تضارب كبير بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

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وطن – تشهد أسعار الدولار في السوق السوداء بالسودان منذ الأمس، تضاربا كبيرا وبات من الصعب تحديد متوسط السعر للفرق الكبير في الأسعار من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

ويأتي هذا بينما تستقر أسعار الدولار داخل البنوك السودانية، عند 565 جنيها للشراء، مقابل 569.23 جنيها للبيع.

وبينما أفاد متعاملون بهذه السوق لـ(وطن) بأن سعر العملة الخضراء وصل إلى 570 جنيها، ذكرت مصادر أخرى أن نفذت تعاملات بالسوق السوداء، اليوم، على سعر 563 جنيها.

وتحاول الحكومة السودانية بشتى الطرق، غلق الأبواب الخلفية للتجارة بالعملة ومحاربة السوق السوداء، للسيطرة على تدفق النقد الأجنبي في البلاد وتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

واستقر سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء لـ615 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 567.78 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

كما استقر الجنيه الإسترليني اليوم عند سعر 670 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 667.43 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 153 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 153 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

ووصل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1496 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم 1493.76 جنيها.

مشهد متأزم في السودان

ويشار إلى أنه بعد فترة من الهدوء أعلنت لجان المقاومة السودانية التي تقود الحراك الشعبي، العودة مرة أخرى إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم وتسيير مظاهرة مليونية، الأحد.

وأضافت أن مطالبها مازالت تتمثل بإنهاء الحكم العسكري، والعودة إلى الحكم المدني، وذلك وفق بيان أصدرته.

كما أكدت على عدم إعطاء أي شرعية أو اعتراف بالمكون العسكري الذي يحكم البلاد.

وأعلنت اللجان أيضاً مشاركتها في المواكب السلمية، داعية جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة في المظاهرة، وفق بيانها.