الرئيسيةحياتنافديو بيت مهجور في سلطنة عمان يصدر من داخله أهازيج زواج.. "وطن"...
حياتنا

فديو بيت مهجور في سلطنة عمان يصدر من داخله أهازيج زواج.. “وطن” تكشف حقيقته

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
بيت مهجور في سلطنة عمان watanserb.com
بيت مهجور في سلطنة عمان
- Advertisement -

وطن- انتشر خلال الساعات الماضية بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم ناشروه أنه لبيت مهجور في سلطنة عمان منذ 300 عام.

وزعم ناشروا الفيديو الذي رصدته “وطن”، أن أهالي المنطقة أهالي المنطقة يسمعون أهازيج زواج من داخله.

ووفقا للفيديو، فقد تجمع العشرات من العمانيين أمام باب المنزل وهم يحملون هواتفهم المحمولة ويقومون بالتصوير، في حين ظهر صوت طبول واهازيج فرح من داخل المنزل.

وأظهر الفيديو نداء المتواجدين أمام البيت المزعوم وهم يناشدون من في الداخل بفتح الباب.

حقيقة الفيديو المتداول

وعقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل كالنار في الهشيم، كشف حساب “علوم عمان” على “تويتر” حقيقة الفيديو، مؤكدا بأن ما ورد في مقطع الفيديو هو من عادة عزوة العيد.

وقال في تدوينة له:” توضيح: يُتداول على مواقع التواصل مقطع من عادة عزوة العيد، وفي جزءالإستئذان من بواب العزوة لفتح الباب على انه مقطع لبيت مهجور منذ ٣ قرون ليتفاجأوا أهل القرية باهازيج حفل زفاف وهذا غير صحيح.!”

سلطنة عمان: غرق 6 أطفال بولاية المضيبي.. الدفاع المدني يكشف حالتهم الصحية

كما أكد أحد المغردين الامر، موضحا أن الفيديو من عزوة العيد، مشيرا إلى مشاركة أخيه فيها وأنه كان ظاهرا في الفيديو المتداول.

عزوة العيد في سلطنة عمان

يشار إلى أن أهالي عدد من مناطق سلطنة عمان يجتمعون عادة فيما يسمى “العزوة”، وهي مهرجان يضم أنشطة متنوعة، يقام خلال أيام العيد بالسلطنة.

وكان يقتصر في السابق على ممارسة الفنون الشعبية والبيع والشراء، أما الآن فتطورت الأنشطة إلى مسابقات ترفيهية وثقافية بالإضافة إلى عروض وألعاب للأطفال.

ويحرص الأهالي على اصطحاب أبنائهم إلى العزوة، للتعريف بالعادات والتقاليد والاستمتاع بالأنشطة المتنوعة.

سلطنة عمان.. سقوط طفلين من قمة جبل وهذا مصيرهما (شاهد)

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

حسابات إماراتية تروج لفيديو انفجار أنبوب نفط بسلطنة عمان وفرانس برس تكشف حقيقته (شاهد)

الهدهد

منخفض مداري يبدأ تأثيره على سلطنة عمان الأحد وهيئة الطيران تحذر

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 15 يوليو 2022.. انخفاض محدود

الهدهد

صور خاصة لسلطان عمان هيثم بن طارق الأكثر رواجا بالسلطنة (شاهد)

الهدهد

سلطنة عمان.. سقوط طفلين من قمة جبل وهذا مصيرهما (شاهد)

الهدهد

حملة عمانية لإنقاذ الطفل مطلق المصاب بورم في الرأس.. ومؤشرات لوجود “إهمال طبي”

الهدهد

انفجار حقل برهان في سلطنة عمان.. أسماء وجنسيات المتوفين والمصابين

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 14 يوليو 2022

الهدهد

توقعات بتكون منخفض جديد ببحر العرب يومي الجمعة والسبت.. ما تأثيره على سلطنة عمان؟

الهدهد

أول فيديو لانفجار حقل برهان النفطي بسلطنة عمان وعدد الضحايا (شاهد)

الهدهد

هل قدمت سلطنة عمان تسهيلات استثمارية لسريلانكا بمبلغ 3.6 مليار دولار؟

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا