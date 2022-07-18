لن تحذف الرسائل المرسلة على تطبيق واتساب بعد الآن

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وطن-لا ينفك تطبيق واتساب عن تقديم أفضل ميزاته، ومن بينها ميزة تتيح لك حذف رسالة من هاتفك الذكي ورسالة الشخص الذي استلمها في ذات الوقت. وبالتالي، يتساءل الكثيرون عن سبب عدم استخدام هذه الميزة بعد الآن.

فيما يلي اكتشف لماذا يجب عليك تجنب هذه العادة!

من بين الميزات التي يقدمها لنا واتساب حذف الرسائل. لكن هل تعلم أنه من الأفضل عدم استخدامها؟

بحسب مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، في عام 2017، أتاح تطبيق واتساب خيار حذف الرسائل المُرسلة، ولكن لم يُسمح بإلغاء الإرسال إلا في غضون خمس دقائق. لقد كانت عملية إطالة الوقت تدريجية، بحيث أصبح هامش الوقت الذي يمتلكه الشخص الآن أطول بكثير من الهامش الأولي. وعادة ما تترك هذه العملية آثارا في المناقشات، ولذلك هناك سبب لعدم حذف الرسائل مطلقًا.

من منا لم يندم على إرسال رسالة بعد بضع ثوان؟ سواء كان ذلك بسبب خطأ إملائي أو إرسال رسالة إلى الشخص الخطأ، تتيح لك هذه الوظيفة إلغاء الإرسال ولكن عليك غالبًا أن تضع في اعتبارك أن هذه الميزة لها عواقبها. أحدها أنها تترك أثراً دائماً في المحادثة.

وفق ترجمة “وطن”، فإن وظيفة حذف رسائل الواتساب للمحادثات الفردية والجماعية، متوفرة منذ منتصف عام 2017، ويمكن إجراؤها في أي وقت مع الرسائل المختلفة.

كيف ألغي رسالة مرسلة؟

إذا كنت قد ندمت على إرسال رسالة إلى شخص ما، لأي سبب من الأسباب، فيما يلي شرح مفصّل للخطوات التي يجب عليك اتخاذها لحذف رسالة مرسلة:

اضغط على الرسالة التي تم إرسالها إلى جهة اتصال معينة لا تريد أن يقرأها.

سيظهر رمز يشبه سلة المهملات أعلى الشريط.

انقر فوق الرسالة (الرسائل) التي تريد إلغاءها.

ستظهر شاشة تعرض السؤال التالي: هل تريد حذف الرسالة؟ يحتوي هذا الاختصار على ثلاثة بدائل: الحذف نيابة عني أو الإلغاء أو الحذف للجميع.

هذا الخيار الأخير مخصص لأولئك الذين لم يعودوا يرغبون في إرسال النص أو الصورة أو الفيديو أو المرفق، لذا فإن النقر عليه سيؤدي إلى إزالة الرسائل التي لديك وللمتلقي أيضا.

بمجرد تنشيط هذا الخيار، سيظهر على شاشة الدردشة: تم حذف هذه الرسالة. يمكن تنفيذ هذا الإجراء في غضون ساعة من الإرسال. بعد هذا الوقت، لا يمكن لمستخدمي واتساب حذف الرسالة.

لماذا يجب ألا تحذف الرسالة

أحد أسباب عدم التوصية باستخدام هذا الخيار الأخير؛ هو أنه إذا لم تكن جهة الاتصال متصلة بالإنترنت عند إرسال الرسالة، فمن المحتمل أنه لم يتمكن من قراءتها. لذلك سيظهر في الدردشة أنه تم حذف نص قبل عرضه. لن يؤدي ذلك إلى عرضك لهذا الشخص فحسب، بل قد “يطلبون تفسيرًا” لاحقًا لسبب حذفك للرسالة.

من ناحية أخرى، يجب توضيح أنه نظرًا للتقدم التكنولوجي والتطبيقات الخارجية المتعددة، فمن الممكن أن يكون البعض قد قام بتثبيت تطبيق يسمح لهم بقراءة الرسائل المحذوفة، لذلك حتى لو لم يتم إرسالها، فإن جهة الاتصال الخاصة بك قد ترى النص.

على الرغم من أن هذه التطبيقات تنتهك سياسات الخصوصية الخاصة بـ WhatsApp، فمن الأفضل قراءة الرسالة مرة أخرى قبل الضغط على أيقونة الإرسال لتجنب أي موقف محرج.