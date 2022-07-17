لا تفعل هذه الأشياء عندما يسقط هاتفك في الماء أو البحر أو المرحاض

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وطن– من المهم معرفة الخطوات الصحيحة لإنقاذ هاتفك من التلف عند سقوطه في الماء، ولكن هناك أيضًا تصرفات أخرى، يجب عليك تجنبها حتى لا تزيد من خطر هلاكه.

فيما يلي استعرضت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، ثلاثة خطوات من شأنها أن تتلف هاتفك إذا قمت بها فور سقوط الهاتف في الماء:

من المهم أن تعرف ما يجب عليك فعله عندما يتعرض هاتفك لحوادث على غرار: السقوط في الماء… وفي ذات الوقت من الضروري أيضا أن تعلم ما الذي ينبغي عليك تجنبه حتى لا تزيد من الضرر الذي لحق بهاتفك.

ووفقا لما ترجمته “وطن“، قد تؤدي بعض التصرفات عن غير قصد إلى إتلاف هاتفك.

1-جفف هاتفك

يمكن أن يكون هذا التصرف سبب تلف هاتفك تماما. فإذا حاولت بعد إسقاط هاتفك في الماء، تجفيفه عن طريق إشعاع الحرارة باستخدام مجفف الشعر أو السخان، فإنك تخاطر بإتلافه أكثر. كما لا ينصح بوضعه تحت أشعة الشمس حتى لا تتلف المكونات الداخلية للجهاز.

2-ضع الهاتف في الفريزر

هذه لفتة غير مسؤولة، قد تكلفك غاليا، لذلك يجب عليك تجنبها. بينما يقوم بعض الأشخاص بلف الجهاز بمنشفة ووضعه في الفريزير لتزول الرطوبة الموجودة بالداخل، فاعلم أن هذا أمر لا يمكن تصديقة ويضر بالهاتف ولا ينفعه.

3 – لا تتصرف على الفور

أسوأ ما يمكن فعله في هذه الحالة هو الانتظار قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الماء من الهاتف. هذا يمكن أن يؤدي إلى ضرر دائم لا يمكن إصلاحه.