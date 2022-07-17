منخفض الهدير.. تحذيرات هامة للعمانيين بعد ما كشفته صور الأقمار الصناعية

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وطن– أفاد يونس بن حسين الشيزاوي، أخصائي الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، بأن الحالة الجوية الجديدة والتي أطلق عليها اسم “منخفض الهدير”، ستبدأ تأثيرها الفعلي من مساء، الأحد.

ومن جانبها أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في سلطنة عمان، تحذيراتها للعمانيين خلال “التنبية رقم 1” بشأن المنخفض الجوب الجديد (منخفض الهدير)، بعد ما كشفته صور الأقمار الصناعية.

منخفض الهدير وتأثيره على سلطنة عمان

وقال “الشيزاوي” في تصريحات لإذاعة “الشبيبة”، إن “منخفض الهدير” يبعد عن سواحل سلطنة عمان، أقل من 500 كم. و يبدأ تثيره الفعلي من مساء اليوم.

#الشبيبة يونس الشيزاوي- أخصائي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني لبرنامج #مع_الشبيبة: 🔸يبعد #المنخفض_المداري عن سواحل #سلطنة_عمان أقل من 500 كم و يبدأ تثيره الفعلي من مساء اليوم 🔸قد يتلاشى بالقرب من السواحل الباكستانية الإيرانية خلال الثلاثة أيام القادمة #منخفض_الهدير pic.twitter.com/e1YYJDbZGw — الشبيبة (@shabiba) July 17, 2022

وقال أخصائي الأرصاد إنه استنادا إلى التحليلات التي صدرت، من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بسلطنة عمان، فلإإنه يتواجد حاليا منخفض مداري بالقرب من سواحل جمهورية الهند.

موضحا أن “حركته حاليا إلى الشمال الغربي باتجاه سواحل السلطنة وبحر عمان، وقد يتلاشى هذا المنخفض المداري بالقرب من السواحل الباكستانية الإيرانية خلال الثلاث أيام المقبلة.”

وتابع “الشيرازي” أنه بالنسبة لـ”منخفض الهدير”، فستبعد أقرب نقطة من السحب الركامية للمنخفض أقل من 500 كم عن سواحل السلطنة، وقد يبدأ في التأثير الفعلي مساء هذا اليوم أو في الصباح الباكر.

الأرصارد العمانية تحذر وتطلق التنبيه رقم 1

من جانبها أصدرت هيئة الأرصاد العمانية “التنبيه رقم1” بشأن الحالة المدارية الجديدة في بحر العرب.

وقالت الهيئة في بيانها الذي رصدته (وطن)، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل لبمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة. توضح تمركز المنخفض المداري ـ منخفض الهدير ـ شمال شرق بحر العرب.

تنبيه رقم (1) عن الحالة المدارية في #بحر_العرب pic.twitter.com/pl87zSV3FT — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 17, 2022

وذلك بالقرب من السواحل الهندية (كوجراات) على خط عرض 23 شمالا، وخط طول 67 شرقا.

وتقدر سرعة الرياح حول المركز ـ بحسب بيان الأرصاد العمانية ـ من 17 إلى 27 عقدة.

وتشير التوقعات كذلك إلى تحركه باتجاه الشمال الغربي نحو سواحل بحر عمان، خلال اليومين القادمين مع فرص تلاشيه بالقرب من السواحل الباكستانية الإيرانية.

فيما يستمر تأثيره على سلطنة عمان من خلال تدفق السحب الماطرة، حيث من المحتمل أن تبدأ تدريجيا التأثيرات خلال، الأحد، وتستمر لثلاثة أيام قادمة.

حاليًا (4:30) مساء الأحد

تدفق غطاء سحابي (سحب متفاوتة الارتفاع) على معظم محافظات السلطنة وتشكل السحب على أجزاء من الحجر الغربي pic.twitter.com/kPlIraoNfD — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 17, 2022

وفصلت هيئة الأرصاد الجوية في سلطنة عمان، تنبيهها حسب الأيام المتوقع نشاط “منخفض الهدير” فيها كما يلي:

الأحد 17 يوليو 2022:

تدفق السحب على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات (جنوب الشرقية وشمال الشرقية وأجزاء من محافظتي مسقط والوسطى.) وتترواح ما بين 10 إلى 40 ملم.

التأثير المتوقع:

ـ هطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تؤدي لجريان بعض الأودية والشعاب.

ـ هبوب رياح تترواح سرعتها من 10 إلى 30 عقدة (20_60كم_ساعة).

ـ انخفاض الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

ـ يكون البحر هائج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له أربعة أمتار .وهادئ إلى متوسط على سواحل عمان ويصل أقصى ارتفاع له من متر إلى مترين.

الاثنين 18 يوليو 2022 والثلاثاء 19 يوليو 2022:

استمرار تدفق السحب الماطرة خلال اليومين تدريجيا على محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، مع فرص هطول الأمطار متفاوتة الغزارة تترواح ما بين 30_80ملم.

نشرة المد والجزر ليوم الغد

Tide bulletin for Tomorrow pic.twitter.com/Lh7siGwTpa — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 17, 2022

كما يتسبب منخفض الهدير، بانتشار السحب على عموم سلطنة عمان، مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات (مسقط وظفار والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي) تترواح ما بين 10_30ملم.

التأثير المتوقع:

ـ هطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تؤدي لجريان بعض الأودية والشعاب.

ـ هبوب رياح تترواح سرعتها من 20 إلى 40 عقدة (40_80كم_ساعة).

ـ انخفاض الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

ـ يكون البحر هائج على سواحل بحر عمان وبحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له أربعة أمتار.

ـ فرص امتداد مياه البحر على بعض الأجزاء الساحلية المنخفضة.

مستجدات منخفض الهدير في سلطنة عمان

كما نشرت هيئة الأرصاد العمانية رسم توضيحي، كشفت فيه مستجدات الحالة المدارية الجديدة.

ولفتت إلى بعد مركز المنخفض عن السواحل بـ620 كيلومتر، كما تبعد السحب المصاحبة بحوالي 300 كليومتر.

كميات كبيرة من الأمطار وجريان الأودية

وبحسب خبراء الطقس فإنه ومع اقتراب “منخفض الهدير”، الإثنين، من بحر عُمان والتي يتوقع حينها أن يضعف ويبدأ بالإضمحلال.

إلا أن السُحب المرافقة له يُتوقع أن تتدفق لمُعظم محافظات السلطنة، لتشتد وتيرة الهطولات المطرية ذات الغزارة المُتفاوتة على محافظات (شمال وجنوب الشرقية ومسقط والداخلية والوسطى وأجزاء من الظاهرة وجنوب الباطنة وظفار.)

ولا يُستبعد أيضا تسجيل كميات كبيرة من الأمطار في أجزاء من محافظات (شمال الشرقية وجنوب الشرقية وجنوب مسقط)، مما يؤدي لجريان الأودية والشِعاب بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه واحتمالية ارتفاع موج البحر على سواحل بحر عُمان.