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بطريقها للمغرب.. طائرة رئيس أركان جيش الاحتلال تتجنب مجال الجزائر الجوي (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في المغرب watanserb.com
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي يزور المغرب
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وطن – أوضحت خرائط جوية قيام طائرة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ”أفيف كوخافي”، بتجنب المجال الجوي الجزائري، وهي في طريقها للمغرب.

طائرة رئيس أركان جيش الاحتلال تتجنب مجال الجزائر الجوي

ويزور رئيس هيئة الأركان بجيش الاحتلال الإسرائيلي، المغرب الآن في زيارة كشفت عنها وسائل إعلام عبرية أمس.

صور الخرائط الجوية التي تداولها ناشطون بتويتر، الاثنين، توضح بالتحديد مسار الطائرة العسكرية لقائد أركان جيش الاحتلال.

صور الخرائط الجوية توضح بالتحديد مسار الطائرة العسكرية لقائد أركان جيش الاحتلال

وبحسب مسار الطائرة الإسرائيلية الظاهر بهذه الخرائط، فإن طائرة ”أفيف كوخافي” تجنبت المجال الجوي الجزائري عندما اقتربت منه، وهي في طريقها إلى المغرب، قادمة من تل أبيب.

وكانت الجزائر من أول الدول التي أدانت تطبيع المغرب مع الكيان المحتل، واستنكرت هذا الأمر.

وسبق أن أبدت المؤسسة الرسمية في الجزائر اهتماماً لافتاً بتطورات الأوضاع في تونس، في ظل مخاوف من أن يؤدي المسار القائم إلى حالة تطبيع بين تونس والكيان الصهيوني.

وبالنسبة للجزائر، فإن القلق من التطبيع في تونس مرتبط بمدارات الأمن القومي الجزائري والإقليمي.

إذ تعتبر الجزائر أن أي تمركز أكبر للكيان الصهيوني في المنطقة، أو للمحاور الإقليمية المؤيدة للتطبيع، هو تهديد واضح لأمنها القومي، خصوصاً بعد تطبيع المغرب مع إسرائيل.

ويعني أي نجاح لجر تونس إلى مسارات التطبيع محاصرة الجزائر من الجانبين الشرقي والغربي.

وكان مراسل هيئة البث الإسرائيلية شمعون آران، أكد خبر الزيارة المشار إليها وأوضح أنها الأولى من نوعها لرئيس الأركان الإسرائيلي إلى المغرب.

وتابع أنها تهدف إلى تبادل الخبرات في إطار الجهود لتوسيع مجالات التعاون العسكري بين إسرائيل ودول أخرى.

وقال “آران” إن “افيف كوخافي” وصل إلى المغرب، في مستهل أول زيارة لرئيس أركان جيش الاحتلال للمملكة المغربية.

وأوضح أن “كوخافي” سيلتقي غداً المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بالمغرب الجنرال بلخير الفاروق. والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي ومسؤولين عسكريين آخرين.

تطبيع المغرب مع إسرائيل

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة مثيلة إلى المغرب، قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس” في نوفمبر الماضي، وتم خلالها توقيع اتفاق تعاون أمني مفتوح مع المغرب.

وكانت إسرائيل والمغرب قد أعادتا العلاقات الدبلوماسية بينهما في ديسمبر 2020، كجزء من عملية التطبيع بين الاحتلال وعدد من الدول العربية، بدعم من الإدارة الأميركية السابقة.

واستمر التقارب بين البلدين بوتيرة ثابتة، في ظلّ زيارات متتالية لمسؤولين إسرائيليين إلى المغرب، من بينهم وزير الدفاع “بيني غانتس” في نوفمبر، ووزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد في يونيو.

اتفاقيات أمنية وعسكرية

كما وقعت المغرب مع الكيان الصهيوني جملة اتفاقيات أمنية وعسكرية غير مسبوقة، أثارت غضب الدول العربية المجاورة، لاسيما الجزائر.

وتأتي هذه الزيارات في ظلّ توترات حادّة بين المغرب والجزائر، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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