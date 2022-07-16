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ماذا قال أسعد بن طارق لمحمد بن سلمان حتى علت ضحكاتهما؟ (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
أسعد بن طارق و محمد بن سلمان watanserb.com
أسعد بن طارق و محمد بن سلمان
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وطن- شارك أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق، في قمة جدة بالمملكة العربية السعودية.

استقبال لافت من محمد بن سلمان لممثل السلطان هيثم

ومثل “آل سعيد” سلطنة عمان، السبت، في أعمال قمّة جدّة للأمن والتنمية التي عقدت، السبت.

وكان لافتا الاستقبال الخاص الذي حظي به أسعد بن طارق، من قبل ولي السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحضر “ابن سلمان” ـ حاكم السعودية الفعلي ـ لاستقبال ممثل السلطان هيثم بن طارق الخاص، بنفسه في مطار جدة.

واستقبل محمد بن سلمان، أسعد بن طارق، بالأحضان وتبادلا التحية بحرقة.

كما ظهر “آل سعيد” في مقطع تم تداوله من الاستقبال وهو يمازح ولي العهد السعودي.

ولم يسمع من الفيديو ما قاله ممثل السلطان هيثم، لمحمد بن سلمان، لكن كان لافتا ابتسامتهما وارتفاع ضحكاتهما أمام الكاميرات.

ويشار إلى أنه خلال كلمته بقمة جدة، أكد أسعد بن طارق على موقف سلطنة عُمان الداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

كلمة أسعد بن طارق في قمة جدة

وبحسب ما نقلت “وكالة الأنباء العمانية” الرسمية، فقد شدد “آل سعيد” أيضا، على أن عُمان تجدد موقفها الداعم لإحلال السلام الدائم في اليمن وجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، للتوصل إلى حل سياسي تتفق عليه كافة أطياف الشعب اليمني.

وتابع ممثل السلطان هيثم بن طارق الخاص، في كلمته بقمة جدة:”سلطنة عُمان تُعرب عن أملها في أن تفضي مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن وألمانيا إلى التوصل إلى اتفاق إيجابي يعزز السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.”

كما تولي سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا البيئة والمناخ، وتتطلع إلى أن تُسهم قمة المناخ في شرم الشيخ (كوب 27) في نوفمبر القادم لتسريع جهود مواجهة التحديات التي يواجهها العالم، بحسب ما ذكر المسؤول العماني بقمة جدة.

وكذلك “تعزيز الالتزام نحو الوصول بانبعاثات الكربون إلى الصفر عبر المزيد من الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والخضراء.”

وكانت وزارة الخارجية العمانية قد أعلنت في بيان لها رصدته (وطن)، على حسابها الرسمي بتويتر أنه بناءً على التكليف السامي، فقد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان. إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، السبت، للمشاركة في أعمال قمّة جدّة للأمن والتنمية.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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