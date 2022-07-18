الإثنين, يوليو 18, 2022
الرئيسيةالهدهدحرائق المغرب دمرت 6 آلاف هكتار.. إجلاء جماعي لعائلات وجهود متواصلة لإخمادها
الهدهد

حرائق المغرب دمرت 6 آلاف هكتار.. إجلاء جماعي لعائلات وجهود متواصلة لإخمادها

باسل النجار
كتب باسل النجار
حرائق المغرب watanserb.com
حرائق مروعة تجتاح غابات المغرب منذ أيام
- Advertisement -

وطن – تشهد دولة المغرب منذ أيام اندلاع حرائق مروعة في غاباتها بعدد من أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أسفرت عن تدمير حوالي 6 آلاف هكتار حتى الآن وإجلاء أكثر من 1300 عائلة.

حرائق المغرب

وتواصل فرق الإنقاذ والدفاع المدني في المغرب، التدخلات الميدانية المتواصلة منذ 6 أيام، برا وجوا لإخماد النيران وحماية أرواح المواطنين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل في المغرب، حجم الحرائق الهائل والمرعب، حيث تسببت تلك الحرائق بتدمير مساحات واسعة من غابات البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن فرق الإنقاذ تسطر ملحمة في أداء الواجب، دون كلل أو ملل، واصلت العمل بالليل والنهار.

وهي الجهود التي أثمرت عن احتواء ثلاث حرائق بصفة نهائية، بكل من تازة والعرائش ووزان، والحد من توسع نطاق الحريق الأكبر بالعرائش وحريقي تطوان وشفشاون نحو القرى المجاورة، وإخماد بؤرتين جديدتين اندلعتا بكل من وزان وعمالة المضيق-الفنيدق.

تدخلات ميدانية مدعومة بطلعات جوية

من أجل مواجهة هذه الحرائق التي اندلعت في خضم موجة جفاف استثنائية، تمت تعبئة أزيد من 2000 عنصر من المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية والإنعاش الوطني معززين بشاحنات الإطفاء وسيارات التدخل السريع، كما تمت الاستعانة خلال هذه العمليات ب 5 طائرات “كنادير” و8 طائرات من نوع “توربو تراش” تابعة للدرك الملكي.

وتواصل مختلف هذه الفرق التدخلات الميدانية وفق استراتيجية مضبوطة، لضمان فعالية التدخل الجوي والبري رغم ارتفاع درجات الحرارة ووعورة التضاريس وهبوب رياح “الشرقي”.

وأوضحت الوكالة في بيانها عن أحدث التطورات أن هذا التنسيق في الاعتماد على الطلعات الجوية لطائرات “كنادير” و توربو تراش” المتخصصة في مكافحة النيران، لكسر جبهة النيران. بينما تسارع عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات مدعومة بآليات ثقيلة لضخ المياه، للقضاء على ألسنة اللهب.

ثم تليها عناصر القوات المساعدة والإنعاش الوطني والقوات المسلحة الملكية بآليات خفيفة لإخماد الجمر واللهب المتصاعد من أجل القضاء نهائيا على البؤر.

ومكنت هذه الاستراتيجية، حسب الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من احتواء ثلاث حرائق بصفة نهائية، فيما تتواصل الجهود بكثافة، لتطويق باقي الحرائق في الساعات المقبلة.

وبلغت نسبة السيطرة على حريق غابة “بني يسف آل سريف” (العرائش) 70 في المائة، وحريق غابة جبل الحبيب (تطوان) 80 في المائة، وحريق غابة تاسيفت (شفشاون) أزيد من 70 في المائة، فيما وصل مجموع المساحة المتضررة منذ مساء الأربعاء حتى حدود اليوم الأحد إلى 6.600 هكتار.

حماية المنازل والأرواح أولوية

وتركز الجهود الميدانية لفرق التدخل بالأساس على تأمين سلامة الدواوير المجاورة للحرائق والحفاظ على ممتلكات الناس، حيث تم، وبشكل استباقي، إخلاء أزيد من 20 دوارا في محيط الحرائق.

بالعرائش، أكثر الأقاليم تضررا بحرائق الغابات بعد أن اجتاحت أزيد من 5300 هكتارا بغاية بني يسف آل سريف، أفادت مصادر محلية بأنه تم تأمين نقل 1331 أسرة موزعة على 20 دوارا بعيدا عن أماكن الخطر.

