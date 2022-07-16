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وطن – أقدم شاب مصري على ذبح فتاة (ابنة خاله) وهي طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بعد تجريدها من ملابسها بمنطقة أوسيم شمال الجيزة، في محاولة منه لاغتصابها.

وكشفت جهات التحقيق، تفاصيل الواقعة، وقالت إن المتهم “اندرو ح”، 20 سنة شاهد مقطع فيديو مخل للفتاة قريبته على هاتف أحد أصدقائه بحسب اعترافاته.

اعترافات المتهم

وأمام الجهات المعنية اعترف المتهم بجريمته، وقال إنّ الضحية تدعى “أمل” وهي ابنة خاله. ومنذ حوالي سنة، شاهد على هاتف أحد الأشخاص فيديوهات لها وهي في علاقه كاملة مع شخص غريب.

وقال: “أنا وقتها اتضايقت جدًا واتخانقت معاه ومسحت الفيديوهات من على تليفونه ومقولتش لحد”.بحسب موقع “القاهرة24”

وتابع المتهم: “بعد حوالي شهر.. بدأت أتابعها رايحه فين وجايه منين لأني كنت متضايق لأنها قريبتي بردوا .وبعد كده أنا سبت الموضوع وقولت خلاص”.

وفي يوم الخميس الموافق 10 فبراير، كنت في إجازة واستيقظت من النوم ووجدت نفسي – مستثار جنسيًا- فقلت: “أروح عشان أمارس الجنس معها. وأنا أولى من الغريب وكمان قريبها”.

وقال المتهم: “رحت الأول على مكان شغل أبوها وأمها ولقيتهم هناك. وتأكدت إن هي قاعده لوحدها في البيت. وطلعت ونفذت المخطط بتاعي. وحاولت اغتصابها لكن أخوها جاء فجأة فدبحتها ورميتها على السرير وهربت”.

وتعود تفاصيل الواقعة؛ عندما تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مذبوحة داخل منزلها، في منطقة البراجيل بأوسيم.

كما تحفظ رجال الأدلة الجنائية على عينة من دماء القتيلة، وتم فحص جثمانها؛ لبيان وجود آثار من جسد الجاني به، حال مقاومة القتيلة له. إضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل المجني عليها.