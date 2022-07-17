طفلة أسيوط.. تعرضت للاغتصاب بعد دخولها حمام الرجال بالخطأ

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وطن – أثيرت حالة من الجدل ممزوجة بالغضب، في مصر بعد واقعة اغتصاب طفلة تبلغ أربع سنوات.

جريمة اغتصاب الطفلة وقعت في محافظة مدينة أسيوط بصعيد مصر، وذلك خلال تواجد أسرة في مركز ترفيهي بصحبة ابنتهم، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت إحدى قريبات الطفلة المجني عليها، إن الفتاة توجهت إلى الحمامات المخصصة للرجال، بدلا من النساء، بعد أن اختلط عليها الأمر.

وبعد قليل عادت الطفلة إلى أسرتها وهي متألمة وغارقة في دمائها.

احنا حصلت عندنا كارثه في اسيوط , مكان اسمه X_play واحد من اللي شغالين فيه اغتصب طفله عندها ٤ سنين و اصحاب المكان عارفينه و خلوا يهرب https://t.co/cZZDVVQ4CF

دي صفحه المكان اللي لازم يتشمع ويتقفل

حسبنا الله ونعم الوكيل #اغتصاب_طفله_في_اكس_بلاي pic.twitter.com/8WClOMm38Y — ABDALRAHMAN 🫶 (@LgarhyAbdoe) July 16, 2022

وتصادف وجود طبيب نساء وتوليد بالمركز الترفيهي، وأنه تولى فحص الفتاة، وأكد اغتصابها.

واتهمت الأسرة أصحاب المركز الترفيهي بأنهم تولوا تهريب العامل، وأنكروا معرفتهم به حين حضرت قوات الشرطة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذي تبين أنه يبلغ من العمر 13 عاما، بعدما تلقت إخطارا يفيد بقيام عامل بهتك عرض طفلة داخل أحد المراكز الترفيهية بالمحافظة، وذلك عقب دخولها بمفردها دورة المياه المخصصة للرجال عن طريق الخطأ.

هو محدش هنا ليه بيتكلم عن حادثة اغتصاب طفلة ٤ سنين في اسيوط في كيدز بارك؟

طبعا جريمة بشعة! الأبشع بقى أن اللي اغتصبها عنده ١٣ سنة! — iMohamed (@m_kamal25) July 16, 2022

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبعمل التحريات الأولية تبيين صدقها، وبسؤال شهود العيان الذين تصادف وجودهم خلال ارتكاب الواقعة أكدوا أن الطفلة طلبت من والدتها التوجه للحمام لقضاء حاجتها فوافقت أمها، وذهبت الطفلة إلى الحمام لكنها أخطأت ودلفت حمام الرجال لينتهز المتهم الفرصة ويعتدي جنسيا عليها.

وأثبت تقرير الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على الطفلة، هتك عرضها وفض غشاء بكارتها.

بؤس اللي احنا فيه 😢

حادثة اغتصاب طفلة عمرها ٤ أو ٥ سنوات ب #اسيوط والمغتصب كمان طفل عمره ١٣ سنة

احنا في القاع ماحدش بيربي الناس معتقدة التربية مدارس خاصة واكل بس#مصر pic.twitter.com/Dl53Chfc1X — Amany Maamoun (@monmonaswan) July 16, 2022

كما تقرر إغلاق المركز الترفيهي الذي حدثت فيه واقعة التعدي على طفلة وهتك عرضها، وتشميعه بالشمع الأحمر.

أثارت الواقعة تفاعلا واسعا بين مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالبوا بمحاسبة الجاني بأشد العقوبات.

امبارح ف مكان في اسيوط اسمه اكس بلاي تم اغتصاب بنت عندها ٤ سنين من ولد عنده ١٣ سنه شغال في المكان و بشهود موجودين ف المكان !!! تخيل احساس الطفلة دي ونفسيتها هيبقوا عاملين ازاي باقي حياتها!!!! حاجة في منتهي القرف اقسم بالله مش مصدقة!!!! #اكس_بلاى#اغتصاب_طفلة_في_اكس_بلاي pic.twitter.com/gYtbr20iDp — dounia (@douniaadamnhory) July 16, 2022

اغتصاب فتاة سودانية في شارع الهرم

جاءت هذه الواقعة بعد أيام من حدوث جريمة خطف واغتصاب فتاة سودانية أثناء سيرها بشارع الهرم في مصر، ومواقعتها جنسيا رغما عنها.

التحقيقات الأولية أظهرت أن المجني عليها كانت تسير في شارع الهرم يوم الواقعة، حيث خرج عليها المتهمون، وقاموا باصطحابها إلى شقة أحدهم، وتناوبوا على اغتصابها، قبل أن تتمكن من الهروب من الشقة.

وذهبت المجني عليها إلى قسم شرطة الهرم، وقدمت بلاغا يفيد بتعرضها لخطف واغتصاب من 3 شباب وتصويرها عارية بمنطقة الهرم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أعدت الأكمنة اللازمة، ونجحت في ضبط المتهمين وقد اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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