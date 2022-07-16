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صور مكان سقوط إيفانا زوجة ترامب السابقة ووفاتها (شاهد)

كانت تستعد للمغادرة لقضاء إجازة وهي أول رحلة لها منذ وباء كورونا

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
وفاة إيفانا ترامب عن درج منزلها watanserb.com
وفاة إيفانا ترامب عن درج منزلها
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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً للدرج الذي سقطت عنه إيفانا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتوفيت على إثر ذلك .

إيفانا ترامب في صورة من عام 2011 على درج متعرج لمنزلها في مانهاتن
إيفانا ترامب في صورة من عام 2011 على درج متعرج لمنزلها في مانهاتن

وكشف مكتب كبير الفاحصين الطبيين في مدينة نيويورك السبب الحقيقي لوفاة إيفانا ترامب، وتبين أنها توفيت متأثرة بإصابات خطيرة في الجذع بعد سقوطها عن درج متعرج.

أجزاء من درج المنزل المتعرج المغطى بالسجاد في منزل إيفانا
أجزاء من درج المنزل المتعرج المغطى بالسجاد في منزل إيفانا

وجاء التقرير الرسمي، الذي وصف الوفاة بالصدفة وغير المشبوهة، بعد يوم من العثور على إيفانا ميتة في منزلها في مانهاتن .كما نقلت “ماركا

درج منزل إيفانا المكون من سبعة طوابق
درج منزل إيفانا المكون من سبعة طوابق

يقول أصدقاء إيفانا، إنها أصبحت ضعيفة بشكل متزايد خلال أكثر من عامين من العزلة خلال جائحة كورونا. وكان هناك خشية حقيقية من وقوعها عن الدرج.

منزل إيفانا ترامب
منزل إيفانا ترامب في الشارع 64 الشرقي في مانهاتن

وكانت إيفانا تستعد للمغادرة لقضاء إجازة في سانت تروبيز يوم الجمعة. وهي أول رحلة لها منذ وباء كورونا في مارس 2020.

وتنقل الصحيفة عن صديقة لـ”إيفانا” إنها لم ترغب في الذهاب إلى أي مكان، ولم ترغب في السفر حيث تعاملت مع أمر الجائحة بجدية بالغة. وكانت خائفة من أن تمرض.

آخر مرة شوهدت فيها إيفانا على قيد الحياة مساء الأربعاء، عندما خرجت إلى مطعم الحي المفضل لديها، على بعد أمتار قليلة من منزلها.

وأثارت الوفاة المأساوية لـِ”إيفانا” حزن عائلتها، حيث وصف ترامب زوجته السابقة بأنها “امرأة جميلة ومدهشة. عاشت حياة رائعة وملهمة”.كما نقلت “ديلي ميل

وكتب ترامب على منصة الحقيقة الخاصة به: “أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها ومن بينهم كثيرون، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك”.

وأضاف: “لقد كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة. كان فخرها وسعادتها هم ابناؤها الثلاثة، دونالد جونيور ، وإيفانكا ، وإريك”.

في حين قال: “لقد كانت فخورة جدًا بهم. لأننا كنا جميعًا فخورين بها. ارقدي بسلام إيفانا!”.

وتزوجت إيفانا ودونالد ترامب عام 1977، وانفصلا عام 1992م.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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