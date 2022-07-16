طيار تكشف 6 أخطاء كبيرة يرتكبها الركاب على متن الطائرة (صور)

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وطن – من معرفة ما تشربه إلى كيفية الحصول على أفضل فرصة للنوم على متن طائرة، كشفت الطيار “كريستين كانسر” عن أهم نصائحها لضمان سير رحلتك بسلاسة قدر الإمكان.

ووفقًا للطيار، وهي أيضًا اختصاصية بصريات، فإن إجراء بعض التغييرات فقط يمكن أن يجعل العالم مختلفًا في عطلتك.

لا تبقى رطبا

قد يكون من المغري الدخول في مزاج العطلة بمجرد صعودك على متن الطائرة، حيث توصي “كريستين” بالالتزام بشرب الماء حتى تصل إلى وجهتك.

وقالت: “أنا أشرب الماء فقط في الرحلات الجوية. الماء يساعد في التعامل مع عدد من المشاكل بما في ذلك الجفاف والإمساك والارتباك الذي يعاني منه اضطراب الرحلات الجوية الطويلة”.

وذكرت أنّ “شرب الكثير من الماء سيشجعك على النزول من مقعدك والسير إلى الحمام أيضًا، مما قد يكون مفيدًا.”

خطورة عدم الحركة

يمكن أن يؤدي البقاء في نفس الوضع إلى حدوث مشكلات على الطائرات، خاصة في الرحلات الطويلة حيث يمكن أن تصبح الإصابة بجلطات الأوردة العميقة مشكلة.

تقترح “كريستين” حركات بسيطة على فترات زمنية معينة للحفاظ على حركة الجسم.

وقالت: “الجلوس في مقعد يمكن أن يؤثر سلبًا على جسدك. في الرحلات الطويلة، عندما يكون ذلك آمنًا، عليك النهوض والتحرك لمدة خمس دقائق كل ساعتين”.

وأكدت أن “الحركة مهمة لمنع التيبس وكذلك للحالات الأكثر خطورة مثل جلطات الدم أو تجلط الأوردة العميقة”.

“حتى الحركات البسيطة مثل تحريك قدميك لأعلى ولأسفل ومن جانب إلى آخر ستساعد على تعزيز الدورة الدموية.”

انتظار الأكل

بينما توفر بعض الطائرات الطعام، توضح “كريستين” أنه من الأفضل دائمًا الصعود على متن الطائرة مع وجود بعض الطعام في معدتك.

توصي بتناول وجبة خفيفة للتخلص من الجوع مع الحفاظ على راحتك أثناء رحلتك.

وقالت: “قبل كل رحلة، أتناول وجبة خفيفة. إنها خفيفة لأنني أريد أن أشعر بالرضا والراحة أثناء الطيران”.

وتابعت: “أثناء رحلتك، أوصيك بأن تفعل الشيء نفسه وليس الإفراط في تناول الطعام. اختر الفواكه والخضروات على الوجبات الثقيلة ذات السعرات الحرارية العالية”.

“إذا كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة فسوف أتناول قطعة بروتين صحية.”وفق “ذا صن”

دوار السفر

هناك تدابير يمكن للمسافرين الذين يعانون من دوار السفر اتخاذها للتأكد من أن الأعراض ليست بنفس السوء أثناء الرحلة.

قالت كريستين: “إذا كنت تعاني من دوار السفر، فمن المستحسن ألا تتناول وجبة دسمة وتذكر تناول أقراص دوار الحركة معك”.

عدم ذكر المتطلبات الغذائية

يمكن لأي شخص بعد نوع معين من الوجبات أن يصاب بخيبة أمل إذا لم يكن هناك أي طعام يناسب احتياجاته.

توضح كريستين أن المتطلبات الغذائية يجب توضيحها مسبقًا قبل الرحلة للتأكد من تلبية احتياجاتك.

وقالت: “إذا كان لديك حساسية من الطعام أو قيود غذائية ، فعليك إخطار شركة الطيران عند حجز رحلتك”.

“من الجيد دائمًا تذكير طاقم الطائرة بمتطلباتك أثناء الرحلة.”

ارتداء الملابس والأحذية الخطأ

قد يكون اختيار الزي المناسب للطيران أمرًا صعبًا، حيث أن الراحة على متن الطائرة وارتداء الملابس المناسبة لوجهتك من الأمور المهمة التي يجب مراعاتها.

وتشرح كريستين ما يجب عليك تجنبه أثناء رحلاتك الجوية.

وقالت: أرتدي حذاء مسطح وداعم للسلامة.

“أقترح أن يرتدي الركاب أحذية وملابس مريحة على متن الطائرة، وعليهم تجنب ارتداء الكعب العالي وارتداء طبقات لأن مكيف الهواء (الذي يعمل بشكل دائم) يعني أنه يمكن أن يصبح الجو باردًا في المقصورة.”

النوم

يمكن أن يساعد النوم الركاب على البقاء مسترخين على متن رحلتهم، بينما يمكن أن يتضايق الركاب المتعبون بشكل أسرع.

تقترح كريستين النوم قبل السفر بالطائرة وتقول إن الأشياء يمكن أن تساعد الأشخاص على النوم على متن الطائرة حتى لو كانوا غير مرتاحين.

قالت: “مع فترات انقطاع الطائرة والجلوس في وضع مستقيم، قد يكون من الصعب النوم على متن الطائرة.”

تضيف: “تأكد من أنك مرتاح جيدًا ولا تشعر بالتوتر قبل السفر”.

“للمساعدة على النوم على متن الطائرة، أحضر قناعًا للعين وسدادات أذن ووسادة للرقبة. يجب أيضًا تجنب المنشطات مثل الشاي والقهوة والكحول.”