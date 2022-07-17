بعدما خطفت أنظار الملايين .. ما آخر انجازات كاميل فاسكيز محامية جوني ديب؟

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وطن- نشرت صحيفة ماركا الإسبانية والناطقة باللغة الإنجليزية تقريرا تحدثت فيه عن كاميل فاسكيز، المحامية الشابة، التي دافعت عن جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

ترقية كاميل فاسكيز

بعد أن تم تعيينها ضمن فريق دفاع الممثل العالمي ديب، أعلنت المحامية مؤخرًا عن إنجاز مهني كبير على “LinkedIn“

حيث تمت ترقيتها إلى درجة شريك في شركة المحاماة”براون رودنيك” والتي عملت فيها على مدى السنوات الأربع الماضي كمساعدة.



وقد أشاد بها الكثير خاصة جوني ديب، كما تمكنت المحامية من الحفاظ على خصوصية حياتها على الرغم من التغطية المستمرة للمحاكمة الأخيرة.



ماهي الخطوة التالية لكاميل فاسكويز؟

اعترفت كاميل بأنها تريد إبقاء عملها وحياتها الاجتماعية منفصلين قدر الإمكان.

كما ستواصل التركيز على حياتها المهنية، وهو ما كشفته في البيان الذي تحدثت فيه عن الترقية.

حيث قالت في هذا السياق”يسعدني أن براون رودنيك قد منحتني تصويتًا كاملاً بالثقة من خلال الانضمام إلى الشراكة.”

متابعة “أنا فخورة بالفريق الموهوب بشكل فريد الذي كان لي شرف قيادته، والذي كان مثالًا على العمل الجماعي والتعاون.”

وأضافت “أتطلع إلى مواصلة تمثيل ثقافة التميز لبراون رودنيك.”