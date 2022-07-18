الكشف عن سبب وفاة المخرج العماني أنيس الحبيب

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بخبر وفاة المخرج العماني أنيس الحبيب عن عمر يناهز الـ 50 عاما، بعد أعوام حافلة بالأعمال الكبيرة التي تخلد ذكراه.

ونعى عدد كبير من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمغردين العمانيين الفقيد الراحل، مشيرين إلى ان وفاته جاءت عقب تعرضه لوعكة صحية ألمت به مؤخرا، وأنه أجرى عملية جراحية مؤخرا.

ونعت وزارة الإعلام العمانية الفقيد الراحل في تدوينة لها عبر “تويتر” قائلة:”تنعى وزارة الإعلام المخرج أنيس الحبيب الذي وافته المنية اليوم الإثنين 19 ذي الحجة 1443هـ، الموافق 18 يوليو 2022م. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

تنعى #وزارة_الإعلام المخرج أنيس الحبيب الذي وافته المنية اليوم الإثنين 19 ذي الحجة 1443هـ، الموافق 18 يوليو 2022م.

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/Xx0FYyWBBa — وزارة الإعلام – سلطنة عُمان (@omaninfo1) July 18, 2022

ونعى مقدم البرامج أحمد جميل النعماني الفقيد بالقول:” المخرج العماني أنيس الحبيب في ذمة الله وندعوا الله بأن يغفر له ويرحمه ويتقبله عنده من الصالحين التوابين وأن يجعله فى جنة الفردوس الأعلى ويرزق أهله الصبر والسلوان خالص العزاء لأسرته والدراما العمانية من ابرز اعماله مسلسل بأنتظار المطر وحارة الأصحاب وغيره”.

المخرج العماني أنيس الحبيب في ذمة الله

وندعوا الله بأن يغفر له ويرحمه ويتقبله عنده من الصالحين التوابين وأن يجعله فى جنة الفردوس الأعلى ويرزق أهله الصبر والسلوان

خالص العزاء لأسرته والدراما العمانية

من ابرز اعماله مسلسل بأنتظار المطر وحارة الأصحاب وغيرها pic.twitter.com/PJMZfAIUtt — أحمد جميل النعماني (@Ahmed_Jameel144) July 18, 2022

من جانبها، نعت الإعلامية بثينة البلوشي، المخرج انيس الحبيب، قائلة:”الله يرحمه ويغفر له إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الله يرحمه ويغفر له

إنا لله وإنا إليه راجعون #أنيس_الحبيب — 🇴🇲بثينة البلوشي (@ButhainaBulushi) July 18, 2022

كما نعت إذاعة مسقط المخرج الراحل بالقول:”إلى جنات الخلد المخرج أنيس الحبيب”.

إلى جنات الخلد المخرج #أنيس_الحبيب pic.twitter.com/BeNgxrdJrv — إذاعة مسقط | Muscat Fm (@RadioMuscat) July 18, 2022

وقال الكاتب الصحفي حمود الطوقي ناعيا الفقيد:” خبر صادم تلقيتة للتو من اخي العزيز أيمن الحبيب يبلغني عن وفاة شقيقة المخرج المبدع الاخ العزيز أنيس الحبيب نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون”.

خبر صادم تلقيتة للتو من اخي العزيز أيمن الحبيب يبلغني عن وفاة شقيقة المخرج المبدع الاخ العزيز أنيس الحبيب

نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

انا لله وانا اليه راجعون #المخرج_انيس_الحبيب_في_ذمة_الله pic.twitter.com/Q2Ao5krz85 — حمود الطوقي (@touqi_al) July 18, 2022

مولد المخرج أنيس الحبيب

وُلِد الفقيد أنيس الحبيب في 12 مايو 1972م، وحصل على الشهادة بالتمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت عام 1994.

وبدأ الراحل أنيس الحبيب العمل كمساعد مخرج في عام 1992 في برنامج “مدينة الأطفال”، وممثل في العام نفسه في مسلسل “سوالف”، ثم مخرج منفذ في تمثيلية “المناطحة” ومسلسل “عمان في التاريخ.

وعمل بعدها أنيس الحبيب مخرجا في عام 1997 حيث أخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية، ومن أعماله مخرجا: مسلسل إنسان من هذا الزمان، ومسلسل في بيتنا قاضي، ومسلسل “حارة الأصحاب”، ومسلسل “دهاليز”.

أعمال المخرج أنس الحبيب

وتنوعت أعمال الراحل أنيس الحبيب بين أعمال الدراما الإذاعية والتلفزيونية وأعمال السينما، إضافة إلى مشاركاته في القراءات والنقد في هذا الجانب.