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رياضة

رئيس الكاف: منتخب الجزائر سيكون في مونديال كأس العالم

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رئيس الكاف باتريس موتسيبي watanserb.com
رئيس الكاف باتريس موتسيبي ومنتخب الجزائر لكرة القدم
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وطن- قال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) باتريس موتسيبي، بأن منتخب الجزائر سيتأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم.

وصرح رئيس الكاف موتسيبي، عبر قناة (النهار) الجزائرية، خلال زيارته لدولة الجزائر، ” أقولها من الآن، الجزائر ستكون حاضرة في النسخة المقبلة من مونديال كأس العالم“. أي في نسخة مونديال 2026.

الكاف ومنتخب الجزائر

وأضاف موتسيبي، ” أنا متأكد من قدرة منتخب الجزائر، وكذلك الأندية الجزائرية على العودة بقوة، كما ونحن بحاجتهم ليكونو من بين الأفضل في قارة أفريقيا”.

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كما وتابع، ” من واجبي دعم كل المنتخبات الأفريقية، لأنها تمثل بلدانها. كما وتمثل في ذات الوقت القارة الأفريقية”.

التحكيم في أفريقيا

وعلق الجنوبي الأفريقي موتسيبي بشأن التحكيم في أفريقيا، قائلاً: ” سأجعل التحكيم في إفريقيا يتسم بالنزاهة والشفافية والحياد، بما يتوافق مع قيم كرة القدم والرياضة”.

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وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، قد استقبل من قبل رئيس دولة الجزائر عبد المجيد تبون، على ضوء استضافة بلاده كأس أمم أفريقيا للمحليين لعام 2023.

التأهل إلى كأس العالم 2022

وفشل منتخب (محاربو الصحراء)، في العبور والتأهل إلى نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد إقصائه من قبل منتخب الكاميرون (الأسود)، التي من المفترض إقامتها في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

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ومن المقرر أن يتم تنظيم منافسات كأس أفريقيا للمحليين في نسختها السابعة بمشاركة 16 منتخباً في القارة الأفريقية السمراء تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، داخل دولة الجزائر، في ال8 وحتى 31 من شهر يناير/ كانون الثاني القادم.

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المصدروطن + قناة النهار الجزائرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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