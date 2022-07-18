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فاتنة بشعر أحمر وشورت جينز مثير .. هل خطفت قلب جوني ديب!؟ (صور)

بالتزامن مع رفض طلب تقدمت به أمبر هيرد لإعادة المحاكمة في قضية التشهير

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جوني ديب وفتاة بشعر أحمر watanserb.com
جوني ديب وفتاة بشعر أحمر
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وطن – بينما انتشرت شائعات عن علاقة بين النجم العالمي جوني ديب، ومحاميته في “قضية التشهير”، كاميل فاسكيز، دخلت فتاة غامضة على خطّ التكهنات بوجود علاقة بينها وبين النجم.

فاتنة بشعر أحمر، وشورت جينز، ظهرت مع جوني ديب لحظة وصوله إلى البروفة على مسرح Arena Santa Giuliana في إيطاليا، للمشاركة بمهرجان Umbria Jazz، قبل انطلاق الحفل الأحد، في صور نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وموقع tmz واطّلعت عليها وطن.

جوني ديب وفتاة بشعر أحمر
جوني ديب وفتاة بشعر أحمر

وفق الأخبار المتداولة، فإن الشابة الغامضة، شوهدت مع جوني ديب مؤخرًا أثناء جولته مع “جيف بيك” أثناء الترويج لألبومه الجديد (18).

تم تصوير جوني ديب والفتاة دون علمهما. وعلى الرغم من أنهما لم يظهرا أي علامات عاطفية علانية، إلا أن هناك الكثير مما يمكن التكهن به.

وبعد البروفة قيل إن النجم العالمي عاد إلى فندق بروفاني في بيروجيا في إيطاليا. حيث قيل أن الفتاة ذات الشعر الأحمر تنزل في الفندق نفسه، وفق ما نقلته “ديلي ميل”.

يأتي ذلك بينما رفضت قاضية في فيرجينيا، الأربعاء 13 يوليو، طلباً كانت تقدمت به الممثلة أمبر هيرد لإعادة المحاكمة في قضية التشهير التي خسرتها أمام زوجها السابق “ديب”.

إفلاس آمبر هيرد watanserb.com
آمبر هيرد

وكان محامو هيرد طلبوا من القاضية “بيني أزكاريت” إلغاء حكم هيئة المحلفين الذي يأمر هيرد بدفع تعويض لديب قيمته عشرة ملايين دولار. إضافة إلى إعلان بطلان المحاكمة. لكنّ طلبهم لاقى رفضاً من القاضية.

ويعود سبب طلب هيرد إعادة المحاكمة إلى أن عضواً في هيئة المحلفين لم يكن الرجل الذي استدعته المحكمة بل ابنه. في خطأ وقع لتشابه اسمي الرجلين.

وأكدت أزكاريت: “عدم وجود أي دليل على تزوير أو مخالفة حصلت”. وأن العضو المحلف “كان يستوفي الشروط القانونية لتوفير هذه الخدمة”.

المصدرديلي ميل - tmz - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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