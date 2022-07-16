السبت, يوليو 16, 2022
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رياضة

ليس ريال مدريد وبرشلونة .. فريق إسباني يدخل سباق التعاقد مع رونالدو

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أتلتيكو مدريد يدخل سباق التعاقد مع رونالدو watanserb.com
أتلتيكو مدريد يدخل سباق التعاقد مع رونالدو
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وطن – وسط التكهنات والغموض التي ما تزال تحيط حول البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، بشأن حسم مستقبله مع مانشستر يونايتد، بعد كشف التقارير الإنجليزية في الآونة الأخيرة عن رغبة صاورخ ماديرا في الرحيل عن الشياطين الحمر في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وأفادت شبكة (ESPN) الإسبانية، بأن نادي أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، قد يكون الوجهة المقبلة في حال رحيله عن فريق مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

عودة رونالدو إلى إسبانيا

وأوضحت الشبكة الإسبانية، بأن الفريق الإسباني قد دخل بالفعل في سباق التعاقد مع الدون رونالدو، وإقناعه بالعودة إلى إسبانيا، بعد الأمجاد التي حققها البرتغالي مع ريال مدريد (الملكي) على الصعيد الفردي والجماعي.

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كما وأضافت، ” بايرن ميونخ ما زال الخيار المحتمل لصاروخ ماديرا، في ظل النفي من قبل المسؤولين داخل العملاق البافاري بشأن هذا الأمر”. وربما يدخل النادي الألماني في تلك الصفقة بعد رحيل المكينة البولندية روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة هذا الصيف.

خيانة رونالدو

ويبدو أن اتخاذ رونالدو قرار العودة إلى إسبانيا من بوابة الجار أتلتيكو مدريد، ستكون بمثابة خيانة للتاريخ الذي صنعه مع ريال مدريد، حيث ما يزال الدون إلى يومنا هذا يتربع على عرش أساطير الفريق الملكي على صعيد الأهداف المسجلة.

وكان رونالدو قد سجل مع ريال مدريد في جميع المسابقات المختلفة، 450 هدفاً، منذ قدومه عام 2009. وحتى رحيله بصفقة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون يورو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي. ثم العودة بعدها إلى فريقه الأسبق مانشستر يونايتد.

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وقدم صاروخ ماديرا رونالدو المستوى الرائع رغم كبر سنه مع مانشستر يونايتد، بعد قرار العودة الصيف الماضي، فقد سجل 24 هدفاً على مدار الموسم الماضي رغم سوء النتائج التي حققها الفريق. إلى جانب هبوطه للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي القادم.

ومن الجدير بالذكر، بأن كريستيانو رونالدو لم يحسم قرار مستقبله مع الشياطين الحمر، رغم البداية القوية للفريق مع مدربه الهولندي الجديد إريك تين هاج في المباريات الودية للأندية. كما وسينتهي عقده في صيف 2023.

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المصدروطن + ESPN
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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