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الهدهد

الصومال.. “فيديو” التفجير العنيف الذي هز ولاية هيرشبيلى وأصاب وزيرين

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
انفجار عنفي في الصومال watanserb.com
انفجار عنفي في الصومال
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وطن– أصيب 10 أشخاص على الأقل، بينهم مسؤولون محليون، في تفجير انتحاري استهدف فندق “نور دوب” بمدينة جوهر في ولاية هيرشبيلى، جنوبي الصومال.

انفجار عنفي في الصومال

وانتشر مقطع فيديو على موقع “تويتر”، يظهر اللحظات الأولى للتفجير المروع الذي أحدث أيضا أضرارا مادية جسيمة بأجزاء من الفندق والمباني القريبة منه.

ومن بين المصابين في التفجير، وزير الصحة في “هيرشبيليى” عبدي معلم، ووزيرة المرأة في الولاية، عائشة خليف.

ووقع التفجير عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري، عند مدخل فندق نور دوب، الذي يقيم فيه وزراء ونواب في ولاية هيرشبيلي.

وسمع دوي التفجير في معظم أحياء المدينة الواقعة على بعد 90 كيلو مترا شمالي العاصمة مقديشو.

حركة الشباب تتبنى

وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الحركة في بيان، إن أحد مقاتليها نفذ عملية وصفتها بـ”الاستشهادية”، واستهدف فندقا كان يقيم فيه وزراء ونواب في ولاية هيرشبيلى المحلية.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد “حركة الشباب” المسلحة التي تأسست مطلع 2004.

وهذه الحركة تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة” وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قد أعلن في كلمة له أمام حشد من الجيش الصومالي في مدينة إسبرطة في تركيا، التي تضم قاعدة تدريب للجنود الصوماليين، قبل نحو أسبوعين، أن الدولة الصومالية مصرة حالياً على القضاء على “حركة الشباب”.

وأضاف أن السياسات السابقة للتعاطي مع الحركة لم تُجدِ نفعاً، فيما شكك مراقبون ومتخصصون في فرص نجاحه بذلك.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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