مشيرة إلى أن النيران تسببت في خسائر مادية إذ طالت 169 مسكنا، بينما حققت عمليات التدخل تقدما مهما بتحويط أزيد من 70 في المائة من نطاق النيران.

بينما بحريق غابة جبل الحبيب بإقليم تطوان، فقد تمكنت فرق التدخل، الأحد، من السيطرة على الواجهة الشمالية للحريق الغابوي الذي اجتاح 270 هكتارا.

وهو ما مكن من تأمين سلامة ساكنة الدواوير المجاورة لمنطقة الحريق، بصفة شبه تامة، ودرء خطر النيران، علما أنه تم في وقت سابق نقل 265 شخصا من ساكنة 4 دواوير بعيدا عن بؤر النيران.

في هذا السياق، شدد فؤاد العسالي، رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، على أن “أولى الأولويات تتمثل في حماية أراوح الساكنة وعناصر فرق التدخل والحفاظ على ممتلكات المواطنين”.

تجنب اندلاع حرائق أخرى

ودفع نطاق هذه النيران إلى الاستعانة بطائرة “الدرون” تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل رصد وتتبع بؤر الحرائق، وبالتالي تحديد أولويات التدخلات الجوية والبرية بعد دراسة وتحليل الصور تحت الحمراء.

إلى جانب ذلك، بكثير من الحيطة والحذر، تبقى فرق التدخل متأهبة على مدار الساعة لتفادي اندلاع بؤر جديدة في غابات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وبفضل هذه الآلية تمت السيطرة على حريق اندلع ليلة الأحد – الاثنين بغابة بليونش بعمالة المضيق الفنيدق والذي أتى على مساحة تفوق الهكتار.

وبسبب رد الفعل السريع والمنسجم لفرق التدخل، تم احتواء الحريق في زمن قياسي ودرء أخطاره على سكان المنطقة والغطاء الغابوي. وتم تفح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق.

المصدروكالة الأنباء المغربية + تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

محمد السادس يغازل إسرائيل ويسمح بافتتاح مكاتب لقناة عبرية بالمغرب.. ما المقابل؟

الهدهد

ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب.. الشعب يستشيط غضبا ومطالب بإقالة الحكومة

الهدهد

وفاة الشيف عمر.. قصة الطفل المغربي الذي نعته اليونيسيف وهذا ما اشتكى منه قبل وفاته

الهدهد

كارثة مهاجري مليلية.. تقرير مغربي يكشف سبب ارتفاع الضحايا وقصة “البوابة المغلقة”

الهدهد

كيف سيتصرّف المغرب لإيصال الغاز إلى أوروبا؟

الهدهد

إيفانكا ترامب تظهر بملابس مثيرة على شواطئ المغرب (شاهد)

الهدهد

الممثلة الأمريكية الشهيرة كاميرون دياز تعترف بتهريبها المخدرات للمغرب!

الهدهد

هل ملك المغرب هو من ظهر بصلاة عيد الأضحى أم شبيهه؟ (شاهد)

الهدهد

أول ظهور لملك المغرب محمد السادس بعد إعلان مرضه يجدد الجدل عن وضعه الصحي

الهدهد

الحسن الكتاني يفتح النار على خطيب عرفة محمد العيسى من المغرب

تقارير

إسبانيا تضبط غواصات جديدة من نوعها لتهريب المخدرات من المغرب

الهدهد

المغرب يقاضي صحفيا إسبانيا بارزا.. ما علاقة “بيغاسوس”؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تقرير: مزاعم عن هجوم وتجسس سوري على رحلة أردوغان إلى إيران

مقبرة جنود الصاعقة.. تحرك قانوني مصري بعد الكشف عن المجزرة الإسرائيلية

جريمة بحق مصر: الجسر العلوي يهدد ساحل الإسكندرية المتلألئ (تقرير مُترجم)

تحليل: هل فشل “بايدن” في الحصول على التزامات نفطية من قادة الخليج!

هاتف رياض محرز يثير سخرية متابعيه واللاعب يرد عليهم (صور)

شاهد لحظة سقوط منطاد طائر على متنه 28 سائحا بمدينة الأقصر المصرية

القبض على نجم تشيلسي باكايوكو للاشتباه بتجارة المخدرات في ميلانو (فيديو)

ارتفاع جماعي كبير في أسعار العملات الرقمية.. هذا ما وصل له سعر “البيتكوين”!

لن تحذف الرسائل المرسلة على تطبيق واتساب بعد الآن

مخيم الهول الأخطر في العالم.. تفاصيل العثور على جثة امرأة في حفرة صرف صحي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC