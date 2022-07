مفاجأة الموسم .. ديبالا قريب من الانتقال إلى روما

وطن – ذكرت تقارير صحفية إيطالية، بأن النجم الأرجنيني المهاري باولو ديبالا 28 عاماً، قد غير وجهته المستقبلية بالانتقال إلى صفوف نادي روما، بعد المؤشرات والتقارير التي أكدت انتقاله إلى إنتر ميلان هذا الصيف.

ووفق موقع (توتو ميركاتو ويب) الإيطالي، بأن الأرجنتيني ديبالا مستعد لقبول عرض نادي روما (الذئاب)، واللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.

وأضاف الموقع، ” روما بالفعل تقدم بعرض إلى ديبالا، للتعاقد معه لمدة 4 سنوات قادمة. حيث سيتقاضى اللاعب 6 ملايين يورو كراتب في الموسم الواحد”.

