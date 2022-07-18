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اقتصاد

سعر البرميل تخطى 101 دولار.. سببان وراء ارتفاع أسعار النفط

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر البرميل النفط watanserb.com
سعر البرميل النفط
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وطن- مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات، واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الاثنين، ما عوَّض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي الإغلاقات الواسعة في الصين لمكافحة عودة تفشي كورونا إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت “تسليم سبتمبر أيلول” عند التسوية ارتفاعا بقيمة 69 سنتاً أو 0.7% إلى ليصل سعر البرميل 101.85 دولار بحلول الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 2.1% يوم الجمعة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس آب 27 سنتاً، أو 0.3%، لتصل إلى 97.86 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته في عدة سنوات اليوم الاثنين، مما أدى إلى دعم أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط.

وضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى بشكل أكبر.

والأسبوع الماضي، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود يضر بالطلب على النفط.

واستمرت الفحوصات الجماعية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في أجزاء من الصين هذا الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومع ذلك، ظلت إمدادات النفط شحيحة، مما يدعم الأسعار.

يُضاف إلى ذلك فشل رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، في الحصول على أي تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة المعروض من النفط.

وساعد هذا التوقع بعدم وجود نفط إضافي على رفع الأسعار يوم الجمعة الماضي قبل محادثات بايدن مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

ويريد بايدن من منتجي النفط الخليجيين زيادة الإنتاج للمساعدة في تهدئة أسعار النفط المرتفعة وخفض التضخم.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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