جنود مغاربة يهربون من الحرائق.. مشهد فجر موجة غضب بالمغرب (فيديو)

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بمقطع فيديو وصفه ناشطون بأنه “صادم”، لجنود مغاربة وهم يفرون من أحد أماكن الحرائق التي تشتعل في البلاد منذ أيام.

حرائق المغرب وهروب الجنود

ويشهد المغرب منذ أيام اندلاع حرائق مروعة في غاباته بعدد من أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أسفرت عن تدمير حوالي 6 آلاف هكتار حتى الآن وإجلاء أكثر من 1300 عائلة. فيما تواصل الجهات المختصة التدخلات الميدانية لإخماد النيران.

🔴فيديو متداول لجنود مغاربة يهربون من الحرائق تاركين المواطنين يواجهون النيران المشتعلة في الغابات لوحدهم pic.twitter.com/GFohgp0UqU — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) July 18, 2022

المقطع المنتشر على نطاق واسع وثق هروب الجنود المغاربة، من أحد الغابات التي اشتعلت بها الحرائق، تاركين المواطنين ورائهم يواجهون بمفردهم ألسنة اللهب الحارقة التي تأتي على الأخضر واليابس.

ووثق أحد المواطنين المغاربة المتواجدين بالموقع هذه اللحظات، وكان بجانبه أشخاص يستنكرون الوضع ويصيحون ضد الجنود.

ووجه المواطنون المغاربة الذين تواجدوا بموقع الحرائق انتقادات حادة للجنود، وبعضهم بدأ بالسباب عليهم.

وظهر الجنود يغادرون مكان الحرائق مسرعين، غير آبهين برد فعل المواطنين.

حرائق مرعبة في المغرب

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل في المغرب، حجم الحرائق الهائل والمرعب، حيث تسببت تلك الحرائق بتدمير مساحات واسعة من غابات البلاد.

حرائق العرائش شمال المغرب مرعب😱

يا لطيف pic.twitter.com/IP9Xi5IAQI — Hamza Leon حمزة ليون (@Hamza_Leon7) July 17, 2022

وبحسب وكالة أنباء المغرب فقد اسفرت جهود الجهات المعنية، عن احتواء ثلاث حرائق بصفة نهائية، بكل من تازة والعرائش ووزان، والحد من توسع نطاق الحريق الأكبر بالعرائش وحريقي تطوان وشفشاون نحو القرى المجاورة، وإخماد بؤرتين جديدتين اندلعتا بكل من وزان وعمالة المضيق-الفنيدق.

ومن أجل مواجهة هذه الحرائق التي اندلعت في خضم موجة جفاف استثنائية، تمت تعبئة أزيد من 2000 عنصر من المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية والإنعاش الوطني. معززين بشاحنات الإطفاء وسيارات التدخل السريع، كما تمت الاستعانة خلال هذه العمليات ب 5 طائرات “كنادير” و8 طائرات من نوع “توربو تراش” تابعة للدرك الملكي.

وتواصل مختلف هذه الفرق التدخلات الميدانية وفق استراتيجية مضبوطة، لضمان فعالية التدخل الجوي والبري رغم ارتفاع درجات الحرارة ووعورة التضاريس وهبوب رياح “الشرقي”.

وأوضحت الوكالة في بيانها عن أحدث التطورات أن هذا التنسيق في الاعتماد على الطلعات الجوية لطائرات “كنادير” و توربو تراش” المتخصصة في مكافحة النيران، لكسر جبهة النيران. بينما تسارع عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات مدعومة بآليات ثقيلة لضخ المياه، للقضاء على ألسنة اللهب