رافينيا يشتري عداوة غريمه ريال مدريد بصورة مستفزة!

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وطن – اشترى البرازيلي رافينيا دياز 25 عاماً، لاعب نادي برشلونة الجديد، العداوة مع الغريم ريال مدريد مبكراً، بعد نشره صورة مستفزة يسخر منها من جماهير الفريق الملكي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد قيام البرازيلي رافينيا، بنشره صورة عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، وهي صورة مركبة له بدلاً من الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي فشل إدارة الفريق الملكي في التعاقد معه هذا الصيف.

رافينيا دياز واستفزاز جماهير ريال مدريد

كما وتعود الصورة الأصلية بعد التلاعب بها من قبل رافينيا، إلى الفرنسي مبابي، حيث كان قد التقط صورة داخل غرفة نومه وهو صغير، ومن حوله صور أساطير نادي ريال مدريد.

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إلا أن لاعب برشلونة الجديد رافينيا دياز، الذي ينتظره عشاق وجماهير الفريق الكتالوني كخليفة عن مواطنه نيمار جونيور والأسطورة المعتزل رونالدينيو في التألق مع البلوغرانا. قد تلاعب في الصورة، فقد وضع نفسه بدلاً من مبابي، كما واستبدال صور أساطير الريال بأبرز نجوم برشلونة.

انتقال رافينيا دياز إلى برشلونة

وكان البرازيلي رافينيا، قد وقع الأسبوع الماضي مع نادي برشلونة، بصفقة بلغت قيمتها 58 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت مالية بإجمالي 68 مليون يورو، لمدة 5 مواسم قادمة. أي حتى صيف عام 2027. قادماً من صفوف ليدز يونايتد.

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كما وفضل رافينيا في الذهاب إلى نادي برشلونة، على العديد من العروض الأوروبية هذا الصيف، من أجل تحقيق حلم طفولته باللعب مع الفريق الكتالوني. كان من المنافسين المهتمين نادي تشيلسي الإنجليزي.

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ومن الجدير بالذكر، بأن نادي برشلونة نجح ضم العديد من اللاعبين اللامعين هذا الصيف، وهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البرازيلي رافينيا دياز، الإيفواري فرانك كيسي، والدنماركي أندرياس كريستنسن، إلى جانب تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي حتى يومنا هذا.

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