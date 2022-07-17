بايدن يكذب عادل الجبير بشأن مسؤولية محمد بن سلمان عن قتل خاشقجي

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وطن – فجر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مفاجأة مدوية عندما كذب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الذي قال إنه لم يسمع بايدن يتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وانتشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، وهو ينزل من طائرته، وسُمع شخص يسأله “الرئيس بايدن.. الوزير السعودي عادل الجبير يقول إنه لم يسمعك تتهم ولي العهد السعودي بقتل خاشقجي.. هل يقول الحقيقة؟”.

وأجاب بايدن على السؤال قائلًا: “كلا”.

مسخرة جديدة .. الرئيس بايدن يُكذّب تصريحات عادل الجبير التي قال فيها إنه لم يسمع بايدن يتهم ولي العهد بالمسؤولية عن قتل خاشقجي. pic.twitter.com/Of0a6KPzfw — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 17, 2022

وكان الجبير قد كشف تفاصيل نقاش بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص قضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وقال الجبير خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” إنه خلال استقبال الرئيس الأمريكي، اعتبر الأخير أن قضية خاشقجي مشكلة، وقال إنه تم أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها.

الرئيس بايدن يقول إن وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية عادل الجبير "لم يقل الحقيقة" حينما ابلغ شبكات تلفزيونية الاميركية إنه لم يسمع الرئيس بايدن يبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بانه يعتقد بأنه المسؤول عن مقتل خاشقجي. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 17, 2022

وأضاف الوزير الذي شارك في الجلسة بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي، أن ابن سلمان أكد أن هذه مأساة للسعودية، وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة، وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها.

وعن فرضية قبول بايدن بالتفسير السعودي بخصوص قضية مقتل خاشقجي، قال الجبير إنه يعتقد ذلك، نافيا أن يكون الرئيس الأمريكي قد أثار القضية مجددا.

وفيما يخص تقرير مجتمع الاستخبارات الأمريكية الذي خلص إلى أن ابن سلمان أمر فعليا بقتل خاشقجي، صرح الجبير بأنه يعتقد أنه لم يقع تحديد ذلك بهذه العبارات، وهو يبقى تقييما.

وكان مصدر سعودي مسؤول ومطلع على المباحثات التي تمت بين بايدن ومحمد بن سلمان خلال اجتماعهما في قصر السلام في جدة، أمس الجمعة، قد كشف تفاصيل المحادثات فيما يخص مقتل جمال خاشقجي.

الجبير: الأمير محمد بن سلمان أبلغ بايدن أن المتهمين بحادثة خاشقجي جرى التحقيق معهم ويدفعون ثمن ما اقترفوه.. وذكّره بأن #أميركا ارتكبت أخطاء أيضا في سجن أبو غريب وغيره.. وفتح معه ملف قضية مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة #العربية pic.twitter.com/hM3ZJUbJEJ — العربية (@AlArabiya) July 16, 2022

المصدر قال إن محمد بن سلمان أجاب الرئيس الأمريكي عن قضية مقتل خاشقجي إنه حادث مؤسف، وقال: “نحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية من تحقيقات، ومحاكمات لحين صدور الأحكام وتنفيذها. كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل”.

وأضاف المصدر أن ولي العهد ذكر أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في نفس العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قُتل صحافيون آخرون في أماكن أخرى من العالم.

🔴هام⁰مراسلة FOX News في البيت الابيض Jacqui Heinrich

تقول:

"عادل الجبير إتصل بالقناة بعد مغادرة بايدن للمملكة، وطلب إجراء مقابلة أخرى مع القناة، ليقول فيها؛ إنه لم يسمع بايدن يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي". pic.twitter.com/Il5fG8jH8S — مفتاح (@keymiftah79) July 16, 2022

وأشار المصدر إلى أن ولي العهد أبلغ الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة قامت أيضاً بعدد من الأخطاء كحادثة أبوغريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء وتتخذ إجراءات تمنع حدوثها مجدداً.

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