ليس ريال مدريد وبرشلونة .. فريق إسباني يدخل سباق التعاقد مع رونالدو

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وطن – وسط التكهنات والغموض التي ما تزال تحيط حول البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، بشأن حسم مستقبله مع مانشستر يونايتد، بعد كشف التقارير الإنجليزية في الآونة الأخيرة عن رغبة صاورخ ماديرا في الرحيل عن الشياطين الحمر في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وأفادت شبكة (ESPN) الإسبانية، بأن نادي أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، قد يكون الوجهة المقبلة في حال رحيله عن فريق مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

عودة رونالدو إلى إسبانيا

وأوضحت الشبكة الإسبانية، بأن الفريق الإسباني قد دخل بالفعل في سباق التعاقد مع الدون رونالدو، وإقناعه بالعودة إلى إسبانيا، بعد الأمجاد التي حققها البرتغالي مع ريال مدريد (الملكي) على الصعيد الفردي والجماعي.

🚨 لا يزال هناك فريقان في السباق للتعاقد مع كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد: أتلتيكو مدريد وإف سي بايرن ميونخ. (المصدر: ESPN) pic.twitter.com/eatcY8hbWN — @JFASports (@JFASports) July 15, 2022

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كما وأضافت، ” بايرن ميونخ ما زال الخيار المحتمل لصاروخ ماديرا، في ظل النفي من قبل المسؤولين داخل العملاق البافاري بشأن هذا الأمر”. وربما يدخل النادي الألماني في تلك الصفقة بعد رحيل المكينة البولندية روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة هذا الصيف.

خيانة رونالدو

ويبدو أن اتخاذ رونالدو قرار العودة إلى إسبانيا من بوابة الجار أتلتيكو مدريد، ستكون بمثابة خيانة للتاريخ الذي صنعه مع ريال مدريد، حيث ما يزال الدون إلى يومنا هذا يتربع على عرش أساطير الفريق الملكي على صعيد الأهداف المسجلة.

وكان رونالدو قد سجل مع ريال مدريد في جميع المسابقات المختلفة، 450 هدفاً، منذ قدومه عام 2009. وحتى رحيله بصفقة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون يورو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي. ثم العودة بعدها إلى فريقه الأسبق مانشستر يونايتد.

– ماثيو ثومسون 🚨 | • تم عرض كريستيانو رونالدو على أتلتيكو مدريد . • خورخي مينديز على اتصال مع النادي ، توجد علاقة جيدة بينهما . • الراتب لن يكون مشكلة ، هو يرغب في اللعب بدوري الأبطال فقط . • 40 مليون يورو هو المبلغ المطلوب من يونايتد ودييغو سيميوني يوافق على ذلك . pic.twitter.com/f4RXiAOkG2 — The Atleti House 🏠 (@AtletiHouse) July 5, 2022

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وقدم صاروخ ماديرا رونالدو المستوى الرائع رغم كبر سنه مع مانشستر يونايتد، بعد قرار العودة الصيف الماضي، فقد سجل 24 هدفاً على مدار الموسم الماضي رغم سوء النتائج التي حققها الفريق. إلى جانب هبوطه للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي القادم.

ومن الجدير بالذكر، بأن كريستيانو رونالدو لم يحسم قرار مستقبله مع الشياطين الحمر، رغم البداية القوية للفريق مع مدربه الهولندي الجديد إريك تين هاج في المباريات الودية للأندية. كما وسينتهي عقده في صيف 2023.

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