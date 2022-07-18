حرائق المغرب دمرت 6 آلاف هكتار.. إجلاء جماعي لعائلات وجهود متواصلة لإخمادها

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وطن – تشهد دولة المغرب منذ أيام اندلاع حرائق مروعة في غاباتها بعدد من أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أسفرت عن تدمير حوالي 6 آلاف هكتار حتى الآن وإجلاء أكثر من 1300 عائلة.

حرائق المغرب

وتواصل فرق الإنقاذ والدفاع المدني في المغرب، التدخلات الميدانية المتواصلة منذ 6 أيام، برا وجوا لإخماد النيران وحماية أرواح المواطنين.

منذ بداية الأسبوع الماضي، يشهد #المغرب 6 #حرائق عملاقة هي الأكبر من نوعها، اندلعت في وقت متزامن في مناطق العرائش ووزان وتطوان وتازة شماليّ البلاد. pic.twitter.com/3neaAYlZDq — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 18, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل في المغرب، حجم الحرائق الهائل والمرعب، حيث تسببت تلك الحرائق بتدمير مساحات واسعة من غابات البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن فرق الإنقاذ تسطر ملحمة في أداء الواجب، دون كلل أو ملل، واصلت العمل بالليل والنهار.

حرائق العرائش شمال المغرب مرعب😱

يا لطيف pic.twitter.com/IP9Xi5IAQI — Hamza Leon حمزة ليون (@Hamza_Leon7) July 17, 2022

وهي الجهود التي أثمرت عن احتواء ثلاث حرائق بصفة نهائية، بكل من تازة والعرائش ووزان، والحد من توسع نطاق الحريق الأكبر بالعرائش وحريقي تطوان وشفشاون نحو القرى المجاورة، وإخماد بؤرتين جديدتين اندلعتا بكل من وزان وعمالة المضيق-الفنيدق.

تدخلات ميدانية مدعومة بطلعات جوية

من أجل مواجهة هذه الحرائق التي اندلعت في خضم موجة جفاف استثنائية، تمت تعبئة أزيد من 2000 عنصر من المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية والإنعاش الوطني معززين بشاحنات الإطفاء وسيارات التدخل السريع، كما تمت الاستعانة خلال هذه العمليات ب 5 طائرات “كنادير” و8 طائرات من نوع “توربو تراش” تابعة للدرك الملكي.

شاهد بالفيديو.. جهود مستمرة تبذلها فرق الإطفاء لاحتواء حرائق الغابات في #المغرب#الحدث pic.twitter.com/oznBloHeGe — ا لـحـدث (@AlHadath) July 17, 2022

وتواصل مختلف هذه الفرق التدخلات الميدانية وفق استراتيجية مضبوطة، لضمان فعالية التدخل الجوي والبري رغم ارتفاع درجات الحرارة ووعورة التضاريس وهبوب رياح “الشرقي”.

وأوضحت الوكالة في بيانها عن أحدث التطورات أن هذا التنسيق في الاعتماد على الطلعات الجوية لطائرات “كنادير” و توربو تراش” المتخصصة في مكافحة النيران، لكسر جبهة النيران. بينما تسارع عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات مدعومة بآليات ثقيلة لضخ المياه، للقضاء على ألسنة اللهب.

"حتى الطائرات تطفئ خمس دقائق ثم تذهب إلى مكان آخر … يا سكان الساحل لنضع أدينا ببعض" هكذا ناشد هذا المواطن المغربي 🇲🇦 وهو يكافح انتشار الحرائق باستعمال ما تيسر له من الوسائل#الحرب_الروسية_الاوكرانية#الجزائر #حرائق_المغرب

. pic.twitter.com/QQw0Ci53A8 — مبارك محمد نبشي 🇩🇿 (@b737m) July 17, 2022

ثم تليها عناصر القوات المساعدة والإنعاش الوطني والقوات المسلحة الملكية بآليات خفيفة لإخماد الجمر واللهب المتصاعد من أجل القضاء نهائيا على البؤر.

