التالي: هل تريد حذف الرسالة؟ يحتوي هذا الاختصار على ثلاثة بدائل: الحذف نيابة عني أو الإلغاء أو الحذف للجميع.
  • هذا الخيار الأخير مخصص لأولئك الذين لم يعودوا يرغبون في إرسال النص أو الصورة أو الفيديو أو المرفق، لذا فإن النقر عليه سيؤدي إلى إزالة الرسائل التي لديك وللمتلقي أيضا.
  • بمجرد تنشيط هذا الخيار، سيظهر على شاشة الدردشة: تم حذف هذه الرسالة. يمكن تنفيذ هذا الإجراء في غضون ساعة من الإرسال. بعد هذا الوقت، لا يمكن لمستخدمي واتساب حذف الرسالة.
وظيفة حذف رسائل الواتساب للمحادثات الفردية والجماعية، متوفرة منذ منتصف عام 2017، ويمكن إجراؤها في أي وقت مع الرسائل المختلفة.
وظيفة حذف رسائل الواتساب للمحادثات الفردية والجماعية، متوفرة منذ منتصف عام 2017، ويمكن إجراؤها في أي وقت مع الرسائل المختلفة.

لماذا يجب ألا تحذف الرسالة

أحد أسباب عدم التوصية باستخدام هذا الخيار الأخير؛ هو أنه إذا لم تكن جهة الاتصال متصلة بالإنترنت عند إرسال الرسالة، فمن المحتمل أنه لم يتمكن من قراءتها. لذلك سيظهر في الدردشة أنه تم حذف نص قبل عرضه. لن يؤدي ذلك إلى عرضك لهذا الشخص فحسب، بل قد “يطلبون تفسيرًا” لاحقًا لسبب حذفك للرسالة.

من ناحية أخرى، يجب توضيح أنه نظرًا للتقدم التكنولوجي والتطبيقات الخارجية المتعددة، فمن الممكن أن يكون البعض قد قام بتثبيت تطبيق يسمح لهم بقراءة الرسائل المحذوفة، لذلك حتى لو لم يتم إرسالها، فإن جهة الاتصال الخاصة بك قد ترى النص.

على الرغم من أن هذه التطبيقات تنتهك سياسات الخصوصية الخاصة بـ WhatsApp، فمن الأفضل قراءة الرسالة مرة أخرى قبل الضغط على أيقونة الإرسال لتجنب أي موقف محرج.

احذفه فوراََ .. واتساب يحذر مستخدميه من تطبيق خبيث

المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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