مفاجأة الموسم .. ديبالا قريب من الانتقال إلى روما

- Advertisement -

وطن – ذكرت تقارير صحفية إيطالية، بأن النجم الأرجنيني المهاري باولو ديبالا 28 عاماً، قد غير وجهته المستقبلية بالانتقال إلى صفوف نادي روما، بعد المؤشرات والتقارير التي أكدت انتقاله إلى إنتر ميلان هذا الصيف.

ووفق موقع (توتو ميركاتو ويب) الإيطالي، بأن الأرجنتيني ديبالا مستعد لقبول عرض نادي روما (الذئاب)، واللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.

عرض روما إلى ديبالا

وأضاف الموقع، ” روما بالفعل تقدم بعرض إلى ديبالا، للتعاقد معه لمدة 4 سنوات قادمة. حيث سيتقاضى اللاعب 6 ملايين يورو كراتب في الموسم الواحد”.

AS Roma official bid to Paulo Dybala: contract valid until June 2025, salary could reach €6m net per year add-ons included. Dybala and his camp will decide soon. 🟡🔴🇦🇷 #ASRoma @SkySport Roma are pushing also with José Mourinho who wants Paulo Dybala as priority. pic.twitter.com/b6i7PYTh6D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022

اقرأ أيضاً:

وكانت تقارير في وقت سابق، قد تحدثت عن اقتراب باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس (السيدة العجوز) السابق، بالانتقال إلى وصيف الدوري الإيطالي (الكالتشيو) نادي إنتر ميلان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

فكرة ديبالا – روما تزداد جدية.. لاجازيتا قالت "الموضوع دخل المرحلة الثانية.. واجتماعات رسمية بدأت بالفعل" جوزيه مورينيو يحاول إقناع باولو بمشروعه أيضاً.. pic.twitter.com/G54yGaau5Y — محمد عواد (@mohammedawaad) July 17, 2022

إنتر ميلان أكثر المهتمين بصفقة ديبالا

وبينت تلك التقارير، بأن نادي إنتر ميلان ( النيراتزوي) بحاجة إلى بيع أحد مهاجميه، سواء برحيل اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز أو حتى البوسني إيدين دجيكو. حيث لم يحسم مستقبلهما مع الفريق حتى الآن في الميركاتو الصيفي بشأن البقاء أو الرحيل.

حسب سكاي : جوزيه مورينيو يريد أن يكون ديبالا محور مشروعه وطالب الإدارة بزيادة محاولات ضمه ! روما قدم عرض براتب 4.5 مليون يورو + مكافآت (مباريات وأهداف). ✅ pic.twitter.com/RqvOGiVcYJ — جنون الكالتشيو (@Azuri99) July 17, 2022

كما وتلقى ديبالا العديد من العروض الأوروبية في سوق الانتقالات الحالية، بعد انتهاء عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي نجح سريعاً في استعادة نجمه الفرنسي السابق بول بوغبا إلى صفوفه. والأرجنتيني دي ماريا القادمين من صفوف مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

اقرأ أيضاً:

لكن قرار الأرجنتيني ديبالا ربما سيكون صعباً، في قبول عرض روما. وسط العروض المقدمه إليه من أندية تلعب في دوري أبطال أوروبا. على عكس روما الذي سيشارك في منافسات بطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم.

استياء مورينيو

من جهته، كان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد أبدى استيائه من تحركات نادي روما في سوق الميركاتو الصيفي الحالي بوقت سابق، قائلاً: ” أنا محبط بعض الشيء من سوق انتقالات روما. لكن لا داعي للقلق .. لا للقلق”.

يشار إلى نادي روما قد توج الموسم المنصرم بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ليستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف دون رد.

قد يهمك أيضاً: