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رياضة

مفاجأة الموسم .. ديبالا قريب من الانتقال إلى روما

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ديبالا يقترب من الموافقة على عرض نادي روما watanserb.com
ديبالا يقترب من الموافقة على عرض نادي روما
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وطن – ذكرت تقارير صحفية إيطالية، بأن النجم الأرجنيني المهاري باولو ديبالا 28 عاماً، قد غير وجهته المستقبلية بالانتقال إلى صفوف نادي روما، بعد المؤشرات والتقارير التي أكدت انتقاله إلى إنتر ميلان هذا الصيف.

ووفق موقع (توتو ميركاتو ويب) الإيطالي، بأن الأرجنتيني ديبالا مستعد لقبول عرض نادي روما (الذئاب)، واللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.

عرض روما إلى ديبالا

وأضاف الموقع، ” روما بالفعل تقدم بعرض إلى ديبالا، للتعاقد معه لمدة 4 سنوات قادمة. حيث سيتقاضى اللاعب 6 ملايين يورو كراتب في الموسم الواحد”.

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وكانت تقارير في وقت سابق، قد تحدثت عن اقتراب باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس (السيدة العجوز) السابق، بالانتقال إلى وصيف الدوري الإيطالي (الكالتشيو) نادي إنتر ميلان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

إنتر ميلان أكثر المهتمين بصفقة ديبالا

وبينت تلك التقارير، بأن نادي إنتر ميلان ( النيراتزوي) بحاجة إلى بيع أحد مهاجميه، سواء برحيل اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز أو حتى البوسني إيدين دجيكو. حيث لم يحسم مستقبلهما مع الفريق حتى الآن في الميركاتو الصيفي بشأن البقاء أو الرحيل.

كما وتلقى ديبالا العديد من العروض الأوروبية في سوق الانتقالات الحالية، بعد انتهاء عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي نجح سريعاً في استعادة نجمه الفرنسي السابق بول بوغبا إلى صفوفه. والأرجنتيني دي ماريا القادمين من صفوف مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

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لكن قرار الأرجنتيني ديبالا ربما سيكون صعباً، في قبول عرض روما. وسط العروض المقدمه إليه من أندية تلعب في دوري أبطال أوروبا. على عكس روما الذي سيشارك في منافسات بطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم.

استياء مورينيو

من جهته، كان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد أبدى استيائه من تحركات نادي روما في سوق الميركاتو الصيفي الحالي بوقت سابق، قائلاً: ” أنا محبط بعض الشيء من سوق انتقالات روما. لكن لا داعي للقلق .. لا للقلق”.

يشار إلى نادي روما قد توج الموسم المنصرم بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ليستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف دون رد.

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المصدروطن + توتو ميركاتو ويب
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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