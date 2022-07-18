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اقتصاد

أرباح “قطر وعُمان للاستثمار” تهوي 73% بسبب ضغط الإيرادات

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أرباح قطر وعُمان للاستثمار watanserb.com
أرباح قطر وعُمان للاستثمار
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وطن– كشف بيان صادر عن شركة “قطر وعمان للاستثمار” عن هبوط الأرباح الصافية للشركة في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 73% قياساً بالفترة المقابلة من العام الفائت وصولاً إلى 0.3 مليون ريال.

ووفقا لبيانها المنشور على موقع البورصة القطرية، فقد تراجعت أرباح الشركة التي تنشط في مجال الاستثمار في قطر وسلطنة عُمان بنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 48% على أساس سنوي وصولاً إلى 3.6 مليون ريال بتأثير من انخفاض صافي الإيرادات من الموجودات التمويلية بنسبة 44% الى نحو 4.6 مليون ريال.

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وكانت أرباح شركة قطر وعمان للاستثمار قد ارتفعت بنحو 90% في النصف الأول من العام الماضي 2021 لتبلغ حوالي 6.9 مليون ريال قطري (1.9 مليون دولار) مقابل نحو 3.6 مليون ريال (989 ألف دولار) في نفس الفترة من العام2020.

وقفزت إيرادات الشركة في أول ستة أشهر من العام الماضي بنحو 58% لتبلغ حوالي 9.2 مليون ريال (2.5 مليون دولار) مقابل 5.8 مليون ريال (1.6 مليون دولار) عام 2020

تأسيس وأهداف شركة قطر وعمان للاستثمار

وتأسست شركة قطر وعمان للاستثمار (قطر وعمان)، كشركة مساهمة قطرية عامة في قطر، في 12 يوليو 2006م.

وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر للأوراق المالية 12 ديسمبر 2007م، حيث يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة قطر وعمان للاستثمار في استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار المتاحة في دولة قطر وسلطنة عمان، حيث تقوم على أرضية تجارية سليمة من أجل تعظيم العائد على حقوق المساهمين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في كلا البلدين.

وحددت الشركة من ضمن أهدافها عقد مكانة متميزة في السوق للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة المتوفرة بالتعاون مع شركائها في البلدين.

التعاون الاقتصادي بين قطر وسلطنة عمان

يشار إلى ان وتيرة التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين سلطنة عُمان وقطر سجلت نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفع حجم وقيمة المشاريع الاستثمارية بين البلدين، بالإضافة إلى الدخول في شراكة استثمارية في عدد من المشاريع الكبيرة بالمناطق الاقتصادية والمدن الصناعية مع دخول شراكات في تطوير المجمعات السكنية السياحية، وتعزيز الأمن الغذائي وإنشاء سلسلة من المجمعات التجارية للمواد الاستهلاكية.

كما سجل التبادل التجاري بين قطر وعمان قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من ملياري ريال (549 مليون دولار) خلال عام 2016، إلى 3.8 مليارات ريال (مليار دولار) في 2017، قبل أن يصل إلى أكثر من 6.8 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) خلال عام 2019، محققاً نمواً بنسبة 240% خلال عامين.

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المصدرموقع البورصة القطرية ،رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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