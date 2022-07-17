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حياتنا

طفلة أسيوط.. تعرضت للاغتصاب بعد دخولها حمام الرجال بالخطأ

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
طفلة اسيوط watanserb.com
عامل في مركز ترفيهي يغتصب طفلة في أسيوط بمصر
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وطن – أثيرت حالة من الجدل ممزوجة بالغضب، في مصر بعد واقعة اغتصاب طفلة تبلغ أربع سنوات.

جريمة اغتصاب الطفلة وقعت في محافظة مدينة أسيوط بصعيد مصر، وذلك خلال تواجد أسرة في مركز ترفيهي بصحبة ابنتهم، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت إحدى قريبات الطفلة المجني عليها، إن الفتاة توجهت إلى الحمامات المخصصة للرجال، بدلا من النساء، بعد أن اختلط عليها الأمر.

وبعد قليل عادت الطفلة إلى أسرتها وهي متألمة وغارقة في دمائها.

وتصادف وجود طبيب نساء وتوليد بالمركز الترفيهي، وأنه تولى فحص الفتاة، وأكد اغتصابها.

واتهمت الأسرة أصحاب المركز الترفيهي بأنهم تولوا تهريب العامل، وأنكروا معرفتهم به حين حضرت قوات الشرطة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذي تبين أنه يبلغ من العمر 13 عاما، بعدما تلقت إخطارا يفيد بقيام عامل بهتك عرض طفلة داخل أحد المراكز الترفيهية بالمحافظة، وذلك عقب دخولها بمفردها دورة المياه المخصصة للرجال عن طريق الخطأ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبعمل التحريات الأولية تبيين صدقها، وبسؤال شهود العيان الذين تصادف وجودهم خلال ارتكاب الواقعة أكدوا أن الطفلة طلبت من والدتها التوجه للحمام لقضاء حاجتها فوافقت أمها، وذهبت الطفلة إلى الحمام لكنها أخطأت ودلفت حمام الرجال لينتهز المتهم الفرصة ويعتدي جنسيا عليها.

وأثبت تقرير الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على الطفلة، هتك عرضها وفض غشاء بكارتها.

كما تقرر إغلاق المركز الترفيهي الذي حدثت فيه واقعة التعدي على طفلة وهتك عرضها، وتشميعه بالشمع الأحمر.

أثارت الواقعة تفاعلا واسعا بين مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالبوا بمحاسبة الجاني بأشد العقوبات.

 

اغتصاب فتاة سودانية في شارع الهرم

جاءت هذه الواقعة بعد أيام من حدوث جريمة خطف واغتصاب فتاة سودانية أثناء سيرها بشارع الهرم في مصر، ومواقعتها جنسيا رغما عنها.

التحقيقات الأولية أظهرت أن المجني عليها كانت تسير في شارع الهرم يوم الواقعة، حيث خرج عليها المتهمون، وقاموا باصطحابها إلى شقة أحدهم، وتناوبوا على اغتصابها، قبل أن تتمكن من الهروب من الشقة.

وذهبت المجني عليها إلى قسم شرطة الهرم، وقدمت بلاغا يفيد بتعرضها لخطف واغتصاب من 3 شباب وتصويرها عارية بمنطقة الهرم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أعدت الأكمنة اللازمة، ونجحت في ضبط المتهمين وقد اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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