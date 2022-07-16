صور مكان سقوط إيفانا زوجة ترامب السابقة ووفاتها (شاهد)

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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً للدرج الذي سقطت عنه إيفانا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتوفيت على إثر ذلك .

وكشف مكتب كبير الفاحصين الطبيين في مدينة نيويورك السبب الحقيقي لوفاة إيفانا ترامب، وتبين أنها توفيت متأثرة بإصابات خطيرة في الجذع بعد سقوطها عن درج متعرج.

وجاء التقرير الرسمي، الذي وصف الوفاة بالصدفة وغير المشبوهة، بعد يوم من العثور على إيفانا ميتة في منزلها في مانهاتن .كما نقلت “ماركا”

يقول أصدقاء إيفانا، إنها أصبحت ضعيفة بشكل متزايد خلال أكثر من عامين من العزلة خلال جائحة كورونا. وكان هناك خشية حقيقية من وقوعها عن الدرج.

وكانت إيفانا تستعد للمغادرة لقضاء إجازة في سانت تروبيز يوم الجمعة. وهي أول رحلة لها منذ وباء كورونا في مارس 2020.

وتنقل الصحيفة عن صديقة لـ”إيفانا” إنها لم ترغب في الذهاب إلى أي مكان، ولم ترغب في السفر حيث تعاملت مع أمر الجائحة بجدية بالغة. وكانت خائفة من أن تمرض.

آخر مرة شوهدت فيها إيفانا على قيد الحياة مساء الأربعاء، عندما خرجت إلى مطعم الحي المفضل لديها، على بعد أمتار قليلة من منزلها.

وأثارت الوفاة المأساوية لـِ”إيفانا” حزن عائلتها، حيث وصف ترامب زوجته السابقة بأنها “امرأة جميلة ومدهشة. عاشت حياة رائعة وملهمة”.كما نقلت “ديلي ميل”

وكتب ترامب على منصة الحقيقة الخاصة به: “أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها ومن بينهم كثيرون، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك”.

وأضاف: “لقد كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة. كان فخرها وسعادتها هم ابناؤها الثلاثة، دونالد جونيور ، وإيفانكا ، وإريك”.

في حين قال: “لقد كانت فخورة جدًا بهم. لأننا كنا جميعًا فخورين بها. ارقدي بسلام إيفانا!”.

وتزوجت إيفانا ودونالد ترامب عام 1977، وانفصلا عام 1992م.