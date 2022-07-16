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الهدهد

صحفي أمريكي يقارن بين استقبال السعودية لـ”ترامب” و”بايدن” (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
استقبال السعودية لترامب و بايدن watanserb.com
استقبال السعودية لترامب و بايدن
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وطن- نشر الصحفي الأمريكي بيني جونسون مقطع فيديو قارن من خلال طريقة استقبال السعودية لكل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2017 والرئيس الحالي جو بايدن الذي وصل لمطار جدة أمس الجمعة.

وأظهر الفيديو لحظة الاستقبال الفاتر للرئيس “بايدن” من قبل ولي العهد محمد بن سلمان لحظة وصوله إلى قصر السلام بمدينة جدة، والاكتفاء بإلقاء التحية عبر قبضة اليد.

كما أظهر الفيديو الاحتفاء الكبير والضخم الذي استقبل به سابقا الرئيس السابق دونالد ترامب، ومشاركته في رقصة السيف برفقة الملك سلمان بن عبد العزيز.

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الغارديان تقارن بين استقبال السعودية لترامب وبايدن

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد اجرت مقارنة أيضا بين مشهد استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، و إستقبال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال زيارتهما للمملكة العربية السعودية.

وخلال ذلك علقت الصحيفة بقولها إنه ”بعد ثلاث سنوات من تعهد جو بايدن بجعل المملكة العربية السعودية دولة منبوذة.. التقى الرئيس الأمريكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، وذلك في محاولة لإدارته لإعادة العلاقات من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “في حين تم الترحيب شخصيًا بدونالد ترامب في المملكة الخليجية المحافظة ، في أول زيارة رئاسية له من قبل الملك سلمان، في المقابل استقبل أمير مكة والسفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة بايدن على مدرج المطار مساء اليوم، في مراسم هادئة قبل أن يتوجه إلى قصر السلام؛ حيث أجرى محادثات مع الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، قبل أن يعقدا اجتماع عمل “.

استقبال الملك سلمان لترامب

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل في مايو/آيار 2017 الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

أما أمس فقد كان أمير مكة خالد الفيصل في استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الملك عبد العزيز بجدة.

ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي التقى بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بقصر السلام في جدة، حيث عقدا جلسة مباحثات قصيرة، قبل أن يرأس وفد بلاده في اجتماع موسع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي تبعه اجتماع ثنائي بين بايدن وولي العهد.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها وسائل الإعلام السعودي الأمير محمد يتوسط عددًا كبيرًا من المسئولين السعوديين، بينهم وزيرا الخارجية والداخلية، وسفيرة المملكة في واشنطن، مقابل الرئيس الأمريكي وسط الوفد المرافق له خلال زيارته للمملكة وعلى رأسه وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي.

والجدير بالذكر أنه من المقرر عقد قمة جدة اليوم السبت بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن ، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي و مصر و الأردن و العراق.

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المصدرتويتر، الغارديان، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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