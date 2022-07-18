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جنود مغاربة يهربون من الحرائق.. مشهد فجر موجة غضب بالمغرب (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
فرار جنود مغاربة watanserb.com
فرار جنود مغاربة من مواجهة الحرائق في المغرب

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بمقطع فيديو وصفه ناشطون بأنه “صادم”، لجنود مغاربة وهم يفرون من أحد أماكن الحرائق التي تشتعل في البلاد منذ أيام.

حرائق المغرب وهروب الجنود

ويشهد المغرب منذ أيام اندلاع حرائق مروعة في غاباته بعدد من أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أسفرت عن تدمير حوالي 6 آلاف هكتار حتى الآن وإجلاء أكثر من 1300 عائلة. فيما تواصل الجهات المختصة التدخلات الميدانية لإخماد النيران.

المقطع المنتشر على نطاق واسع وثق هروب الجنود المغاربة، من أحد الغابات التي اشتعلت بها الحرائق، تاركين المواطنين ورائهم يواجهون بمفردهم ألسنة اللهب الحارقة التي تأتي على الأخضر واليابس.

ووثق أحد المواطنين المغاربة المتواجدين بالموقع هذه اللحظات، وكان بجانبه أشخاص يستنكرون الوضع ويصيحون ضد الجنود.

ووجه المواطنون المغاربة الذين تواجدوا بموقع الحرائق انتقادات حادة للجنود، وبعضهم بدأ بالسباب عليهم.

وظهر الجنود يغادرون مكان الحرائق مسرعين، غير آبهين برد فعل المواطنين.

حرائق مرعبة في المغرب

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل في المغرب، حجم الحرائق الهائل والمرعب، حيث تسببت تلك الحرائق بتدمير مساحات واسعة من غابات البلاد.

وبحسب وكالة أنباء المغرب فقد اسفرت جهود الجهات المعنية، عن احتواء ثلاث حرائق بصفة نهائية، بكل من تازة والعرائش ووزان، والحد من توسع نطاق الحريق الأكبر بالعرائش وحريقي تطوان وشفشاون نحو القرى المجاورة، وإخماد بؤرتين جديدتين اندلعتا بكل من وزان وعمالة المضيق-الفنيدق.

ومن أجل مواجهة هذه الحرائق التي اندلعت في خضم موجة جفاف استثنائية، تمت تعبئة أزيد من 2000 عنصر من المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية والإنعاش الوطني. معززين بشاحنات الإطفاء وسيارات التدخل السريع، كما تمت الاستعانة خلال هذه العمليات ب 5 طائرات “كنادير” و8 طائرات من نوع “توربو تراش” تابعة للدرك الملكي.

وتواصل مختلف هذه الفرق التدخلات الميدانية وفق استراتيجية مضبوطة، لضمان فعالية التدخل الجوي والبري رغم ارتفاع درجات الحرارة ووعورة التضاريس وهبوب رياح “الشرقي”.

وأوضحت الوكالة في بيانها عن أحدث التطورات أن هذا التنسيق في الاعتماد على الطلعات الجوية لطائرات “كنادير” و توربو تراش” المتخصصة في مكافحة النيران، لكسر جبهة النيران. بينما تسارع عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات مدعومة بآليات ثقيلة لضخ المياه، للقضاء على ألسنة اللهب

المصدروكالة أنباء المغرب + تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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