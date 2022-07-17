الأحد, يوليو 17, 2022
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اقتصاد

سعر جميع العملات بالسوق السوداء في السودان والدولار يقفز مجددا بشكل مفاجئ وغير متوقع

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر جميع العملات في السودان watanserb.com
سعر جميع العملات في السودان
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وطن- عاد سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان للصعود مرة أخرى بشكل مفاجئ وغير متوقع، اليوم الأحد، بعد هبوط كبير أمس في أول يوم لتعاملات الأسبوع الحالي، بعد إجازة العيد.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وكان سعر العملة الخضراء داخل السوق السوداء بالسودان، قد شهد انهيارا كبيرا أمس، ووصل السعر إلى 560 جنيها، وتوقفت حركة البيع والشراء بسبب اضطراب السعر.

إلا أنه وبشكل مفاجئ وغير متوقع اليوم، الأحد، فقد قفز سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، وتخطى حاجز الـ570 جنيها، بحسب ما أفاد متعاملون في هذه السوق لـ(وطن).

وباتت أسعار الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، متغيرة بشكل كبير في الأسابيع الماضية وسط ارتباك المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

ويشار إلى أن أسعار الدولار داخل السوق الموازية بالسودان، تختلف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر. وتحرص (وطن) دائما على تحري الدقة في نقل أحدث هذه الأسعار لمتابعينا في السودان.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وشهد سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 17 يوليو 2022 ارتفاعا، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

وسجل سعر الدولار بحسب أحدث نشرة للبنك 565 جنيها للشراء، و569.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء لـ615 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 567.78 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني اليوم حقق سعر 670 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 667.43 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 153 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 153 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

ووصل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1496 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم 1493.76 جنيها.

اشتباكات قبلية في السودان

وفي سياق آخر ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق جنوب السودان إلى 65 قتيلاً على الأقل.

وقال وزير الصحة في الولاية، جمال ناصر السيد، إن القتال بين قبيلتي الهوسا وبيرتا في ولاية النيل الأزرق أسفر عن إصابة حوالي 150 آخرين.

كما أوضح في مقابلة مع وكالة “أسوشيتدبرس” أن غالبية القتلى من الشباب الذين أصيبوا بالرصاص أو الطعن.

إلى ذلك حث سلطات العاصمة الخرطوم على المساعدة في نقل 15 مصاباً بجروح خطيرة جواً لافتقار مستشفيات النيل الأزرق إلى الأجهزة المتطورة والأدوية المنقذة للحياة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي، بالتزامن مع عودة الحراك الشعبي في السودان، فقط أطلقت الشرطة السودانية، الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم، بحسب ما أفاد مراسلو “فرانس برس“.

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 17 يوليو 2022.. ارتفاع كبير

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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