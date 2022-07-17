ما فعله ثعبان ضخم بطول 6 أقدام داخل متجر أمام الزبائن لا يصدق! (فيديو)

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وطن- أثار ثعبان ضخم الرعب داخل متجر بمدينة ليفربول، شمال غرب بريطانيا، بعدما اصطحبته مالكته معها إلى المتجر لشراء أغراض لها.

وظهرت سيدة في فيديو تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، وهي تلف حول عنقها ثعبان يبلغ طوله 6 أقدام.

Terrified shopkeeper screams as woman takes six-foot boa constrictor to buy mints pic.twitter.com/YnRAXJwN55 — The Sun (@TheSun) July 16, 2022

وكان الثعبان يحاول تسلق رفوف المتجر، فيما يسمع صوت صرخات زبونة دون أن يرى وجهها.

وأفاد موقع صحيفة “ديلي ميل” أن أحد زبائن المتجر وهو بائع صحف ذهل عند دخوله المتجر لشراء زجاجة مياه.

وذلك حين لاحظ وجود سيدة تحمل ثعباناً كبيراَ ملفوفاَ حول رقبتها، وسألها عما إذا كان بإمكانه تصوير الزاحف العملاق لبضع ثوان.

“مرحبًا يا ميسي”

وبحسب الفيديو الذي تم مشاهدته أكثر من مليون مرة، يهرب أحد العملاء من المتجر وهو يضحك بصوت عال من صرخات المرأة المذعورة.

بينما تحاول المرأة الهادئة بشكل غريب إقناع ثعبانها بالتراجع بقولها بهدوء: “مرحبًا يا ميسي”.

وفيما تحاول الأفعى الهروب من مالكتها وإحداث الفوضى يأمرها مساعد المتجر المرعوب مرارًا وتكرارًا أن تذهب في الحال.

أفاع ضخمة في منازل البريطانيين

واعتاد البريطانيون على الاحتفاظ بالحيوانات الخطيرة في منازلهم كالثعابين والنمور والتماسيح وغيرها، وذلك بشكل قانوني وبترخيص من البلديات.

وأفادت أرقام حصلت عليها وكالة “برس أسوسيشن” البريطانية للأنباء وفقا لطلب حرية المعلومات، بأن أكثر من 100 مجلس بلدي أصدر تراخيص لأشخاص بالاحتفاظ بحيوانات غير أليفة في منازلهم.

وأفادت أرقام، حصلت عليها الوكالة أن أكثر من 300 من الأفاعي السامة، من بينها الكوبرا والأفعى المجلجلة، تعيش في منازل بريطانيين.