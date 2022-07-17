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سلطنة عمان: العثور على جثمان أحد المفقودين في شاطئ المغسيل

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مفقودين شاطئ المغسيل watanserb.com
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وطن – تمكنت ‏فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار العمانية، من العثور على جثمان أحد المفقودين في شاطئ المغسيل.

واستعانت فرق الإنقاذ، بطيران سلاح الجو السلطاني العماني، فيما لا تزال الجهود مستمرة للبحث عن بقية المفقودين.

وكانت هيئة الدفاع المدني والإسعاف، قد أعلنت قبل أيام، أنها تلقت ‏بلاغا عن سقوط عائلة مكونة من 8 أشخاص في البحر بعد تجاوزهم سياج شاطئ المغسيل بمحافظة ظفار.

الحالة الجوية في سلطنة عمان

مناخيا، أفادت آخر تحليلات خرائط الطقس وخرائط التنبؤات العددية بهيئة الطيران المدني إلى تغيُر مسار الحالة المدارية في بحر العرب وتتجه حاليًا إلى الشمال الغربي لسواحل بحر عُمان خلال اليومين القادمين، وفرص تلاشيه ستكون بالقرب من السواحل الباكستانية الإيرانية.

وتتأثر سلطنة عُمان بسُحب ماطرة متفاوتة الغزارة، وستبدأ تأثيرات الحالة المدارية من مساء اليوم بهطول أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على محافظة جنوب الشرقية على أن تشمل الأمطار محافظات شمال الشرقية والوسطى ومسقط والداخلية.

تتمثل التأثيرات المتوقعة للحالة المدارية اليوم في جريان الشعاب والأودية ورياح تتراوح سرعتها أكثر من 20 عُقدة.

وسيكون البحر هائج الموج ومن المتوقع أن يصل ارتفاعه 4 أمتار لسواحل بحر العرب، ومتوسط الموج على بحر عُمان ويصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وهناك فرص لهطول الأمطار غدا الاثنين على محافظات سلطنة عُمان لتشمل محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى ومسقط والداخلية وشمال وجنوب الباطنة والبريمي والظاهرة ومسندم وستكون الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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