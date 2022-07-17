“وام” تكشف مصير عاصم غفور محامي خاشقجي السابق المعتقل بالإمارات

- Advertisement -

وطن- كشفت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، عن مصير المحامي عاصم غفور ـ الذي يحمل الجنسية الأمريكية ـ، عقب اعتقاله، السبت، من قبل السلطات الإماراتية أثناء عبوره لتركيا عبر دبي.

مصير عاصم غفور بعد اعتقاله في الإمارات

وبحسب ما أفادت به “وام” فقد قضت محكمة إماراتية بالسجن على “غفور” المحامي السابق للصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، غيابيا، بالسجن ثلاث سنوات في جريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال.

وذكرت الوكالة، مساء السبت، أن المحامي، المواطن الأميركي عاصم غفور، سيجري ترحيله، دون الإعلان عن توقيت.

كما قضت محكمة أبوظبي بتغريم غفور مبلغ 816748 دولارا.

وأوضحت الإمارات ـ بحسب بيان الوكالة ـ أن اعتقال غفور جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة “لمكافحة الجرائم العابرة للحدود”.

وقالت وسائل إعلام إماراتية رسمية إن السلطات الأميركية طلبت مساعدة الإمارات في التحقيق في مزاعم تهرب غفور من الضرائب، وتحويلات مالية مشبوهة إلى الإمارات.

وأعلنت الإمارات الحكم بالسجن غداة دق منظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن” (داون) التي يقع مقرها في واشنطن، ناقوس الخطر بشأن اعتقال غفور في مطار دبي الدولي.

محامي خاشقجي وخطيبته خديجة جنكيز

وقالت المنظمة إن عضو مجلس إدارتها، وهو محام حقوق مدني، يقيم في فرجينيا، مثل خاشقجي وخطيبته خديجة جنكيز، كان في طريقه إلى إسطنبول، الخميس، لحضور حفل زفاف.

وفوجئ المحامي بعناصر أمن إماراتيون في ثياب مدنية، يقومون باقتياده وأرسلوه إلى مركز احتجاز في أبوظبي قبل أن يتمكن من تغيير الطائرات.

وقالت “داون” كذلك إن غفور لم يكن على علم بأي قضية مرفوعة ضده، وكان مر عبر دبي دون مشكلات قبل أقل من عام.

وقالت المنظمة في بيان لها أنه “في غياب أي دليل علني يدعم إدانة تم الحصول عليها دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ، تطالب DAWN الإمارات بالإفراج الفوري عن غفور.”

مخاوف حقوقية

من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لـ”: DAWNنحن غاضبون من الاحتجاز غير المبرر لعضو مجلس إدارتنا وقلقون للغاية على صحته وأمنه الجسدي. بالنظر إلى السجل الموثق جيدًا للانتهاكات في الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية”. ”

وكان غفور محاميًا وصديقًا شخصيًا للراحل جمال خاشقجي ، بالإضافة إلى خطيبته ، خديجة جنكيز ، وهو أحد مؤسسي DAWN ، حيث يعمل كعضو مجلس إدارة.

وترفع DAWN و خديجة جانكيز حاليًا دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونشطاء سعوديين تم تسميتهم كمتآمرين على مقتل جمال خاشقجي، موضحة أن هذه القضية معروضة على القاضي جون د. بيتس في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية.