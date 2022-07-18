رئيس الكاف: منتخب الجزائر سيكون في مونديال كأس العالم

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وطن- قال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) باتريس موتسيبي، بأن منتخب الجزائر سيتأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم.

وصرح رئيس الكاف موتسيبي، عبر قناة (النهار) الجزائرية، خلال زيارته لدولة الجزائر، ” أقولها من الآن، الجزائر ستكون حاضرة في النسخة المقبلة من مونديال كأس العالم“. أي في نسخة مونديال 2026.

الكاف ومنتخب الجزائر

وأضاف موتسيبي، ” أنا متأكد من قدرة منتخب الجزائر، وكذلك الأندية الجزائرية على العودة بقوة، كما ونحن بحاجتهم ليكونو من بين الأفضل في قارة أفريقيا”.

رئيس الكاف باتريس موتسيبي: لطالما مثل المنتخب الجزائري قارة أفريقيا أفضل تمثيل، وأنا هنا لأؤكد للجزائريين بأن كل أفريقيا تدعمهم بقوة، ونحن واثقون من ذلك، فهذه دولة شعبها يعشق #كرة_القدم لحد النخاع pic.twitter.com/HTHOqEvssJ — الشروق Echorouk (@echoroukonline) July 17, 2022

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كما وتابع، ” من واجبي دعم كل المنتخبات الأفريقية، لأنها تمثل بلدانها. كما وتمثل في ذات الوقت القارة الأفريقية”.

التحكيم في أفريقيا

وعلق الجنوبي الأفريقي موتسيبي بشأن التحكيم في أفريقيا، قائلاً: ” سأجعل التحكيم في إفريقيا يتسم بالنزاهة والشفافية والحياد، بما يتوافق مع قيم كرة القدم والرياضة”.

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي 🎙️

💬 ساجعل التحكيم في إفريقيا يتسم بالنزاهة والشفافية والحياد، بما يتوافق مع قيم كرة القدم والرياضة pic.twitter.com/sFIVZylnQ8 — kora11.com (@kora11) July 17, 2022

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وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، قد استقبل من قبل رئيس دولة الجزائر عبد المجيد تبون، على ضوء استضافة بلاده كأس أمم أفريقيا للمحليين لعام 2023.

التأهل إلى كأس العالم 2022

وفشل منتخب (محاربو الصحراء)، في العبور والتأهل إلى نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد إقصائه من قبل منتخب الكاميرون (الأسود)، التي من المفترض إقامتها في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

🔴🔴رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم #باتريس_موتسيبي ينهي زيارته التـفـقـدية للملاعب الجزائر

📌موتسيبي: سعدت كثيرا بالتواجد في الجزائر و أعجبت بالمنشآت الجميلة

📌موتسيبي: كأس إفريقيا للمحلـيـيـن في الجزائر ستكون ناجحة إلى حد بعيد pic.twitter.com/JizceusiDR — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) July 17, 2022

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ومن المقرر أن يتم تنظيم منافسات كأس أفريقيا للمحليين في نسختها السابعة بمشاركة 16 منتخباً في القارة الأفريقية السمراء تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، داخل دولة الجزائر، في ال8 وحتى 31 من شهر يناير/ كانون الثاني القادم.

🔵🔵#فيديو.. رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "باتريس موتسيبي" pic.twitter.com/6Zgjri7dSi — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) July 17, 2022

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