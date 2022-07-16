لا تشرب مياه الصنبور في الفندق .. خبير يكشف السبب ويحذّركم

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وطن – قبل أن تملأ كوب الماء من مياه الصنبور في غرفتك بالفندق، قد يتوجّب عليك التفكير مرة أخرى في الأمر؛ لأن عامين من الاستخدام القليل أو عدم الاستخدام قد يؤدي إلى ظهور حشرات وجراثيم.

زعم جيروم لوجي، من قسم المياه في المؤسسة الوطنية للصرف الصحي ببريطانيا، أن إمدادات المياه تشكل الآن خطرًا حقيقيًا على المسافرين.

بينما كان “لوجي” سريعًا في تذكير الناس بأهمية الحفاظ على رطوبتهم، فقد نصح أي شخص يود السفر إلى الخارج التأكد من أن المياه تأتي من مصدر آمن وموثوق.

وقال: “بعد هذه الفترة الممتدة مع تراجع السفر أو توقفه (نتيجة الجائحة)، أصبحت الفنادق وإمدادات المياه الخاصة بها تشكل الآن خطرًا كبيرًا على المسافرين، وهو أمر لا يعرفه الكثيرون”.

“الماء والترطيب الجيد ضروريان، ولكن هناك خطر حقيقي من البكتيريا القاتلة التي يمكن أن تنمو في المياه الراكدة، كما هو الحال في أنابيب الفنادق غير المستخدمة”. وفق “لوجي”

وتابع: “أضف إلى ذلك تراكم الجراثيم والمعايير الدولية المختلفة للترشيح، ويمكنك أن ترى لماذا يجب على المسافرين أن يكونوا أذكياء في استخدام المياه للتأكد من أنهم يمكنهم الاستمتاع بمشاهد أجمل من حمامهم في الفندق”.

لمساعدة الناس على تجنب الأمراض، وضعت المؤسسة قائمة بأهم النصائح للبقاء آمنًا عند شرب المياه في الخارج هذا الصيف.بحسب “ذا صن” البريطانية

لا تثق في ماء الصنبور في حمام الفندق

مهما كنت بحاجة إلى تناول مشروب بارد من الماء في منتصف الليل، فلا تلجأ للشرب من صنبور الحمام.

تعتبر السباكة في الفنادق أرضًا خصبة لتكاثر الكائنات الحية الدقيقة الضارة مثل الإشريكية القولونية، حيث يمكن أن تظل المياه في غرف الفنادق غير المأهولة راكدة في الأنابيب لأيام أو أسابيع أو حتى شهور.

وعليه، بعد قرابة عامين من فرص السفر المحدودة، يجب على أولئك الذين سيتوجهون بعيدًا هذا الصيف أن يكونوا حذرين بشكل خاص.

تحذير: الماء ساخن!

تقوم العديد من الفنادق بتسخين مياهها إلى درجة 55 + لقتل أي كائنات دقيقة قد تكون موجودة، وهذا هو السبب في أنك غالبًا ما تواجه علامات “تحذير: الماء ساخن!”.

بينما قد تبحث عن فترة تهدئة، فإن هذا الماء الساخن سيكون أفضل بكثير للاستمتاع بعطلتك بشكل عام.

في المنتجعات وسلاسل الفنادق الأكبر حجمًا، تمتلك الشركات معاييرها الخاصة لإدارة المياه، وبعضها لديه مرافق معالجة المياه في الموقع لضمان الجودة، لذلك لا ينبغي أن يكون عدم وجود علامة تحذير بشأن الماء الساخن علامة حمراء، طالما يمارس المسافرون حذرهم.

المياه في مطعم الفندق

لا يجب أن تكون حذرًا في غرفتك بالفندق فقط، ولكن أيضًا في مطعم الفندق.

في حين أن أماكن مثل أوروبا تتمتع بسجل جيد جدًا فيما يتعلق بسلامة المياه، إلا أن البلدان الأخرى قد لا تفعل ذلك.

لتجنب مواجهة أي مشاكل مائية، العبها بأمان وقم بإجراء تبديل بسيط مثل طلب المشروبات الغازية المعبأة في زجاجات بدلاً من إبريق الماء لمرافقة الوجبة.

ضع في اعتبارك أيضًا طلب المشروبات التي لا تحتوي على ثلج وابتعد عن السلطات المغسولة.

الماء العكر

إن اكتشاف البكتيريا في المياه النقية أمر مستحيل، ولكن لا تشرب أبدًا الماء العكر.

إذا كنت مسافرًا إلى مكان بعيد حيث لا تتوفر المياه المعبأة في زجاجات، فيمكن استخدام الأجهزة والمعدات المعتمدة.