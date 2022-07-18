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الكشف عن سبب وفاة المخرج العماني أنيس الحبيب

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سبب وفاة أنيس الحبيب watanserb.com
سبب وفاة أنيس الحبيب
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بخبر وفاة المخرج العماني أنيس الحبيب عن عمر يناهز الـ 50 عاما، بعد أعوام حافلة بالأعمال الكبيرة التي تخلد ذكراه.

ونعى عدد كبير من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمغردين العمانيين الفقيد الراحل، مشيرين إلى ان وفاته جاءت عقب تعرضه لوعكة صحية ألمت به مؤخرا، وأنه أجرى عملية جراحية مؤخرا.

ونعت وزارة الإعلام العمانية الفقيد الراحل في تدوينة لها عبر “تويتر” قائلة:”تنعى وزارة الإعلام المخرج أنيس الحبيب الذي وافته المنية اليوم الإثنين 19 ذي الحجة 1443هـ، الموافق 18 يوليو 2022م. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعى مقدم البرامج أحمد جميل النعماني الفقيد بالقول:” المخرج العماني أنيس الحبيب في ذمة الله وندعوا الله بأن يغفر له ويرحمه ويتقبله عنده من الصالحين التوابين وأن يجعله فى جنة الفردوس الأعلى ويرزق أهله الصبر والسلوان خالص العزاء لأسرته والدراما العمانية من ابرز اعماله مسلسل بأنتظار المطر وحارة الأصحاب وغيره”.

من جانبها، نعت الإعلامية بثينة البلوشي، المخرج انيس الحبيب، قائلة:”الله يرحمه ويغفر له إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما نعت إذاعة مسقط المخرج الراحل بالقول:”إلى جنات الخلد المخرج أنيس الحبيب”.

وقال الكاتب الصحفي حمود الطوقي ناعيا الفقيد:” خبر صادم تلقيتة للتو من اخي العزيز أيمن الحبيب يبلغني عن وفاة شقيقة المخرج المبدع الاخ العزيز أنيس الحبيب نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون”.

 

مولد المخرج أنيس الحبيب

وُلِد الفقيد أنيس الحبيب في 12 مايو 1972م، وحصل على الشهادة بالتمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت عام 1994.

وبدأ الراحل أنيس الحبيب العمل كمساعد مخرج في عام 1992 في برنامج “مدينة الأطفال”، وممثل في العام نفسه في مسلسل “سوالف”، ثم مخرج منفذ في تمثيلية “المناطحة” ومسلسل “عمان في التاريخ.

وعمل بعدها أنيس الحبيب مخرجا في عام 1997 حيث أخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية، ومن أعماله مخرجا: مسلسل إنسان من هذا الزمان، ومسلسل في بيتنا قاضي، ومسلسل “حارة الأصحاب”، ومسلسل “دهاليز”.

أعمال المخرج أنس الحبيب

وتنوعت أعمال الراحل أنيس الحبيب بين أعمال الدراما الإذاعية والتلفزيونية وأعمال السينما، إضافة إلى مشاركاته في القراءات والنقد في هذا الجانب.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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