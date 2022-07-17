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وطن- شهد سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 18 يوليو 2022 استقرار تاما مع أسعار أمس الأحد، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجل سعر الدولار في السودان اليوم 565 جنيها للشراء، و569.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في السودان اليوم الإثنين ارتفاعا عن تعاملات أمس الاحد، عند 569.85 جنيه للشراء و574.13 جنيه للبيع وذلك وفقا لأسعار بنك السودان المركزي.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين في السودان 671.27 جنيه للشراء و676.31 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 148.7 جنيه للشراء و149.8 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

من جانبه، سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 153.85 جنيه للشراء و155.01 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 154.45 جنيه للشراء و155.61 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

وسجل سعر الريال العماني في السودان اليوم 1467.91 جنيه للشراء و1478.92 جنيها للبيع.

اختلالات الاقتصاد السوداني

ويعانى الاقتصاد السوداني مؤخرا من العديد من الاختلالات الاقتصادية التي ظهرت بشكل أكثر وضوحا منذ بداية 2018 مع التراجع الكبير والحاد في قيمة الجنيه السوداني، والذي تسبب في أزمة أو عجز في توافر السلع الأساسية، وتراجع في الخدمات العامة، وانعكس بصورة كبيرة على الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، خصوصًا الأنشطة الزراعية، وبالتالي مستويات المعيشة والدخول لنسبة كبيرة من السكان، خصوصًا مع ارتفاع معدلات التضخم بصورة سريعة؛ لتتجاوز معدلات الزيادة في أسعار السلع الغذائية الرئيسة، مثل: القمح والسرجوم من 150 ٪ إلى 200 ٪ في نهاية عام 2018.

وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد السوداني تظهر بشكل جلي الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السوداني سواء أكانت على المستوى الداخلي أم الخارجي.

ويعتبر الاتجاه التنازلي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لم يقتصر على السنوات الأخيرة، بل امتد منذ عام 2005 وازدادت حدته بعد انفصال الشمال عن الجنوب، وما ترتب عليه من تراجع حجم العائدات البترولية للدولة ثم المشكلات والاختلالات الاقتصادية المزمنة في الاقتصاد السوداني، وفشل برامج الإصلاح الاقتصادي في الأعوام الأخيرة.