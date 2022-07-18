“في الصباحية” .. جينيفر لوبيز عارية في السرير بعد زواجها من بن أفليك! (صورة)

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وطن – نشرت نجمة هوليوود جينيفر لوبيز صورة جريئة لها وهي عارية في السرير وبدون مكياج، في أول ظهور لها بعد ساعات فقط من زواجها من بن أفليك بحفل مفاجئ.

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جينيفر لوبيز عارية في السرير

وحازت الصورة على أكثر من مليون و700 ألف إعجاب منذ لحظة نشرها، على حساب النجمة في انستغرام.

وتظهر جينفير لوبيز في الصورة، وهي تغطي جسدها بملاءة بيضاء وتبتسم للكاميرا، وبدت بدون مكياج، وقد عرضت خاتم زفافها بوضوح على يدها اليسرى.

تمت خطوبة الثنائي لأول مرة في عام 2004.

حصل موقع TMZ على سجلات أظهرت أن الزوجين قد تقدما بطلب للحصول على عقد زواج في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا.كما نقلت صحيفة “ذا صن”

في ذلك الوقت، كشف مكتب تسجيل مقاطعة كلارك أن النجمة ​​غيرت اسمها إلى: “جينيفر أفليك”.

وبحسب ما ورد تم الحصول على رخصة الزواج يوم السبت 16 يوليو.

وأخبر شخص مقرب من الثنائي أنهما تزوجا في حفل “صغير”.

وكتبت لوبيز على موقعها على الإنترنت: “لقد فعلناها.. الحب جميل.. الحب طيب.. واتضح أن الحب صبور.. صبور على مدى عشرين عاما”.

وقالت لوبيز، نجمة الغناء والسينما، إنها سافرت مع أفليك إلى لاس فيغاس يوم السبت وتزوجا.

والتقى الزوجان، الملقبان ببينيفر، في موقع تصوير فيلم Gigli في عام 2002، و أعلنا خطبتهما عام 2003، لكنهما أعلنا انفصالهما العام التالي، وألقيا باللوم في ذلك على “الاهتمام الإعلامي المفرط”، قبل أن يعودا لبعضهما مجدداً.

وهذا هو الزواج الرابع للوبيز. وكانت متزوجة من المغني مارك أنتوني من 2004 إلى 2014 ولديهما من الأبناء اثنان.بحسب “bbc”

وكان أفليك متزوجا من الممثلة جينيفر غارنر من 2005 إلى 2018، ولديهما ثلاثة أطفال.