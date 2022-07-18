استغلال تذاكر حفلات الرقص بالسعودية لأداء العمرة.. تركي آل الشيخ يوضح

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وطن – في أول تعليق له على التصريحات التي نسبت إليه من قبل موقع إخباري معروف بشأن استغلال تذاكر الترفيه لأداء العمرة في السعودية، نفى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، ما نسب إليه موضحا أن هذا الموقع تم اختراقه.

تركي آل الشيخ وتذاكر هيئة الترفيه

وكان الموقع الذي لم يذكر تركي آل الشيخ اسمه، قد نسب له أنه قال: “استخدام تذاكر حفلات الترفيه لأداء العمرة شيء ميرضيش ربنا”.

وفي أول رد منه قال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: “مضحك جدا المحاولة الفاشلة لتشويه سمعتي وسمعة عائلتي عن طريق إختراق موقع إخباري إعلامي معروف.. ومعروف بإحترافيته وقوته التقنية.”

وتابع موضحا: “ولكن ما يحزنني ان تتم تسخير قدرات عالية لمثل هذه المحاولات الطفولية التي من المفترض تسخيرها لخدمة وطنها.”

وبحسب الخبر المفبرك الذي نسب لتركي آل الشيخ بعد اختراق الموقع، فإن هناك بعض الأشخاص يأخذون تأشيرة دخول الأراضى السعودية لحضور حفلة ترفيهية أو غنائية أو رقص. ويستغلون وجودهم بالقرب من مكة ويقومون بأداء العمرة.

وتابع الخبز المزعوم أن هيئة الترفيه في المملكة باتت تواجه صدمة كبيرة بعد استغلال تأشيرات الحفلات من قبل المسلمين الأجانب والتي يتم استخراجها في 3 دقائق لأداء العمرة في مكة المكرمة.

وبحسب الخبر فإن تأشيرة العمرة الأصلية من السفارات السعودية تعد أغلى سعرا وأكثر تعقيدا في الحصول عليها من تأشيرات حفلات هيئة الترفيه.

تركي آل الشيخ ينسف شائعات وفاته

ويشار إلى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، المستشار المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، ظهر قبل أيام في فيديو جديد نسف شائعات وفاته التي انتشرت خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية واختفائه عن الأنظار.

ايه ابلعب شطرنج ، والحمدلله على سلامتك pic.twitter.com/p5ssOaVLp2 — عبدالرحمن بن محمد الحمود (@abalhmod) July 11, 2022

المقطع الذي ظهر به تركي آل الشيخ، بتاريخ 11 يوليو الجاري، نشره عضو شرف نادي النصر السعودي، عبدالرحمن بن محمد الحمود.

وظهر “آل الشيخ” بالمقطع الذي رصدته (وطن) وهو يقف بملابس المنزل ويتحدث وهو يبتسم، حيث أعرب عن رغبته لـ”الحمود” الذي كان يصوره في لعب الشطرنج.

ويبدو أن تركي آل الشيخ انتكس وضعه الصحي مجددا، وسافر للعلاج حيث ظهر في الفيديو وهو يضع دعامة للرقبة.

كما ظهر آل الشيخ بوجه شاحب ونقص وزنه بشكل ملحوظ، وظهر أيضا بلحية كثة جدا.

وكان رئيس هيئة الترفيه يقول للحمود بالمقطع: “تعال.. تلعب شطرنج”، ليرد عليه بالقول: “ايه ابلعب شطرنج ، والحمدلله على سلامتك”.

ولاقى المقطع رواجا واسعا بين المغردين في السعودية، والذين هنأوا “آل الشيخ” على سلامته.