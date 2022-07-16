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رياضة

موعد وتشكيلة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري watanserb.com
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري
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وطن – تترقب الجماهير العاشقة للكرة المصرية في أرجاء المعمورة، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، السبت، في افتتاح الأسبوع ال25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على ملعب (30 يونيو).

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي وبيراميدز، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، كما وبتوقيت السعودية (مكة المكرمة) عند الساعة العاشرة مساءً.

كما وستكون بتوقيت دولة عمان والإمارات في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي وبيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات (On Time Sports) الرياضية المصرية، التي تمتلك حقوق البث الناقلة لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة عبر قناة (On Time Sports 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11861، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 6/5.

تعليق مباراة الأهلي وبيراميدز

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات (On Time Sports)، المعلق الرياضي الفلسطيني هشام معمر.

تشكيلة الأهلي المصري

وسيلعب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز المباراة بتشكيلة أساسية أمام نظيره بيراميدز في منافسات الدوري المصري.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

دفاع الفريق: أيمن أشرف، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، أحمد نبيل كوكا (أليو دييغ).

مركز الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن ( حسام حسن).

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تشكيلة بيراميدز

كما وسيدخل المدرب الأرجنتيني تاكيس جونياس المباراة القوية بتشكيلة أساسية أمام الأهلي المصري.

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد الشناوي.

دفاع الفريق: أسامة جلال، علي جبر، أحمد سامي، أحمد فتحي.

كما وخط الوسط: رمضان صبحي، عبد الله السعيد، بلاتي توريه (إبراهيم عادل).

مركز الهجوم: فخر الدين بن يوسف، فخري لاكاي (دودو الجباس).

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

وتقابل فريق الأهلي (المارد الأحمر)، أمام نظيره بيراميدز في 9 مواجهات ماضية في جمع البطولات المختلفة، كما وحقق كلا الفريق الفوز والتعادل 3 مرات.

ويحتل فريق بيراميدز في وصافة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، كما جاء الأهلي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 48 نقطة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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