ومكنت هذه الاستراتيجية، حسب الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من احتواء ثلاث حرائق بصفة نهائية، فيما تتواصل الجهود بكثافة، لتطويق باقي الحرائق في الساعات المقبلة.

لمواجهة حرائق الغابات التي عرفتها 5مناطق بشمال المغرب ،2000 عنصر من الوقاية المدنية،المياه الغابات، القوات المساعدة ، الدرك الملكي و القوات المسلحة الملكية. بالإضافة إلى 5 طائرات كنادير و 8 طائرات Turbot Trush. و تم استعمال طائرات الدرون للمراقبة و تحديد المناطق دات الأولوية. pic.twitter.com/dbxt9JxI4C — M99TV (@M99_TV) July 18, 2022

وبلغت نسبة السيطرة على حريق غابة “بني يسف آل سريف” (العرائش) 70 في المائة، وحريق غابة جبل الحبيب (تطوان) 80 في المائة، وحريق غابة تاسيفت (شفشاون) أزيد من 70 في المائة، فيما وصل مجموع المساحة المتضررة منذ مساء الأربعاء حتى حدود اليوم الأحد إلى 6.600 هكتار.

حماية المنازل والأرواح أولوية

وتركز الجهود الميدانية لفرق التدخل بالأساس على تأمين سلامة الدواوير المجاورة للحرائق والحفاظ على ممتلكات الناس، حيث تم، وبشكل استباقي، إخلاء أزيد من 20 دوارا في محيط الحرائق.

بالعرائش، أكثر الأقاليم تضررا بحرائق الغابات بعد أن اجتاحت أزيد من 5300 هكتارا بغاية بني يسف آل سريف، أفادت مصادر محلية بأنه تم تأمين نقل 1331 أسرة موزعة على 20 دوارا بعيدا عن أماكن الخطر.

#الجزائر تأهّبت على إثرها.. حرائق واسعة تجتاح #غابات_المغرب وسط موجة حرارة عالية pic.twitter.com/4QQW0PCdQQ — Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) July 18, 2022

مشيرة إلى أن النيران تسببت في خسائر مادية إذ طالت 169 مسكنا، بينما حققت عمليات التدخل تقدما مهما بتحويط أزيد من 70 في المائة من نطاق النيران.

بينما بحريق غابة جبل الحبيب بإقليم تطوان، فقد تمكنت فرق التدخل، الأحد، من السيطرة على الواجهة الشمالية للحريق الغابوي الذي اجتاح 270 هكتارا.

وهو ما مكن من تأمين سلامة ساكنة الدواوير المجاورة لمنطقة الحريق، بصفة شبه تامة، ودرء خطر النيران، علما أنه تم في وقت سابق نقل 265 شخصا من ساكنة 4 دواوير بعيدا عن بؤر النيران.

في هذا السياق، شدد فؤاد العسالي، رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، على أن “أولى الأولويات تتمثل في حماية أراوح الساكنة وعناصر فرق التدخل والحفاظ على ممتلكات المواطنين”.

تجنب اندلاع حرائق أخرى

ودفع نطاق هذه النيران إلى الاستعانة بطائرة “الدرون” تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل رصد وتتبع بؤر الحرائق، وبالتالي تحديد أولويات التدخلات الجوية والبرية بعد دراسة وتحليل الصور تحت الحمراء.

إلى جانب ذلك، بكثير من الحيطة والحذر، تبقى فرق التدخل متأهبة على مدار الساعة لتفادي اندلاع بؤر جديدة في غابات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وبفضل هذه الآلية تمت السيطرة على حريق اندلع ليلة الأحد – الاثنين بغابة بليونش بعمالة المضيق الفنيدق والذي أتى على مساحة تفوق الهكتار.

وبسبب رد الفعل السريع والمنسجم لفرق التدخل، تم احتواء الحريق في زمن قياسي ودرء أخطاره على سكان المنطقة والغطاء الغابوي. وتم تفح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق.