الصومال.. “فيديو” التفجير العنيف الذي هز ولاية هيرشبيلى وأصاب وزيرين

وطن– أصيب 10 أشخاص على الأقل، بينهم مسؤولون محليون، في تفجير انتحاري استهدف فندق “نور دوب” بمدينة جوهر في ولاية هيرشبيلى، جنوبي الصومال.

وانتشر مقطع فيديو على موقع “تويتر”، يظهر اللحظات الأولى للتفجير المروع الذي أحدث أيضا أضرارا مادية جسيمة بأجزاء من الفندق والمباني القريبة منه.

The scene of a Sunday’s terrorist explosion in #Jowhar. #Hirshabelle State in Somalia. Many casualties reported.#Somalia pic.twitter.com/zI2zid4pqn

