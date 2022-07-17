الرئيسيةالهدهدما فعله ثعبان ضخم بطول 6 أقدام داخل متجر أمام الزبائن لا...
الهدهد

ما فعله ثعبان ضخم بطول 6 أقدام داخل متجر أمام الزبائن لا يصدق! (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
ثعبان ضخم داخل متجر watanserb.com
- Advertisement -

وطن- أثار ثعبان ضخم الرعب داخل متجر بمدينة ليفربول، شمال غرب بريطانيا، بعدما اصطحبته مالكته معها إلى المتجر لشراء أغراض لها.

وظهرت سيدة في فيديو تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، وهي تلف حول عنقها ثعبان يبلغ طوله 6 أقدام.

وكان الثعبان يحاول تسلق رفوف المتجر، فيما يسمع صوت صرخات زبونة دون أن يرى وجهها.

وأفاد موقع صحيفة “ديلي ميل” أن أحد زبائن المتجر وهو بائع صحف ذهل عند دخوله المتجر لشراء زجاجة مياه.

وذلك حين لاحظ وجود سيدة تحمل ثعباناً كبيراَ ملفوفاَ حول رقبتها، وسألها عما إذا كان بإمكانه تصوير الزاحف العملاق لبضع ثوان.

“مرحبًا يا ميسي”

وبحسب الفيديو الذي تم مشاهدته أكثر من مليون مرة، يهرب أحد العملاء من المتجر وهو يضحك بصوت عال من صرخات المرأة المذعورة.

بينما تحاول المرأة الهادئة بشكل غريب إقناع ثعبانها بالتراجع بقولها بهدوء: “مرحبًا يا ميسي”.

وفيما تحاول الأفعى الهروب من مالكتها وإحداث الفوضى يأمرها مساعد المتجر المرعوب مرارًا وتكرارًا أن تذهب في الحال.

أفاع ضخمة في منازل البريطانيين

واعتاد البريطانيون على الاحتفاظ بالحيوانات الخطيرة في منازلهم كالثعابين والنمور والتماسيح وغيرها، وذلك بشكل قانوني وبترخيص من البلديات.

وأفادت أرقام حصلت عليها وكالة “برس أسوسيشن” البريطانية للأنباء وفقا لطلب حرية المعلومات، بأن أكثر من 100 مجلس بلدي أصدر تراخيص لأشخاص بالاحتفاظ بحيوانات غير أليفة في منازلهم.

وأفادت أرقام، حصلت عليها الوكالة أن أكثر من 300 من الأفاعي السامة، من بينها الكوبرا والأفعى المجلجلة، تعيش في منازل بريطانيين.

فيديو| ثعبان ضخم يتسلل إلى غرفة امرأة ويلدغها أثناء نومها .. شاهد كيف اكتشفته!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

تفاصيل اعتقال إيران لنائب السفير البريطاني ودبلوماسيين غربيين لارتكابهم “المحظور”

الهدهد

رصد قافلة صورايخ نووية متجهة على طول الطريق السريع في بريطانيا (شاهد)

الهدهد

تطور خطير.. بريطانيا تأمر قواتها بالاستعداد لمواجهة روسيا وتعلن بنك أهدافها

الهدهد

إلغاء أول رحلة لنقل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا في اللحظات الأخيرة.. والسبب مفاجئ؟!

الهدهد

بريطانيا تختار السوريين لترحيلهم أولا إلى رواندا.. حددت العدد وأول رحلة في هذا الموعد!

الهدهد

سحب فيلم “سيدة من الجنة” من دور السينما البريطانية بعد احتجاج المسلمين

الهدهد

سلطنة عمان تعلن توقيع الأمر التنفيذي لاتفاقية الدفاع المشترك مع بريطانيا

تقارير

“رويترز” تكشف عن استثمارات قطرية جديدة في بريطانيا.. هذه قيمتها

الهدهد

اللاجئة الأوكرانية تخرج عن صمتها بعد أن تسبب في تدمير علاقة زوجية.. ماذا قالت؟

حياتنا

بريطاني يأوي لاجئة أوكرانية في منزله وبعد 10 أيام حدثت مفاجأة غير متوقعة!

الهدهد

“لم يُدع لإلقاء كلمة”.. البرلمان البريطاني يكذب بيانا لمفتي مصر

الهدهد

أكاديمي بريطاني شهير يفضح الإمارات بعد تهديده

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا