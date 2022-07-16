فديو بيت مهجور في سلطنة عمان يصدر من داخله أهازيج زواج.. “وطن” تكشف حقيقته

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وطن- انتشر خلال الساعات الماضية بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم ناشروه أنه لبيت مهجور في سلطنة عمان منذ 300 عام.

وزعم ناشروا الفيديو الذي رصدته “وطن”، أن أهالي المنطقة أهالي المنطقة يسمعون أهازيج زواج من داخله.

ووفقا للفيديو، فقد تجمع العشرات من العمانيين أمام باب المنزل وهم يحملون هواتفهم المحمولة ويقومون بالتصوير، في حين ظهر صوت طبول واهازيج فرح من داخل المنزل.

وأظهر الفيديو نداء المتواجدين أمام البيت المزعوم وهم يناشدون من في الداخل بفتح الباب.

حد يفيدنا بحقيقة هذه القصة لأنها منتشرة على النحو التالي 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 بيت مهجور من سنوات باسلطنة عمان أهالي المنطقة يسمعون اهازيج زواج من داخل البيت المهجور. pic.twitter.com/RNhvZKkBpR — أ.عادل بن سليم العبري🇴🇲 عماني (@AADIL44144) July 15, 2022

حقيقة الفيديو المتداول

وعقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل كالنار في الهشيم، كشف حساب “علوم عمان” على “تويتر” حقيقة الفيديو، مؤكدا بأن ما ورد في مقطع الفيديو هو من عادة عزوة العيد.

وقال في تدوينة له:” توضيح: يُتداول على مواقع التواصل مقطع من عادة عزوة العيد، وفي جزءالإستئذان من بواب العزوة لفتح الباب على انه مقطع لبيت مهجور منذ ٣ قرون ليتفاجأوا أهل القرية باهازيج حفل زفاف وهذا غير صحيح.!”

🔴تـــــوضـــــيـــــح:

يُتداول على مواقع التواصل مقطع من عادة عزوة العيد، وفي جزءالإستئذان من بواب العزوة لفتح الباب على انه مقطع لبيت مهجور منذ ٣ قرون ليتفاجأوا أهل القرية باهازيج حفل زفاف وهذا غير صحيح.!#سلطنة_عمان pic.twitter.com/9mmrpB87ti — علوم عُمان🧾 (@AolomOman) July 15, 2022

كما أكد أحد المغردين الامر، موضحا أن الفيديو من عزوة العيد، مشيرا إلى مشاركة أخيه فيها وأنه كان ظاهرا في الفيديو المتداول.

هذا اخوي معهم موجود في المقطع😅 pic.twitter.com/XXAgCQESCh — أكون أو لا أكون (@mmm1984cheee) July 15, 2022

عزوة العيد في سلطنة عمان

يشار إلى أن أهالي عدد من مناطق سلطنة عمان يجتمعون عادة فيما يسمى “العزوة”، وهي مهرجان يضم أنشطة متنوعة، يقام خلال أيام العيد بالسلطنة.

وكان يقتصر في السابق على ممارسة الفنون الشعبية والبيع والشراء، أما الآن فتطورت الأنشطة إلى مسابقات ترفيهية وثقافية بالإضافة إلى عروض وألعاب للأطفال.

ويحرص الأهالي على اصطحاب أبنائهم إلى العزوة، للتعريف بالعادات والتقاليد والاستمتاع بالأنشطة المتنوعة.