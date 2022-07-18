“كلية الملك خالد العسكرية” طريقة التقديم وشروط القبول.. لماذا يتهافت السعوديون عليها؟

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وطن – تتصدر “كلية الملك خالد العسكرية” محركات بحث جوجل في السعودية، منذ إعلان الكلية عن فتح باب التقدم لحملة الثانوية العامة.

وانطلق التسجيل للطلبة من بداية صباح، الاثنين، ويستمر حتى، السبت 23 يوليو 2022.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) July 13, 2022

ويبدو أن الشباب السعودي الصغير يسعى للالتحاق بالكليات العسكرية في السعودية، للفوز بالامتيازات الخاصة للضباط والمكانة المرموقة في المملكة، خاصة مع انتشار البطالة في السعودية وأزمات سوق العمل.

وأعلنت كلية الملك خالد العسكرية ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني بالسعودية، عن فتح القبول لحملة (الثانوية) للعام الدراسي 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه والتي أوردتها وزارة الحرس الوطني.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن يكون غير متزوج بأجنبية.

4- أن لا يقل سن خريج الثانوية عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

5- أن يتناسب طول المتقدم ;مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).

6- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية). على ان لا يقل المعدل التراكمي العام عن (80%)، ومن خريجي هذا العام الدراسي 1443هـ (انتظام نهاري) ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

7- أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات، وحاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

8- أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

9- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني).

10- أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل.

وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

فيما يخص طلب الالتحاق لبرنامج الطيران العمودي:

1- الحصول على درجة لا تقل عن 50% في اختبار (كفايات اللغة الإنجليزيّة STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس.

2- أن يجتاز الفحوصات الطبية و الفحص الطبي الجوي.

ويشار إلى أن التقديم بكلية الملك خالد العسكرية، متاح الآن وبدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/12/19هـ الموافق 2022/07/18م. وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م.

ويتم التقديم من خلال الرابط (اضغط هنا)

وسبق أن صرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في العام 2018 بأن التغييرات العسكرية التي أعلنها الملك سلمان، آنذاك هي جهود لتوظيف الأشخاص أصحاب “الطاقة العالية” الذين يستطيعون تحقيق أهداف العصرنة”.

وأضاف ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة: “نريد العمل مع الطموحين”. قائلاً: “التغييرات العسكرية الأخيرة جاءت لتحسين الإنفاق العسكري، مؤكداً أنها كانت مقررة منذ سنوات.