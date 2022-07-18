قاذفة الـ”آر بي جي” تطيح بسفير العراق في لبنان حيدر البراك

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وطن – أقالت وزارة الخارجية العراقية سفير العراق في بيروت “حيدر البراك“، وتم إعادته إلى بغداد بعد قيامه برحلة صيد بقاذفات RBG-7 في البقاع برفقة عناصر مسلحة تابعة لحزب الله.

إقالة سفير العراق في لبنان حيدر البراك

ونص قرار الإقالة الصادر عن الدائرة الإدارية في وزارة الخارجية رقم 9352 تاريخ 17-7- 2022 ووقعه وزير الخارجية فؤاد حسين”: “على نقل السفير حيدر شياع البراك من سفارة العراق في بيروت إلى مركز الوزارة اعتباراً من تاريخ الانفكاك”.

وكشفت مصادر دبلوماسية عراقية رفيعة في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، أن إنهاء عمل السفير البراك كسفير، جاء على خلفية صور ظهر بها السفير العراقي في منطقة البقاع اللبناني يستخدم فيها سلاح قاذفة RPG7، برحلة صيد يرافقه فيها مسلحون بزي مدني.

رسالة سيئة

ودشن ناشطون عراقيون ولبنانيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تندد باستخدام السفير العراقي للسلاح واستعراضه به بما يخالف مضمون عمله كسفير.

عدا عن اعتبارها تعريضاً لحياة اللبنانيين للخطر، ورسالة سيئة في ما يتعلق بثقافة انتشار السلاح المنفلت في العراق التي تسعى البلاد للحد منها.

وعلق “طوني بولس” أن العراق بدأ يثبت أنه في مسار صحيح لاستعادة سيادة دولته من الزمر المليشياوية”

وأضاف بولس أن: “مصطفى الكاظمي أعاد العراق إلى الشرعيتين العربي والدولي بعد أن عزلته الميليشيات الايرانية”.

أمر غريب ومشبوه

وبرر السفير العراقي المقال استخدامه قذيفة أر بي جي خلال رحلة صيد في البقاع بأنها مجرد هواية. مما دفع “سَجَد الجبوري” للتعليق: “صدق المثل القائل “الطبع غلب التطبع”.

وطالب “جرجس حايك” وزارة الخارجية اللبنانية باستدعاء السفير البراك وطلب تفسير منطقي لأفعاله! وظهوره في رحلة صيد برفقة “مسلحين”، علماً أننا لسنا في موسم صيد، واصفاً الأمر بالغريب والمشبوه.”

نحن نحترم دولة العراق الصديقة ونحب شعبها الأصيل، لكن أن يُطلق سفيرها في لبنان حيدر البراك قذيفة آر بي جي في رحلة صيد برفقة "مسلحين"، علماً أننا لسنا في موسم صيد، فهذا أمر غريب ومشبوه، وعلى وزارة الخارجية اللبنانية استدعاء هذا السفير وطلب تفسير منطقي لأفعاله! — Georges E. Hayek🇱🇧 (@georgeshayek712) July 14, 2022

بينما قال “ريموند حكيم” أن “البلد فلتان، ورئيس البلاد في عالم آخر”.

وفي السياق ذاته رأى “يوسف قيس” أن “رئيس البلاد حصر صلاحيات رئاسة الجمهورية بتشكيل حكومة تناسب جبران وكلام حسن نصر الله التهويلي معرضا لبنان لخطر حرب مدمرة”.

وأضاف: “أما في موضوع النترات التي دمرت العاصمة بيروت وغيرها من المواضيع السيادية فهو غير معني بها”.

. https://twitter.com/ykaissG/status/1547708195748974597?s=20&t=A_O_thuQOHDlk2AjybHNAA

من هو حيدر البراك؟

و”حيدر شياع دليمي البراك” هو سفير ودبلوماسي عراقي ولد في 7 حزيران 1967 في محافظة بابل. حصل على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من كلية الآداب بجامعة بغداد عام 1990، وكذلك شهادة الدبلوم في اللغة الفرنسية من كلية ذاتها. كما حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بابل عام 2005. عمل مدرسا في مدارس محافظة بابل بين عامي 1990-1996.

كان عضوا مناوباً في مجلس الحكم العراقي عن أخيه أحمد شياع البراك، ثم عمل في السلك الدبلوماسي منذ عام 2004، حيث عمل سفيرا في ديوان وزارة الخارجية ثم سفير العراق لدى بلغاريا وأذربيجان وكوريا الجنوبية وفي بيروت تالياً قبل أن يقال من منصبه.