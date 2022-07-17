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صورة جواز سفر ابن وزير الداخلية التونسي تثير عاصفة غضب.. ما القصة؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
جواز سفر ابن توفيق شرف الدين watanserb.com
ابن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين وهو يحمل جوازا دبلوماسيا في أحد المطارات ويثير الجدل
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وطن – أثيرت حالة من الجدل بشأن صورة ابن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين وهو يحمل جوازا دبلوماسيا في أحد المطارات.

وقال نشطاء إن ابن وزير الداخلية لا يحق له امتلاك جواز دبلوماسي، فيما علق “الأخير” بأنه حصل على الجواز بالقانون.

وطالب الكثير من التونسيون بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته من منصبه، باعتبار أنّ ما حدث من وجهة نظرهم خرق جسيم وتعد على هيبة الدولة.

وقالت “درة السيد”: “إبن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين يحمل جواز سفر دبلوماسي !! و القطيع يبرر ذلك و يدعي أن القانون يمنح إبن وزير الداخلية حق الحصول على جواز سفر دبلوماسي – سحبوا جواز سفر منصف المرزوقي الدبلوماسي و منحوا فرخ الوزير”.

وكتب “hadi”: “عرفتوا لشكون يعطوه جواز السفر الدبلوماسي قيس شرف الدين ابن وزير الداخلية توفيق شرف الدين”.

وغردت “hana”: “قيس سعيد اللي صدعلنا ريوسنا بالنزاهة والاستقامة والقانون يعطي جواز سفر ديبلوماسي لابن صديقه وزير الداخلية توفيق شرف الدين .. كلهم كيفكيف لا شرف لهم”.

ويتم استخدام جواز السفر الدبلوماسي، في المهمّات الرسمية ويسمح لحامله عدم الاستظهار بالتأشيرة في عدد من البلدان التي لها اتفاقيات في هذا المجال مع الحكومة التونسية ويضمن له الحصانة الدبلوماسية طيلة تواجده في الخارج، ويقع إرجاعه بعد انتهاء مهام حامله إلاّ بالنسبة لرؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية السابقين.

يشار إلى أن في سنة 2019 ، تسبب منح جوازات السفر الدبلوماسية في جدل داخل البرلمان حيث استنكر النواب القرار “التعسفي” بمنح جوازات السفر الدبلوماسية فقط لرؤساء الكتل البرلمانية ، وطالبوا انذاك رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوفير جوزارات للنواب.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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