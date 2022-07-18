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سبب وفاة الشيخة مثايل آل خليفة ابنة شقيق ملك البحرين.. أحلام الشامسي نعتها

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
وفاة الشيخة مثايل بنت علي watanserb.com
ملك البحرين حمد بن عيسى
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وطن – أعلن الديوان الملكي في البحرين، الاثنين، وفاة الشيخة مثايل بنت علي آل خليفة، زوجة الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي في البحرين.

الديوان الملكي يعلن وفاة الشيخة مثايل آل خليفة

وجاء في بيان الديوان الملكي الذي طالعته (وطن): “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة التي انتقلت إلى جوار ربها مساء اليوم.”

وأوضح البيان أنه “سيوارى جثمانها الثرى يوم غدٍ الثلاثاء.”

كما لفت بيان الديوان الملكي في البحرين، أنه نظراً للظروف الراهنة، فإنه تقبل التعازي عن طريق “وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف وإرسال البرقيات.”

الشيخ ناصر بن حمد ينعي الشيخة مثايل

ومن جانبه قدم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أحر التعازي الى أسرة الشيخة مثايل آل خليفة.

وأصدر برقية عزاء قال فيها:”نتقدم إلى العم العزيز سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة ابنته الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى آل خليفة.”

أحلام تنعي الشيخة مثايل

ويشار إلى أن الفنانة أحلام الشامسي، كانت من أوائل الناعين لوفاة الشيخة مثايل بنت علي آل خليفة.

ودونت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر ما نصه: “بخالص العزاء والمواساة اتقدم الى سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفه. والشيخه العنود بنت محمد بن سلمان آل خليفه. بوفاه فقيدتهم الغاليه الشيخه مثايل بن علي بن عيسى آل خليفه.”

ونتابعت:”التي وافتها المنيه اليوم امنتكم ادعوا لها اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعوض شبابها الجنه.”

سفير البحرين بالسعودية ينعي الشيخة مثايل

كما قدم علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، سفير البحرين لدى المملكة العربية السعودية، خالص التعازي وصادق المواساة للملك حمد بن عيسى وولي العهد رئيس مجلس الوزراء. والشيخ علي بن عيسى آل خليفة وإلى العائلة المالكة الكريمة في وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى آل خليفة.

وأكمل: “سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.”

الصحفي السعودي عبدالعزيز الخميس، نعى هو الآخر الشيخة مثايل وغرد: “عزاؤنا لملك البحرين في وفاة ابنة أخيه الشيخة مثايل رحمها الله واسكنها فسيح جناته.”

وتابع:”وكل المواساة والعزاء للشيخ علي بن عيسى ال خليفة وللعائلة المالكة في البحرين الحبيبة… انا لله وانا اليه راجعون.”

سبب وفاة الشيخة مثايل آل خليفة

ووفق ما ذكرت حسابات بحرينية شهيرة على تويتر، فإن سبب وفاة الشيخة مثايل، يرجع لإصابتها بوعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدخلت بسببها إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى أن أعلن الأطباء عن وفاتها اليوم.

فيما لم تؤكد تلك الأخبار المتداولة من قبل مصادر رسمية، أو أي فرد من الأسرة الحاكمة.

من هي الشيخة مثايل بنت علي؟

والشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة، هي ابنة شقيق ملك البحرين.

وسيتم تشيع جثمانها، الثلاثاء، وأعلن الديوان الملكي البحريني أنه ونظرا للظروف الراهنة فإن التعازي تقبل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف وارسال البرقيات.

والشيخ علي بن عيسى آل خليفة هو وزير شؤون الديوان الملكي في البحرين.

حيث تم تعيينه في هذا المنصب في 20 فبراير عام 2022، وهو الابن الخامس للأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليف،ة وشقيق الملك حمد بن عيسى.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
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