ماذا قال أسعد بن طارق لمحمد بن سلمان حتى علت ضحكاتهما؟ (فيديو)

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وطن- شارك أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق، في قمة جدة بالمملكة العربية السعودية.

استقبال لافت من محمد بن سلمان لممثل السلطان هيثم

ومثل “آل سعيد” سلطنة عمان، السبت، في أعمال قمّة جدّة للأمن والتنمية التي عقدت، السبت.

لقطه جميلة تجمع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 وسمو السيد أسعد بن طارق بن سعيد 🇴🇲 .. والإشارة واضحه. pic.twitter.com/1haVHAAIzs — الدفاع و التقنيات العسكرية Militray Tech (@1Defaa) July 16, 2022

وكان لافتا الاستقبال الخاص الذي حظي به أسعد بن طارق، من قبل ولي السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحضر “ابن سلمان” ـ حاكم السعودية الفعلي ـ لاستقبال ممثل السلطان هيثم بن طارق الخاص، بنفسه في مطار جدة.

واستقبل محمد بن سلمان، أسعد بن طارق، بالأحضان وتبادلا التحية بحرقة.

كما ظهر “آل سعيد” في مقطع تم تداوله من الاستقبال وهو يمازح ولي العهد السعودي.

لقاء عميق لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق وولي العهد محمد بن سلمان

واضح من الإشارة أنه السيد أسعد يقول "نحن ما نعطي بوكس نحن نحضن على طول😅"

تعليقا على لقاء ولي العهد مع الرئيس الأمريكي يوم أمس. pic.twitter.com/nFdO6Rcihm — عبدالله الهاشمي (@_hashmy) July 16, 2022

ولم يسمع من الفيديو ما قاله ممثل السلطان هيثم، لمحمد بن سلمان، لكن كان لافتا ابتسامتهما وارتفاع ضحكاتهما أمام الكاميرات.

ويشار إلى أنه خلال كلمته بقمة جدة، أكد أسعد بن طارق على موقف سلطنة عُمان الداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

كلمة أسعد بن طارق في قمة جدة

وبحسب ما نقلت “وكالة الأنباء العمانية” الرسمية، فقد شدد “آل سعيد” أيضا، على أن عُمان تجدد موقفها الداعم لإحلال السلام الدائم في اليمن وجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، للتوصل إلى حل سياسي تتفق عليه كافة أطياف الشعب اليمني.

صاحب السُّمو السيِّد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان يؤكد على موقف سلطنة #عُمان الداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها #القدس الشرقية#العُمانية pic.twitter.com/J9LaPXC5hJ — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 16, 2022

وتابع ممثل السلطان هيثم بن طارق الخاص، في كلمته بقمة جدة:”سلطنة عُمان تُعرب عن أملها في أن تفضي مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن وألمانيا إلى التوصل إلى اتفاق إيجابي يعزز السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.”

كما تولي سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا البيئة والمناخ، وتتطلع إلى أن تُسهم قمة المناخ في شرم الشيخ (كوب 27) في نوفمبر القادم لتسريع جهود مواجهة التحديات التي يواجهها العالم، بحسب ما ذكر المسؤول العماني بقمة جدة.

📸| بناءً على التكليف السامي.. صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان يصل إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال #قمّة_جدّة_للأمن_والتنمية التي تُعقد اليوم. pic.twitter.com/8DIPKQclzs — وزارة الخارجية (@FMofOman) July 16, 2022

وكذلك “تعزيز الالتزام نحو الوصول بانبعاثات الكربون إلى الصفر عبر المزيد من الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والخضراء.”

وكانت وزارة الخارجية العمانية قد أعلنت في بيان لها رصدته (وطن)، على حسابها الرسمي بتويتر أنه بناءً على التكليف السامي، فقد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان. إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، السبت، للمشاركة في أعمال قمّة جدّة للأمن والتنمية.