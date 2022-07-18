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الهدهد

“كلية الملك خالد العسكرية” طريقة التقديم وشروط القبول.. لماذا يتهافت السعوديون عليها؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
التقدم كلية الملك خالد العسكرية watanserb.com
كلية الملك خالد العسكرية
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وطن – تتصدر “كلية الملك خالد العسكرية” محركات بحث جوجل في السعودية، منذ إعلان الكلية عن فتح باب التقدم لحملة الثانوية العامة.

وانطلق التسجيل للطلبة من بداية صباح، الاثنين، ويستمر حتى، السبت 23 يوليو 2022.

ويبدو أن الشباب السعودي الصغير يسعى للالتحاق بالكليات العسكرية في السعودية، للفوز بالامتيازات الخاصة للضباط والمكانة المرموقة في المملكة، خاصة مع انتشار البطالة في السعودية وأزمات سوق العمل.

وأعلنت كلية الملك خالد العسكرية ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني بالسعودية، عن فتح القبول لحملة (الثانوية) للعام الدراسي 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه والتي أوردتها وزارة الحرس الوطني.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن يكون غير متزوج بأجنبية.

4- أن لا يقل سن خريج الثانوية عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

5- أن يتناسب طول المتقدم ;مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).

6- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية). على ان لا يقل المعدل التراكمي العام عن (80%)، ومن خريجي هذا العام الدراسي 1443هـ (انتظام نهاري) ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

7- أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات، وحاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

8- أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

9- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني).

10- أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل.

وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

فيما يخص طلب الالتحاق لبرنامج الطيران العمودي:

1- الحصول على درجة لا تقل عن 50% في اختبار (كفايات اللغة الإنجليزيّة STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس.

2- أن يجتاز الفحوصات الطبية و الفحص الطبي الجوي.

ويشار إلى أن التقديم بكلية الملك خالد العسكرية، متاح الآن وبدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/12/19هـ الموافق 2022/07/18م. وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م.

ويتم التقديم من خلال الرابط (اضغط هنا)

وسبق أن صرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في العام 2018 بأن التغييرات العسكرية التي أعلنها الملك سلمان، آنذاك هي جهود لتوظيف الأشخاص أصحاب “الطاقة العالية” الذين يستطيعون تحقيق أهداف العصرنة”.

وأضاف ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة: “نريد العمل مع الطموحين”. قائلاً: “التغييرات العسكرية الأخيرة جاءت لتحسين الإنفاق العسكري، مؤكداً أنها كانت مقررة منذ سنوات.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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