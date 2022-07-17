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لا تفعل هذه الأشياء عندما يسقط هاتفك في الماء أو البحر أو المرحاض

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
نصائح لحفظ هاتفك إذا سقط في الماء watanserb.com
نصائح لحفظ هاتفك إذا سقط في الماء
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وطن– من المهم معرفة الخطوات الصحيحة لإنقاذ هاتفك من التلف عند سقوطه في الماء،  ولكن هناك أيضًا تصرفات أخرى، يجب عليك تجنبها حتى لا تزيد من خطر هلاكه.

فيما يلي استعرضت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية،  ثلاثة خطوات من شأنها أن تتلف هاتفك إذا قمت بها فور سقوط الهاتف في الماء:

من المهم أن تعرف ما يجب عليك فعله عندما يتعرض هاتفك لحوادث على غرار: السقوط في الماء… وفي ذات الوقت من الضروري أيضا أن تعلم ما الذي ينبغي عليك تجنبه حتى لا تزيد من الضرر الذي لحق بهاتفك.

ووفقا لما ترجمته “وطن“، قد تؤدي بعض التصرفات عن غير قصد إلى إتلاف هاتفك.

8 أشياء لا تخزنها أبداً على الهاتف الذكي

1-جفف هاتفك

يمكن أن يكون هذا التصرف سبب تلف هاتفك تماما. فإذا حاولت بعد إسقاط هاتفك في الماء، تجفيفه عن طريق إشعاع الحرارة باستخدام مجفف الشعر أو السخان، فإنك تخاطر بإتلافه أكثر. كما لا ينصح بوضعه تحت أشعة الشمس حتى لا تتلف المكونات الداخلية للجهاز.

تجفيف هاتفك بالسخان والمجفف يسرع تلف هاتفك
تجفيف هاتفك بالسخان والمجفف يسرع تلف هاتفك

2-ضع الهاتف في الفريزر

هذه لفتة غير مسؤولة، قد تكلفك غاليا، لذلك يجب عليك تجنبها. بينما يقوم بعض الأشخاص بلف الجهاز بمنشفة ووضعه في الفريزير لتزول الرطوبة الموجودة بالداخل، فاعلم أن هذا أمر لا يمكن تصديقة ويضر بالهاتف ولا ينفعه.

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3 – لا تتصرف على الفور

أسوأ ما يمكن فعله في هذه الحالة هو الانتظار قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الماء من الهاتف. هذا يمكن أن يؤدي إلى ضرر دائم لا يمكن إصلاحه.

لماذا لا يجب إدخال الهاتف إلى المرحاض؟

 

 

المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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