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عادل الكلباني بأول رد على منتقدي إطلالته: “اركب حصانا أو حمارا”

باسل النجار
كتب باسل النجار
عادل الكلباني يرتدي الجينز watanserb.com
الداعية السعودي وإمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني
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وطن – خرج الداعية السعودي وإمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني، يرد على منتقدي إطلالته الأخيرة بالملابس “الكاجوال”، بعد الانتقادات الكبيرة التي طالته بمواقع التواصل.

وكان مقطع فيديو وُصِف بـ”الغريب”، انتشر لعادل الكلباني، أظهره وهو يرتدي “الجينز” ويقود دراجة نارية من فئة “الهارلي”.

وقوبلت إطلالة الكلباني الأخيرة باستنكار وسخرية واسعين من قبل النشطاء السعوديين بمواقع التواصل، وتصدر وسم باسمه تويتر وشكل معظم تغريداته انتقادات لمظهر الداعية السعودي الغريب.

الأمر الذي استنفر إمام الحرم السابق، ودفعه للخروج والرد على منتقديه عبر حسابه الرسمي بتويتر.

وفي تغريدة حديثة له، الاثنين، رصدتها (وطن) دون عادل الكلباني ما نصه: “كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا.. والبس ما تشاء.”

وتابع الداعية السعودي المثير للجدل موضحا:”ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط!”

عادل الكلباني بالجينز ويركب دراجة هارلي

وكان الكلباني ظهر في لقطات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي بنطلون جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل “البايكرز” ويجلس على دراجة نارية من نوع هارلي.

وأظهرت اللقطات، الكلباني، وهو يسأل عن سرعة الدراجة وإذا كانت تسير بسرعة 140 أو 150، ليرد عليه صاحب الدراجة: “ما بسرع، إنما أسير فيها على 120 أو 140”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها الكلباني حالة من الجدل، فقد سبق أن شارك في مقطع فيديو دعائي لـ “موسم الرياض 2021” على طريقة مسلسل صراع العروش، في ظهور كان قد أثار جدلا ضد الشيخ الشهير.

وبعد موجة جدل، قال الكلباني في لقاء مع قناة “SBC”: “ما دريت إنه إعلان الأول كانت دعوة لزيارة الكومبات فيلد. وقالوا نبغى نصور بس للشركة، وأصروا على ذلك”.

وأضاف: “ما قابلت إلا سعيد العويران كان جاي يسوي نفس الإعلان. أما البقية ما شفتهم وصوروا اللقطة حقتنا وبعدين معالي المستشار (تركي آل الشيخ) هو اللي نزل الإعلان. لكن المرة الثانية قالولي فوافقت . ناسبتني الفكرة”.

وفيما يخص أجر عادل الكلباني في إعلان موسم الرياض، رفض “الكلباني” الإفصاح عن المبلغ.

وقال: “لا ما أقدر لكن جاتني هدية قيمة ثمينة جداً”، مشيراً إلى أنه تعهد بعدم الإفصاح عن المبلغ موضحاً أنه كان مبلغا مغريا.

كما أثير جدل آخر عن عادل الكلباني، بعد تقليده في برنامج “استديو 22” على قناة mbc السعودية، بشكل وصفه بالمسيء غير المقبول واعتبر إهانة له.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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