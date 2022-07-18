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“في الصباحية” .. جينيفر لوبيز عارية في السرير بعد زواجها من بن أفليك! (صورة)

هذا هو الزواج الرابع للوبيز

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جينيفر لوبيز تنشر صورة عارية بعد زواجها من بن أفليك watanserb.com
جينيفر لوبيز تزوجت من بن أفليك بعد 20 عاماً من العلاقة بينهما
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وطن – نشرت نجمة هوليوود جينيفر لوبيز صورة جريئة لها وهي عارية في السرير وبدون مكياج، في أول ظهور لها بعد ساعات فقط من زواجها من بن أفليك بحفل مفاجئ.

 

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جينيفر لوبيز عارية في السرير

وحازت الصورة على أكثر من مليون و700 ألف إعجاب منذ لحظة نشرها، على حساب النجمة في انستغرام.

وتظهر جينفير لوبيز في الصورة، وهي تغطي جسدها بملاءة بيضاء وتبتسم للكاميرا، وبدت بدون مكياج، وقد عرضت خاتم زفافها بوضوح على يدها اليسرى.

تمت خطوبة الثنائي لأول مرة في عام 2004.

حصل موقع TMZ على سجلات أظهرت أن الزوجين قد تقدما بطلب للحصول على عقد زواج في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا.كما نقلت صحيفة “ذا صن

في ذلك الوقت، كشف مكتب تسجيل مقاطعة كلارك أن النجمة ​​غيرت اسمها إلى: “جينيفر أفليك”.

زفاف جينيفير لوبيز وبن أفليك
زفاف جينيفير لوبيز وبن أفليك

وبحسب ما ورد تم الحصول على رخصة الزواج يوم السبت 16 يوليو.

وأخبر شخص مقرب من الثنائي أنهما تزوجا في حفل “صغير”.

وكتبت لوبيز على موقعها على الإنترنت: “لقد فعلناها.. الحب جميل.. الحب طيب.. واتضح أن الحب صبور.. صبور على مدى عشرين عاما”.

جينيفر لوبيز وبن أفليك
جينيفر لوبيز وبن أفليك

وقالت لوبيز، نجمة الغناء والسينما، إنها سافرت مع أفليك إلى لاس فيغاس يوم السبت وتزوجا.

والتقى الزوجان، الملقبان ببينيفر، في موقع تصوير فيلم Gigli في عام 2002، و أعلنا خطبتهما عام 2003، لكنهما أعلنا انفصالهما العام التالي، وألقيا باللوم في ذلك على “الاهتمام الإعلامي المفرط”، قبل أن يعودا لبعضهما مجدداً.

وهذا هو الزواج الرابع للوبيز. وكانت متزوجة من المغني مارك أنتوني من 2004 إلى 2014 ولديهما من الأبناء اثنان.بحسب “bbc

وكان أفليك متزوجا من الممثلة جينيفر غارنر من 2005 إلى 2018، ولديهما ثلاثة أطفال.

 

المصدرذا صن - TMZ- bbc - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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