أول ظهور للفنان العُماني مدين مسلم من داخل المستشفى في الهند وتطورات حالته الصحية

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل إحدى المستشفيات الهندية يكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان العماني مدين مسلم.

وظهر الفنان العماني مدين مسلم مستلقيا على سرير العلاج وبجانبه الفريق الطبي المعالج، حيث أوضح مصور الفيديو بأن الفنان يتماثل للشفاء.

نسأل الله الشفاء العاجل للفنان القدير #مدين_مسلم الذي قدّم الكثير من الأعمال الوطنية الجميلة والخالدة في ذاكرة #عُمان الحبيبة.#منخفض_الهدير pic.twitter.com/vcn9Du4WNK — إبراهيم زهران (@i__brahimZ) July 17, 2022

الفنان مدين مسلم يكشف عن وضعه الصحي

وكان الفنان مدين مسلم قد كشف قبل أيام عن آخر تطورات حالته الصحية.

وقال في مداخلة أجرتها معه إذاعة سلطنة عمان: “لله الحمد ان الفحوصات الأولية للاصفرار الحاصل بالكبد امره مطمئن وذلك من خلال الفحوصات التي أجريت لي منذ وصولي الهند ودخولي المستشفى هناك”.

وأوضح أنه فيما يتعلق الفحوصات الأخرى والتي تتعلق بمنطقة الظهر فقال: ان المؤشرات الأولية غير واضحة وغير مطمئنه وتحتاج الى فحوصات اكثر خلال الأيام القادمة وذلك لدقة الفحص في هذه المنطقة وخطورتها “.

مناشدة للتكفل بعلاج الفنان مدين مسلم

وكان الأكاديمي والكاتب العماني، الدكتور عبدالله باحجاج، قد أطلق يوم الرابع من يوليو/تموز الجاري مناشدة لدفع تكاليف علاج الفنان مدين مسلم الذي يرقد في أحد المستشفيات الهندية.

وقال “باحجاج” في رسالة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “مناشدة نوجهها للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك المؤسسات الخيرية في البلاد بالتدخل سريعا لتحمل تكلفة علاج الفنان مدين مسلم”.

مدين مسلم يرقد في مستشفى هندي

وأوضح “باحجاج” في مناشدته أن الفنان مدين مسلم “يرقد في إحدى المستشفيات الهندية، ويخضع لفحوصات معقدة، وعلاجه مكلف جدا”، موضحا أن “الفنان مدين من الأصوات الوطنية التي تغنت بحب الوطن، وعمقت الارتباط به، ورسخت الولاء لسلاطين هذا الوطن”.

وأكد على أن “الوقوف مع الفنان مدين مسلم في محنته واجب وطني وإنساني معا، وكحق من حقوقه كمواطن”، متسائلا: ” فكيف إذا ما علمنا أنه في هذه اللحظات محتاج لوطنه ولكل مواطن في بلده ؟”.

ووجه “باحجاج” رسالة للفنان مدين مسلم قائلا: “هنا نتوجه الى الأخ أبو هشام ، ونقول له :وطنك لن يخذلك ” اللهم أذهب الباس، رب الناس، واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما”.