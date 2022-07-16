موعد وتشكيلة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- Advertisement -

وطن – تترقب الجماهير العاشقة للكرة المصرية في أرجاء المعمورة، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، السبت، في افتتاح الأسبوع ال25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على ملعب (30 يونيو).

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي وبيراميدز، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، كما وبتوقيت السعودية (مكة المكرمة) عند الساعة العاشرة مساءً.

كما وستكون بتوقيت دولة عمان والإمارات في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

إليكم أكثر 5️⃣ فرق استقبالاً للأهداف ⚽️🥅 من فريقنا في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الممتاز . ماهي الأهداف التي لا يمكن أن تنساها من أهداف فريقنا

ال 𝟛𝟘𝟘𝟘 في تلك البطولة🤔‼️#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/B5MVDQOWxl — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 13, 2022

اقرأ أيضاً:

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي وبيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات (On Time Sports) الرياضية المصرية، التي تمتلك حقوق البث الناقلة لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة عبر قناة (On Time Sports 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11861، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 6/5.

تعليق مباراة الأهلي وبيراميدز

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات (On Time Sports)، المعلق الرياضي الفلسطيني هشام معمر.

تشكيلة الأهلي المصري

وسيلعب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز المباراة بتشكيلة أساسية أمام نظيره بيراميدز في منافسات الدوري المصري.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

دفاع الفريق: أيمن أشرف، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

📸| لقطات من تدريب فريقنا الرئيسي استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 🦅💪✌️#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/2614qFrtWJ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 15, 2022

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، أحمد نبيل كوكا (أليو دييغ).

مركز الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن ( حسام حسن).

اقرأ أيضاً:

تشكيلة بيراميدز

كما وسيدخل المدرب الأرجنتيني تاكيس جونياس المباراة القوية بتشكيلة أساسية أمام الأهلي المصري.

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد الشناوي.

دفاع الفريق: أسامة جلال، علي جبر، أحمد سامي، أحمد فتحي.

كما وخط الوسط: رمضان صبحي، عبد الله السعيد، بلاتي توريه (إبراهيم عادل).

مركز الهجوم: فخر الدين بن يوسف، فخري لاكاي (دودو الجباس).

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

وتقابل فريق الأهلي (المارد الأحمر)، أمام نظيره بيراميدز في 9 مواجهات ماضية في جمع البطولات المختلفة، كما وحقق كلا الفريق الفوز والتعادل 3 مرات.

قبل ماتش بكرة.. اتعرفوا على تاريخ مواجهاتنا مع الأهلي في جميع المسابقات 👀#بيراميدز | #بيراميدز_الأهلي pic.twitter.com/FAJCf6xkND — Pyramids FC (@pyramidsfc) July 15, 2022

ويحتل فريق بيراميدز في وصافة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، كما جاء الأهلي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 48 نقطة حتى الآن.

قد يهمك أيضاً: