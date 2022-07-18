سعر البرميل تخطى 101 دولار.. سببان وراء ارتفاع أسعار النفط

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وطن- مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات، واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الاثنين، ما عوَّض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي الإغلاقات الواسعة في الصين لمكافحة عودة تفشي كورونا إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت “تسليم سبتمبر أيلول” عند التسوية ارتفاعا بقيمة 69 سنتاً أو 0.7% إلى ليصل سعر البرميل 101.85 دولار بحلول الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 2.1% يوم الجمعة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس آب 27 سنتاً، أو 0.3%، لتصل إلى 97.86 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

في خضم تباطؤ النمو العالمي، تزداد مستويات التضخم مدفوعة بعوامل منها ارتفاع أسعار #النفط 🛢️. وهذا المزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم يزيد من مخاطر الركود التضخمي الذي لم نشهد مثيلا له منذ السبعينيات. تقرير جديد: https://t.co/Kx20JYf1Kq #WBGEP2022 pic.twitter.com/SzuQ75jcbl — البنك الدولي (@AlbankAldawli) July 17, 2022

وتراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته في عدة سنوات اليوم الاثنين، مما أدى إلى دعم أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط.

وضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى بشكل أكبر.

والأسبوع الماضي، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود يضر بالطلب على النفط.

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في حال فشل فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي#eXtranews pic.twitter.com/fIwtcbUCWp — eXtra news (@Extranewstv) July 15, 2022

واستمرت الفحوصات الجماعية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في أجزاء من الصين هذا الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومع ذلك، ظلت إمدادات النفط شحيحة، مما يدعم الأسعار.

يُضاف إلى ذلك فشل رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، في الحصول على أي تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة المعروض من النفط.

بايدن في ورطة بسبب أسعار البنزين المرتفعة جداً في بلاده..

لماذا لن تنخفض أسعار البنزين قريباً في أمريكا حتى لو انخفض سعر النفط الخام؟@MokhbirE

لمشاهدة حلقة #المُخبر_الاقتصادي+ كاملة: https://t.co/rYcdXcSES7 pic.twitter.com/2MDlahSzIK — AJ+ عربي (@ajplusarabi) July 17, 2022

وساعد هذا التوقع بعدم وجود نفط إضافي على رفع الأسعار يوم الجمعة الماضي قبل محادثات بايدن مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

ويريد بايدن من منتجي النفط الخليجيين زيادة الإنتاج للمساعدة في تهدئة أسعار النفط المرتفعة وخفض التضخم.