صورة جواز سفر ابن وزير الداخلية التونسي تثير عاصفة غضب.. ما القصة؟

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وطن – أثيرت حالة من الجدل بشأن صورة ابن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين وهو يحمل جوازا دبلوماسيا في أحد المطارات.

وقال نشطاء إن ابن وزير الداخلية لا يحق له امتلاك جواز دبلوماسي، فيما علق “الأخير” بأنه حصل على الجواز بالقانون.

وطالب الكثير من التونسيون بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته من منصبه، باعتبار أنّ ما حدث من وجهة نظرهم خرق جسيم وتعد على هيبة الدولة.

جواز سفر ديبلوماسي لابن وزير الداخلية توفيق شرف الدين#الانقلاب_هو_الفساد pic.twitter.com/106ekMJfRU — تونس الغد (@alghad_tunisia) July 16, 2022

وقالت “درة السيد”: “إبن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين يحمل جواز سفر دبلوماسي !! و القطيع يبرر ذلك و يدعي أن القانون يمنح إبن وزير الداخلية حق الحصول على جواز سفر دبلوماسي – سحبوا جواز سفر منصف المرزوقي الدبلوماسي و منحوا فرخ الوزير”.

إبن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين يحمل جواز سفر دبلوماسي !! و القطيع يبرر ذلك و يدعي أن القانون يمنح إبن وزير الداخلية حق الحصول على جواز سفر دبلوماسي – سحبوا جواز سفر منصف المرزوقي الدبلوماسي و منحوا فرخ الوزير pic.twitter.com/zbhU23p8YE — درة السيد (@DorraEssayed) July 16, 2022

وكتب “hadi”: “عرفتوا لشكون يعطوه جواز السفر الدبلوماسي قيس شرف الدين ابن وزير الداخلية توفيق شرف الدين”.

عرفتوا لشكون يعطوه جواز السفر الدبلوماسي قيس شرف الدين ابن وزير الداخلية توفيق شرف الدين

🎺🎺🎺🎺زيدو زمرو#يسقط_الانقلاب_في_تونس#قاطع_الاستفتاء pic.twitter.com/PEQuFUvqie — hadi ❤🇹🇳❤ (@HadiJmai) July 16, 2022

وغردت “hana”: “قيس سعيد اللي صدعلنا ريوسنا بالنزاهة والاستقامة والقانون يعطي جواز سفر ديبلوماسي لابن صديقه وزير الداخلية توفيق شرف الدين .. كلهم كيفكيف لا شرف لهم”.

قيس سعيد اللي صدعلنا ريوسنا بالنزاهة والاستقامة والقانون يعطي جواز سفر ديبلوماسي لابن صديقه وزير الداخلية توفيق شرف الدين

كلهم كيفكيف لا شرف لهم #تونس_إلى_أين — Hana (@ninatndu) July 16, 2022

ويتم استخدام جواز السفر الدبلوماسي، في المهمّات الرسمية ويسمح لحامله عدم الاستظهار بالتأشيرة في عدد من البلدان التي لها اتفاقيات في هذا المجال مع الحكومة التونسية ويضمن له الحصانة الدبلوماسية طيلة تواجده في الخارج، ويقع إرجاعه بعد انتهاء مهام حامله إلاّ بالنسبة لرؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية السابقين.

يشار إلى أن في سنة 2019 ، تسبب منح جوازات السفر الدبلوماسية في جدل داخل البرلمان حيث استنكر النواب القرار “التعسفي” بمنح جوازات السفر الدبلوماسية فقط لرؤساء الكتل البرلمانية ، وطالبوا انذاك رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوفير جوزارات للنواب.