الأردن وفيديو الانتحار بجامعة الزرقاء.. نكشف هوية الطالب والظلم الذي تعرض له بسبب “سعودي”

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، الأحد، بمقطع فيديو وثق محاولة طالب بجامعة الزرقاء، الانتحار وسط محاولات مسؤولين بالجامعة لثنيه عن قراره.

طالب أردني يحاول الانتحار في جامعة الزرقاء

ويظهر المقطع الذي راج بشكل كبير بين الأردنيين، الطالب وهو يقف فوق مبنى بجماعة الزرقاء، ويمسك بالسور مهددا الانتحار، فيما يظهر أشخاص بجانبه يحاولون أن يجعلوه يتراجع عن قراراه.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فقد نجح المتواجدون فوق مبنى شؤون الطلبة، في ثني الطالب عن قراره، ووثق مقطع آخر نجاح رجلين في الوصول إلى الشاب وإبعاده عن السور.

🛑شاهد: طالب يهدد بالانتحار من أعلى مبنى جامعة في #الأردن وقال ناشطون إن الطالب الذي يدرس بجامعة خاصة في محافظة الزرقاء، صعد مبنى إدارة شؤون الطلبة، وهدد بالقفز من الأعلى احتجاجا على رفض الإدارة التراجع عن قرار فصله. الطالب عدل عن إلقاء نفسه بعد إقناعه من قبل الأجهزة المعنية. pic.twitter.com/QL9cgwUN6r — م. صالح الخراشي (@saleh1u1) July 17, 2022

وكانت الأنباء تناقلت عن هذا الشاب أقدم على فعلته هذه والتهديد بالانتحار، بسبب قرار فصله من الجامعة.

وبينما لم تكشف وسائل الإعلام في الأردن عن هوية هذا الشاب، تتبعت (وطن) قصته عبر مواقع التواصل ليتضح أن اسمه هو “منتصر الزغول”، والذي يقول إنه تعرض للظلم في الجامعة بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين طالب سعودي بالجامعة.

وبحسب المنشورات المتداولة لطلاب بجامعة الزرقاء في الأردن، فقد شهد العديد من الطلاب الذين يعرفون منتصر، بأنه من أفضل الشباب في الجامعة “ولا يفتعل المشاكل أبدا ويشهد له الجميع بالخير.”

وعن قصة فصله تداول الطلاب منشورا سابقا لمنتصر الزغول، يروي فيه قصته.

منتصر الزغول.. نكشف هوية الطالب الأردني الذي حاول الانتحار

وقال المنتصر بالله أحمد الزغول، في منشوره الذي رصدته (وطن) على جروب “طلاب الجامعات الأردنية” ما نصه:”مو عارف شو أكتب لأنه بعدي مصدوم كنت أتمنى أن أكتب لكم قصة نجاحي .. لا أحد يلومني أنا الطالب منتصر الزغول طالب هندسة عمارة.”

وتابع منتصر الزغول مناشدا العاهل الأردني:”أناشد ملكنا وابونا الملك عبدالله الثاني.. انا غريب في وطني جامعتي تخلت عني رغم الجوائز والإنجازات التي حصدتها.”

ولفت الطالب الأردني أنه من أوائل الدفعة ومشروعه العلمي لذوي الأمراض المزمنة.

وأوضح أن جامعة الزرقاء الملتحق بها فصلته قبل مناقشة تخرجه بيومين.

مضيفا:”وحرموا فرحة التخرج لوالدتي لأنه إلي 9 سنوات رغم الظروف أحاول أن أتخرج واحقق حلمي.. جامعتي فصلتني بسبب إني مريض أعصاب من 26 عام ومتصالح مع مرضي.”

واستطرد بأنه كان ذاهبا من عيادة الجامعة مع زملائه بعد أخذ علاجه وجلس بوسط الحرم الجامعي مع زملائه، فجاء زميله ـ قال إن جنسيته سعودية ـ وسأله عن زميل، فقام وسب الذات الإلهية، حسب قول منتصر.

وأضاف الطالب الأردني أنه يوجد شهود بوسط الحرم الجامعي على كلامه هذا:”نبهته أنه لا يجوز هذا الكلام من باب النصيحة فقام بضربي فقمت بالدفاع عن نفسي.. ويوجد تسجيلات فيديو بالجامعة تؤكد صحة كلامي بأنه من بدأ بضربي وقمت بالدفاع عن نفسي.”

وأكمل منتصر الزغول قصته:”للأسف جامعتي فصلتني وهو الآن مداوم بالجامعة وأنا طالب منحة صندوق حياة للطلبة الأوائل.”

وتابع متسنكرا قرار فصله:”الضارب مداوم والمضروب مفص .. وبل نعم وغير ذلك إني مرشح للحكومة الشبابية والبرلمان الشبابي.. ومرشح لجائزة الملك عبدالله الثاني للشباب الريادي. ومرشح للملتقى الكوري.”

واختتم منتصر منشوره بالقول:”جامعتي تريد تكريمي بتاريخ 6 يوليو لأني من الطلبة المبدعين.. وانا مفصول ولا يحق لي أن أناقش مشروع تخرجي وسيتأخر تخرجي لمدة سنة ونصف وأنا المعتدى عليه.”

عقوبة الانتحار في الأردن

وكان مصدر أمني اخبر موقع “رؤيا” المحلي ألأردني أن الطالب عدل عن إلقاء نفسه بعد إقناعه من قبل الأجهزة المعنية.

وأثارت تعديلات تشريعية على قانون العقوبات في البرلمان الأردني، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسابيع، بعد تضمين عقوبة الحبس والغرامة على من يحاول الانتحار.

وأقر مجلس النواب عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 دينار (حوالي 140 دولارا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.