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بعدما خطفت أنظار الملايين .. ما آخر انجازات كاميل فاسكيز محامية جوني ديب؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
بعد كسبها قضية جوني ديب…ما هي آخر انجازات كاميل فاسكيز ؟ watanserb.com
كاميل فاسكيز دافعت عن جوني ديب في قضية التشهير مع زوجته السابق ةآمبر هيرد
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وطن- نشرت صحيفة ماركا الإسبانية والناطقة باللغة الإنجليزية تقريرا تحدثت فيه عن كاميل فاسكيز، المحامية الشابة، التي دافعت عن جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

ترقية كاميل فاسكيز

بعد أن تم تعيينها ضمن فريق دفاع الممثل العالمي ديب، أعلنت المحامية مؤخرًا عن إنجاز مهني كبير على “LinkedIn

حيث تمت ترقيتها إلى درجة شريك في شركة المحاماة”براون رودنيك” والتي عملت فيها على مدى السنوات الأربع الماضي كمساعدة.

وقد أشاد بها الكثير خاصة جوني ديب، كما تمكنت المحامية من الحفاظ على خصوصية حياتها على الرغم من التغطية المستمرة للمحاكمة الأخيرة.

جوني ديب

ماهي الخطوة التالية لكاميل فاسكويز؟

اعترفت كاميل بأنها تريد إبقاء عملها وحياتها الاجتماعية منفصلين قدر الإمكان.

كما ستواصل التركيز على حياتها المهنية، وهو ما كشفته في البيان الذي تحدثت فيه عن الترقية.

حيث قالت في هذا السياق”يسعدني أن براون رودنيك قد منحتني تصويتًا كاملاً بالثقة من خلال الانضمام إلى الشراكة.”

متابعة “أنا فخورة بالفريق الموهوب بشكل فريد الذي كان لي شرف قيادته، والذي كان مثالًا على العمل الجماعي والتعاون.”

وأضافت “أتطلع إلى مواصلة تمثيل ثقافة التميز لبراون رودنيك.”

المصدرصحيفة الماركا الإسبانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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