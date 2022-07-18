تقرير: مزاعم عن هجوم وتجسس سوري على رحلة أردوغان إلى إيران

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وطن – يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إيران يوم الثلاثاء في ظل التوترات المتزايدة بين أنقرة وطهران، بشأن الأنشطة الاستخباراتية للأخيرة على الأراضي التركية.

يحضر أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي جولة من المحادثات رفيعة المستوى بين بلديهما، ويلتقيان لاحقًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار ما يسمى بعملية أستانا لمناقشة سوريا.

ويُعتقد أن الأجندة الأساسية ستكون رغبة أنقرة في إجراء عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا ضد القوات الكردية السورية.

أرجأ أردوغان زيارة إيران عدة مرات خلال العام الماضي، وهو ما جرى تفسيره في تركيا على أنه علامة على العلاقات المضطربة بين البلدين.

خلايا إيرانية لاستهداف إسرائليين في تركيا

اعتقلت السلطات التركية الشهر الماضي فريق اغتيال مشتبه به زُعم أن المخابرات الإيرانية أمرت به بقتل سياح إسرائيليين في تركيا.

في الشهر الماضي، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن طهران كانت تنظم محاولات لقتل أو اختطاف سائحين إسرائيليين في اسطنبول رداً على اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي .

وقالت مصادر تركية قريبة من التحقيق لموقع Middle East Eye، إن استهداف السياح في الأراضي التركية خط أحمر مطلق، وأن أنقرة لن تتسامح مع ذلك.

وقال مصدر تركي مطلع على تفكير الحكومة “لكن هذه السلسلة من الخطوات الإيرانية، من أنشطة سرية لخطف أو قتل معارضين إيرانيين إلى خطط لاستهداف إسرائيليين، أثرت بالفعل على العلاقات الثنائية”. الثقة ذهبت تماما.”

تصاعدت التوترات بين البلدين بشكل مطرد منذ مقتل معارض إيراني في تركيا عام 2019، بأمر من دبلوماسيين إيرانيين اثنين.

بعد ذلك، استدرج عملاء إيرانيون معارضًا بارزًا من إسطنبول واختطفوه في أكتوبر 2020. ما أثار حملة عامة من قبل المسؤولين الأتراك لتسمية المشتبه بهم وفضحهم من خلال اللقطات وتحقيقات الشرطة.

جاء ذلك في الوقت الذي كان فيه الجيش التركي يتعامل مع هجوم للحكومة السورية بدعم من إيران على محافظة إدلب السورية في عام 2020. حيث قتل عشرات الجنود الأتراك في غارة جوية ألقي باللوم فيها على كل من دمشق والقوات الروسية.

استهدف الهجوم التركي المضاد مئات الميليشيات المدعومة من إيران والجماعات المرتبطة بحزب الله.

وتستهدف الميليشيات المرتبطة بإيران بانتظام القواعد التركية في شمال العراق كوسيلة للضغط على أنقرة.

في الأسابيع الأخيرة، فتح المسؤولون الإيرانيون جبهة جديدة: إلقاء اللوم على تركيا في العواصف الرملية التي اجتاحت إيران وأجزاء أخرى من المنطقة. قائلين إن سياسات أنقرة لبناء سدود كبيرة على نهري دجلة والفرات أدت إلى جفاف مساحات من الأرض وتسببت في كارثة بيئية.

ويقول مسؤولون أتراك إن الحجة الإيرانية هي دعاية تهدف إلى تشتيت الانتقادات المحلية.

وقال مسؤول تركي طلب عدم الكشف عن هويته: “لقد خلق تغير المناخ وسياسات المياه الخاصة بهم ظروفاً خطرة في البلاد مثل بحيرة أورميا”.

وذكر: “نلاحظ هذا الخطاب العدائي الذي يظهر في وسائل الإعلام الإيرانية وبين المسؤولين على مستوى منخفض”.

الغضب من حزب العمال الكردستاني

يقول حقي أويغور، رئيس مركز الدراسات الإيرانية في إسطنبول، إن الحكومة التركية ربما تعمدت تأجيل رحلة أردوغان إلى إيران إلى ما بعد زيارة القادة الإسرائيليين والسعوديين لأنقرة. حيث تم التقاط الصور بوجوه مبتسمة.

قال أويغور لموقع Middle East Eye: “صحيح أن هناك شعورًا بتوتر كبير بين البلدين، هذه حقيقة”. ومع ذلك، لا يزال كلا البلدين بحاجة إلى التحدث والعمل بشأن مختلف القضايا، من سوريا والعراق إلى الطاقة والإرهاب.

واضاف: “إنه على الرغم من التوترات، قد تتطور المحادثات الخاصة بشكل أكثر إيجابية . إذا قدمت إيران مقترحات حقيقية تفيد الوضع الأمني ​​لتركيا في سوريا والعراق -. وهي أشياء لا تريد حكومة أردوغان رفضها”.

وقال مصدر آخر مطلع على تفكير الحكومة التركية إن أنقرة منزعجة بشكل خاص من الموقف الإيراني المستمر تجاه حزب العمال الكردستاني. الذي صنفته تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقال المصدر: “وعدت إيران، في المرات القليلة الماضية، بمطاردة حزب العمال الكردستاني. لكن التعاون سيستمر بضعة أشهر فقط. لأسباب تتعلق بالقيمة الاسمية”.

وأضاف: “إنهم يحافظون على تعاونهم مع حزب العمال الكردستاني في العراق بالقرب من مناطق سنجار. ويسمحون بحرية الوصول إلى حزب العمال الكردستاني في إيران”.

إيران تعمل على تغيير التركيبة السكانية في حلب والموصل

وأضاف المصدر أن إيران تعمل ببطء ولكن بثبات على تغيير التركيبة السكانية في حلب السورية – وكذلك الموصل العراقية وهي مدينة كانت تقليديًا معقلًا سنيًا لكنها دمرت بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017.

وقال المصدر: “إيران بحاجة إلى أن تكون ذكية في كيفية تعاملها مع تركيا. لأن أنقرة لديها بدائل مثل إسرائيل”.

ويرسل الجيش التركي تعزيزات إلى شمال سوريا، لا سيما المناطق القريبة من بلدة تل رفعت الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب (YPG)، وهي ميليشيا مدعومة من الولايات المتحدة. وتعتبرها تركيا الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.

إيران، بسبب انتمائها الوثيق إلى المناطق ذات الأغلبية الشيعية في حلب مثل نبل والزهراء، تقدر تل رفعت وتعارض احتمال استيلاء الجماعات المتمردة السورية المدعومة من تركيا عليها.

وقال المصدر الثاني إن تركيا نقلت مرارًا رسالة إلى إيران. مفادها أنها لا تعتزم مهاجمة هذه المناطق أو الاستيلاء عليها ما لم تهاجم القوات الكردية القوات التركية.

ومن المحتمل أن يناقش الرؤساء التركي والإيراني والروس هذه الموضوعات خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، قال مسؤول تركي كبير إن اجتماعات عملية أستانا أكثر تكاملاً. وليس أماكن حيث يناقش القادة التحديات الأساسية.