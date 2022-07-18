عادل الكلباني بأول رد على منتقدي إطلالته: “اركب حصانا أو حمارا”

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وطن – خرج الداعية السعودي وإمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني، يرد على منتقدي إطلالته الأخيرة بالملابس “الكاجوال”، بعد الانتقادات الكبيرة التي طالته بمواقع التواصل.

وكان مقطع فيديو وُصِف بـ”الغريب”، انتشر لعادل الكلباني، أظهره وهو يرتدي “الجينز” ويقود دراجة نارية من فئة “الهارلي”.

كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا

والبس ما تشاء،

ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط! — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) July 18, 2022

وقوبلت إطلالة الكلباني الأخيرة باستنكار وسخرية واسعين من قبل النشطاء السعوديين بمواقع التواصل، وتصدر وسم باسمه تويتر وشكل معظم تغريداته انتقادات لمظهر الداعية السعودي الغريب.

الأمر الذي استنفر إمام الحرم السابق، ودفعه للخروج والرد على منتقديه عبر حسابه الرسمي بتويتر.

وفي تغريدة حديثة له، الاثنين، رصدتها (وطن) دون عادل الكلباني ما نصه: “كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا.. والبس ما تشاء.”

وتابع الداعية السعودي المثير للجدل موضحا:”ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط!”

عادل الكلباني بالجينز ويركب دراجة هارلي

وكان الكلباني ظهر في لقطات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي بنطلون جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل “البايكرز” ويجلس على دراجة نارية من نوع هارلي.

🔴.. المدعو"#عادل_الكلباني" "إمام الحرم المكي السابق" يرتدي الجينز ويقود دراجة "هارلي" 🔴 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ السعودي #عادل_الكلباني، إمام المسجد الحرام سابقًا، وهو يقود دراجة نارية من فئة "الهارلي" ويرتدي "الجينز" كفرق الدراجات النارية الأجنبية. pic.twitter.com/uhzHFY9cUm — خاkلد خاkلد (@ka49256490) July 17, 2022

وأظهرت اللقطات، الكلباني، وهو يسأل عن سرعة الدراجة وإذا كانت تسير بسرعة 140 أو 150، ليرد عليه صاحب الدراجة: “ما بسرع، إنما أسير فيها على 120 أو 140”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها الكلباني حالة من الجدل، فقد سبق أن شارك في مقطع فيديو دعائي لـ “موسم الرياض 2021” على طريقة مسلسل صراع العروش، في ظهور كان قد أثار جدلا ضد الشيخ الشهير.

وبعد موجة جدل، قال الكلباني في لقاء مع قناة “SBC”: “ما دريت إنه إعلان الأول كانت دعوة لزيارة الكومبات فيلد. وقالوا نبغى نصور بس للشركة، وأصروا على ذلك”.

وأضاف: “ما قابلت إلا سعيد العويران كان جاي يسوي نفس الإعلان. أما البقية ما شفتهم وصوروا اللقطة حقتنا وبعدين معالي المستشار (تركي آل الشيخ) هو اللي نزل الإعلان. لكن المرة الثانية قالولي فوافقت . ناسبتني الفكرة”.

وفيما يخص أجر عادل الكلباني في إعلان موسم الرياض، رفض “الكلباني” الإفصاح عن المبلغ.

وقال: “لا ما أقدر لكن جاتني هدية قيمة ثمينة جداً”، مشيراً إلى أنه تعهد بعدم الإفصاح عن المبلغ موضحاً أنه كان مبلغا مغريا.

كما أثير جدل آخر عن عادل الكلباني، بعد تقليده في برنامج “استديو 22” على قناة mbc السعودية، بشكل وصفه بالمسيء غير المقبول واعتبر إهانة له.